Cisco представила процессорную архитектуру и стратегию «Интернет будущего»

Cisco представила подробности технологической стратегии, направленной на построение нового интернета – не подверженного сегодняшним ограничениям по производительности, экономичности и потребляемой мощности. Долгосрочная стратегия Cisco, определяющая будущее сетевых технологий на ближайшие десятилетия, уже сегодня открывает перед разработчиками возможность создавать приложения и сервисы, которые раньше было невозможно представить.

В числе представленных Cisco инноваций – уникальная сетевая микросхема Cisco Silicon One, основанная на ней линейка самых мощных маршрутизаторов операторского класса Cisco серии 8000, а также новые варианты закупки решений Cisco, позволяющие клиентам потреблять технологии в дезагрегированном подходе.

«Для создания инноваций необходимы целенаправленные инвестиции, классная команда специалистов и корпоративная культура, поощряющая креативный подход, — сказал Чак Роббинс (Chuck Robbins), председатель правления и главный исполнительный директор компании Cisco. — Мы стремимся преобразовать нашу отрасль и создать новый Интернет для эпохи 5G. Наши последние решения в области микроэлектроники, оптических технологий и программного обеспечения – результат многих лет работы над инновациями, которые будут помогать нашим заказчикам сохранять лидерство и предлагать клиентам и конечным пользователям новые прорывные приложения и сервисы в течение десятилетий».

В ближайшее десятилетие цифровая трансформация задействует такие новые технологии, как виртуальная и дополненная реальность, потоковое видео в формате 16K, искусственный интеллект, 5G, квантовые вычисления, адаптивная и прогнозная кибербезопасность, интеллектуальный интернет вещей плюс другие, которые еще не изобретены. Эти приложения нового поколения потребуют такой сложной платформы, какую сегодняшняя интернет-инфраструктура просто не способна поддерживать.

В последние пять лет Cisco формировала технологическую стратегию для построения интернета, который потребуется заказчикам, чтобы успешно развивать бизнес в новом цифровом мире. Эта стратегия нацелена на решение труднейших проблем, которые возникнут, когда напряжение в действующей инфраструктуре под действием цифровой трансформации дойдет до предела. Цель — создание интернет-инфраструктуры нового поколения, где новая кремниевая архитектура Cisco объединится со следующим поколением оптических технологий. Стратегия Cisco изменит экономическую основу построения интернета для поддержки цифровых приложений будущего и даст возможность заказчикам разворачивать свой бизнес в более простых и экономичных сетях.

Стратегия Cisco основывается на разработках и инвестициях в трех основных направлениях: микропроцессоры, оптические технологии и программное обеспечение.

«Расширять горизонты инноваций – гораздо дальше, чем мы можем сегодня - критично для нашего будущего, и мы уверены, что разработки в области микроэлектроники, оптики и программного обеспечения являются технологическими рычагами, которые помогут нам получить необходимые результаты, — сказал Дэвид Гёкелер (David Goeckeler), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения развития сетей и систем информационной безопасности компании Cisco. — Наша технологическая стратегия не замкнута на том или ином продуктовом направлении. Последние несколько лет мы инвестировали в целый ряд независимых технологий, которые, как мы считаем, можно будет объединить в будущем. Это в итоге позволит нам решить сложнейшие проблемына пути цифровых инноваций. Результатом этой стратегии стала самая амбициозная разработка из когда-либо созданных нашей компанией».

Новый чип Cisco Silicon One станет основой портфолио маршрутизаторов Cisco в будущем. В краткосрочной перспективе ожидается достижение производительности вплоть до 25 Терабит в секунду (Тбит/с). Это первый в отрасли универсальный сетевой чип, адаптируемый как для сервис-провайдеров, так и для крупных компаний. Чип может применяться на фиксированных и модульных платформах, при этом он удовлетворяет самым высоким требованиям с невероятной эффективностью. Производительность маршрутизации первой модели Cisco Silicon One Q100 превышает 10 Тбит/с без каких-либо ухудшений программируемости, буферизации, энергоэффективности, масштабируемости и функциональной гибкости.

Обычно в сети и даже в одном устройстве используются различные микросхемы с различными функциями. Разработка и тестирование новых функций — процесс длительный и затратный. Унифицированный программируемый чип позволит сетевым операторам существенно уменьшить эксплуатационные расходы и сократить сроки окупаемости новых сервисов.

«Мы ожидаем дальнейшего сотрудничества с компанией Cisco, которая осваивает маршрутизационные чипы высшей категории сложности. Это поможет удовлетворить выходящий на новый уровень спрос на наращивание скоростей и увеличение емкости», — сказал Амин Вахдат (Amin Vahdat), вице-президент подразделения системных инфраструктур Google Cloud.

