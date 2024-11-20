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Терна ТПГ Терна Светотехника Терна СИС Терна Специальные информационные системы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.11.2024 Центробанк требует четверть миллиарда со своего ИТ-поставщика, который обогатился, используя деньги ЦБ 1
29.01.2008 5 февраля откроется форум «Технологии безопасности» 1
15.01.2008 ТПГ «Терна» автоматизирует региональные склады на базе «1С» 2
20.11.2007 В Нижегородской области внедряют унифицированную социальную карту 2
22.08.2007 ТПГ «Терна» автоматизирует складской комплекс 2
30.07.2007 «Терна Светотехника» автоматизировала склады на базе «1С» 5
28.04.2007 ТПГ «Терна» автоматизирует складской комплекс 3
10.01.2007 «АйТи» приняла участие в разработке ИИС «Социальная карта» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 18

Терна ТПГ и организации, системы, технологии, персоны:

9491 4
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 220 4
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 2
АйТи 1516 2
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 20 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1817 1
МегаФон 10588 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 1
IBM - International Business Machines Corp 9675 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9458 1
OpenText - Micro Focus - Novell 879 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 415 1
CA Technologies - Computer Associates 391 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Терн ГК - Tern Group 82 1
Аргус-Спектр 19 1
Болид НВП - Bolid 104 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 364 1
КОДОС - Системы безопасности - СоюзСпецАвтоматика НПК 11 1
Бизнес Телеком-Импорт 6 1
НЕЛК НПЦ 7 1
ААМ Системз - AAM Systems 45 1
Сюртель - Sécurité Electronique 6 1
Сатро-Паладин - Satro-Paladin 7 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
Fork-Tech - ФоркТек 39 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 521 1
Сургутнефтегаз - СНГ 287 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
A.T.Legal 18 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3567 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2830 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 128 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13721 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2852 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12708 3
Управляемость - Manageability 2200 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12059 2
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 408 2
Социальная карта - Social card 252 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9792 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10550 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28000 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5459 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4567 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2727 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3546 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1714 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 225 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2375 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11445 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7357 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1090 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5081 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1385 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 91 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 3
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 68 2
IBM DB2 396 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 502 1
1С:Торговля и Склад 91 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
Лозовая Екатерина 8 1
Коваленко Кристина 19 1
Титов Николай 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Коченёво 32 1
Азия - Азиатский регион 5885 1
Беларусь - Белоруссия 6247 1
Европа Восточная 3137 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2026 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2257 1
Украина 7903 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1294 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 226 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 104 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3927 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8780 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2494 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2399 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8016 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10188 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 71 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8165 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2727 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8719 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33334 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2683 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1534 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1575 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 598 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 858 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 660 1
Ведомости 1431 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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