Cisco увольняет больше 4 тысяч сотрудников

Cisco Systems заявила, что увольняет 5% сотрудников, то есть около 4,25 тыс. рабочих мест, поскольку переживает трудности. Чтобы улучшить свое положение, известный поставщик сетевого оборудования не только сокращает персонал, но и расширяет сферу деятельности — компания решила вплотную заняться искусственным интеллектом и информационной безопасностью.



Глобальные увольнения

Cisco Systems заявила, что увольняет 5% сотрудников, то есть около 4,25 тыс. рабочих мест, поскольку переживает трудности, которые уже привели к тысячам увольнений в технологических компаниях в 2024 г. ИТ-отрасль продолжает сокращать расходы после рыночного спада, начавшегося два года назад, сообщил CNBC.

По данным сайта Layoffs.fyi, в этом году 144 технологических компании уволили почти 35 тыс. работников. Началось все во второй половине 2022 г., когда крупнейшие ИТ-компании мира, включая Amazon, Intel и Microsoft начали одна за одной заявлять об увольнениях десятков тысяч человек. Одна из причин — проблемы в экономике США, из-за которых в стране выросла ключевая ставка.

Cisco понесет расходы в размере $800 млн за увольнения, включая выходное пособие и другие расходы, выяснило агентство Reuters.

Трудности Cisco

Согласно заявлению Cisco, выручка компании снизилась в течение квартала, который завершился 27 января, на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль упала до $2,63 млрд с $2,77 млрд в этом же квартале прошлого года. Выручка от сетевых продуктов составила $7,08 млрд, что ниже прогноза аналитиков в $7,10 млрд.

Фото: Cisco Некоторые офисы Cisco опустеют после увольнения 4,25 тыс. сотрудников по всему миру

Облако поглотило большую часть традиционного серверного бизнеса Cisco, писал CNBC в сентябре 2023 г., рассказывая о поисках компаний новых и крупных источников дохода.

Генеральный директор Cisco Systems Чак Роббинс (Chuck Robbins) сказал по поводу новости о сокращении персонала: «Мы также по-прежнему наблюдаем слабый спрос со стороны наших клиентов в сфере телекоммуникаций и кабельного телевидения».

Сворачивая свой бизнес в России Cisco уничтожила в начале 2023 г. запасы своего «железа» на сумму 1,86 млрд руб. — ей было проще избавиться от техники, чем заниматься ее реэкспортом.

Поиск новых источников доходов

В поисках решения, способного повлиять на ситуацию, Cisco фокусируется на искусственном интеллекте и информационной безопасности.

Reuters пишет о партнерстве с Nvidia, согласившейся использовать Ethernet Cisco с ее собственной технологией, которая применяется в центрах обработки данных и приложениях искусственного интеллекта. А CNBC сообщил в сентябре 2023 г., что Cisco работает над крупнейшей в своей истории сделкой — покупкой за $28 млрд компании Splunk, производящей программное обеспечение для кибербезопасности. По данным канала, сделка еще не закрыта.

«Наши объединенные возможности будут способствовать созданию нового поколения систем безопасности и наблюдения на основе искусственного интеллекта» и «вместе мы станем одной из крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в мире», заявлял тогда Роббинс.

В 2023 г. Cisco уже приобрела четыре компании, занимающиеся безопасностью: Armorblox, платформу обнаружения угроз; Oort, которая занимается управлением идентификацией; и Valtix и Lightspin, занимающиеся облачной безопасностью.

В 2022 финансовом году Cisco изменила название своего основного бизнеса по коммутации и маршрутизации с «Инфраструктурные платформы» на «Безопасные, гибкие сети».