«Facebook является активным сторонником дезагрегации сетей и открытых экосистем. Чтобы преобразовать индустрию сетевых технологий, мы запустили такие ключевые отраслевые инициативы, как Open Compute Project и Telecom Infrastructure Project, - сказал Наджам Ахмад, вице-президент Network Engineering в Facebook. – Новая архитектура Cisco Silicon One в полной мере соответствует этому видению, и мы считаем, что эта модель предлагает сервис-провайдерам гибкие варианты ведения бизнеса».

«Инновациями в области аппаратного и программного обеспечения, оптики и микроэлектроники Cisco меняет свою ДНК, меняет всю экономику, лежащую в основе интернета, помогая заказчикам сокращать эксплуатационные издержки и наращивать масштаб, готовясь к следующей фазе интернета, — сказал Рэй Мото (Ray Moto), главный исполнительный директор, CEO и ведущий аналитик ACG Research. — В наступающем 2020 году критически важно ускорить рост эксплуатационной эффективности».

Cisco серии 8000 — первая платформа, созданная на основе Cisco Silicon One Q100. Она разрабатывалась с целью помочь сервис-провайдерам и крупным компаниям сократить затраты на построение и эксплуатацию широкомасштабных сетей в эпоху 5G, искусственного интеллекта и интернета вещей.

Среди уникальных особенностей платформы: Cisco серии 8000 оптимизирована для скоростей от 400 Гбит/с и выше, одно стойко-место поддерживает от 10,8 Тбит/с; Построена на новой сетевой операционной системе Cisco IOS XR7, адаптированной к работе с облачными средами и позволяющей упростить эксплуатацию и снизить эксплуатационные издержки; Предлагает продвинутые средства кибербезопасности, в реальном времени дающие осведомленность об уровне доверенности критичной инфраструктуры заказчика; Сервис-провайдеры получают новые возможности программирования и масштабирования полосы пропускания для предоставления терабитных скоростей даже в условиях жестких ограничений по мощности и пространству.

Cisco проводит пилотное тестирование Cisco серии 8000 с несколькими заказчиками. Например, с STC, ведущим поставщиком телекоммуникационных услуг на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Comcast, NTTCom и другими.

Построение нового интернета, способного поддерживать цифровые инновации будущего, будет зависеть от достижений в области микроэлектроники и оптических технологий. Уникальность Cisco в отрасли определяется наличием самой продвинутой интеллектуальной собственности в обеих областях.

С ростом скоростей передачи портов со 100 до 400 Гбит/с и выше на оптические технологии приходится все большая доля затрат на построение и эксплуатацию интернет-инфраструктуры. Соответственно, Cisco инвестирует, чтобы в условиях увеличения скорости портов коммутаторов и маршрутизаторов гарантировать заказчикам наличие оптики, соответствующей самым строгим отраслевым стандартам надежности и качества.

В рамках внутренней программы контроля Cisco обеспечивает полную совместимость своей оптики с отраслевыми стандартами в любых эксплуатационных условиях практически во всех узлах, включая узлы сторонних производителей. Благодаря этой программе заказчики могут использовать оптические технологии Cisco в проектах с установленными узлами сторонних производителей, не сомневаясь в том, что оптика будет соответствовать тем стандартам надежности и качества, к которым они привыкли, работая с Cisco.

Кроме того, по мере развития микроэлектроники и полупроводниковой фотоники те функции, которые обычно выполнялись различными устройствами на отдельных шасси, вскоре станут доступными в виде сменных модулей. Это принесет значительные преимущества сетевым операторам с точки зрения простоты эксплуатации. Инвестиции Cisco в развитие полупроводниковой фотоники направлены на такие архитектурные перемены в центрах обработки данных и сетях сервис-провайдеров, которые помогут сократить издержки, уменьшить потребляемую мощность и занимаемое пространство и упростить эксплуатацию сетей.

Cisco также обнародовала планы по применению гибких вариантов поставки технологий (впервые опробованы на портфолио Cisco Optics) и дезагрегирование программного обеспечения Cisco IOS-XR, включающего Cisco Silicon One. Новая модель отличается высокой адаптивностью и позволяет заказчикам для построения сетей выбирать отдельные компоненты, блоки или интегрированные системы. Такой подход соответствует естественному ходу развития операторов, которые смогут выбирать для своих проектов дискретные или агрегатные технологические элементы, и создает новую экономику Интернета, существенно расширяющую возможности бизнеса.