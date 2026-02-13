Разделы

Robbins Chuck Роббинс Чак


СОБЫТИЯ


13.02.2026 Cisco повышает цены, несмотря на рекордную выручку 2
12.08.2024 Бежавшая из России Cisco не справляется. Продажи падают, компания готовит массовые увольнения 2
22.02.2024 Уволена главный операционный директор Cisco, должность упразднена 2
15.02.2024 Cisco увольняет больше 4 тысяч сотрудников 2
28.04.2022 «Серый» импорт Cisco, HPE, Dell существовал в России всегда. За последние 2 месяца он вырос в разы. Детали 2
10.06.2021 Cisco представила новые функции Webex для проведения гибридных мероприятий 2
18.05.2021 Cisco: безопасность должна быть простой, интеллектуальной и повсеместной 2
12.12.2019 Каким будет интернет будущего 2
12.12.2019 Cisco представила процессорную архитектуру и стратегию «Интернет будущего» 2
15.06.2015 В Cisco полетели головы из-за рухнувших продаж 2
02.06.2015 Под огнем критики полетели головы двух президентов Cisco 2
15.01.2008 Cisco назначила трех старших вице-президентов 2

Публикаций - 12, упоминаний - 24

Robbins Chuck и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5238 11
Cisco Systems - Armorblox 4 3
Cisco Systems - Oort 6 3
Intel Corporation 12579 3
Cisco Systems - Splunk 73 3
Microsoft Corporation 25338 2
Huawei 4294 2
Meta Platforms - Facebook 4555 2
STC 97 2
Comcast 224 2
NTT Com - NTT Communications 86 2
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 371 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Cisco Systems - Airespace 4 1
BuyCisco - Байциско 2 1
Mistral AI 9 1
Samsung Electronics 10716 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Dell EMC 5106 1
Amazon Inc - Amazon.com 3163 1
Lenovo Group 2374 1
Apple Inc 12756 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
HP Inc. 5772 1
Sony 6641 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 509 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 1
AT&T Inc 1698 1
Lenovo Motorola 3531 1
Salesforce 460 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 109 1
Ланит - Comptek - Комптек 200 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 170 1
Cisco Systems - Talos 49 1
Cisco Systems - Meraki 29 1
Nvidia Corp 3781 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 333 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 28 1
Газпром ПАО 1425 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Лента - Сеть розничной торговли 2290 1
Роснефть НК - нефтяная компания 534 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3520 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 249 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18758 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32031 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31987 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12079 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21811 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2462 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12360 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4546 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9515 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2385 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6218 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17192 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1482 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17178 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1479 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8395 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12293 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4374 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 329 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 42 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1548 1
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 75 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14908 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11594 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3326 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 138 1
Cisco Optics - Cisco Optical Network Management 2 2
Google Cloud Platform - GCP 348 2
Cisco Silicon One - Серия процессоров 5 2
Cisco Silicon One Q 4 2
Cisco IOS - Cisco IOS-XR Network OS 22 2
Cisco Talos Snort 3 IPS 1 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 1
Cisco Secure ACS - Cisco Secure Access Control - Cisco SASE - Cisco Secure Access Service Edge - Cisco Secure Managed Remote Access - Cisco Duo Secure Access 15 1
Cisco Secure Endpoint - Cisco AMP for Endpoints 4 1
Cisco Secure Workload 1 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 39 1
Росатом - Гринатом - Мой голос 11 1
Cisco - Slido 4 1
Intel x86 - архитектура процессора 1994 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 250 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 128 1
Cisco SecureX 10 1
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 18 1
Cisco Umbrella 11 1
Ahmad Najam - Ахмад Наджам 2 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 2
Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 2
Moto Ray - Мото Рэй 2 2
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 4 2
Репин Максим 5 1
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 1
Moore Gary - Мур Гэри 4 1
Dedicoat Chris - Дедикот Крис 2 1
Martinez Maria - Мартинес Мария 1 1
Lloyd Rob - Ллойд Роб 2 1
Galloway Brett - Гэллоуэй Бретт 2 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Волков Михаил 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 158442 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 4
Ближний Восток 3053 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 2
Европа 24684 2
Африка Северная 250 2
Азия - Азиатский регион 5766 1
Беларусь - Белоруссия 6082 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Америка - Американский регион 2191 1
Африка - Африканский регион 3580 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 1
Украина 7815 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1302 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6957 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 815 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6690 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11783 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7807 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2977 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Закон Мура - Moore's law 210 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1048 1
Silicon 490 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 2
The Register - The Register Hardware 1724 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 228 1
ACG Research 8 2
Cisco Security Outcomes Study 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8426 1
