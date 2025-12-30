Разделы

30.12.2025 Китайская хакерская группа атакует неисправленную «дыру» в Cisco 2
10.10.2025 Инструмент для противодействия кибератакам стали использовать в самих атаках 2
08.10.2025 Хакеры взламывают сервера Microsoft для кражи данных. Под ударом пользователи Android и iPhone 2
07.10.2025 Аналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости сентября 1
13.08.2025 В сотне моделей ноутбуков Dell найдены «дыры», позволяющие захватить контроль над устройством 2
23.05.2025 Positive Technologies: количество фишинговых атак выросло на треть за год 1
13.03.2025 Исправленная «дыра» в PHP внезапно стала предметом массовой эксплуатации 2
13.09.2024 Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР 1
26.06.2024 Хакеры ведут масштабную атаку по всему миру против защитных устройств 3
19.04.2024 Правительственные информсистемы Украины девять лет заражены вирусом, созданным начинающим разработчиком 2
13.07.2023 В безопасности Windows много лет есть «дыра» для китайских хакеров, но Microsoft ее не заделывает 1
14.06.2023 Хакеры воруют почтовые ящики Gmail и MS Outlook, чтобы рассылать от вашего имени фишинговые письма 1
22.02.2023 Брешь высокой категории в открытом антивирусе сделала беззащитным сетевое ПО Cisco 2
24.11.2022 Стратегически мыслящая шпионская группировка атакует правительства по всему миру 2
22.08.2022 Хакеры, называющие себя именем бога смерти и ада, устроили погром в инфраструктуре Cisco 2
08.12.2021 Кибербезопасность организаций любого уровня — межсетевые экраны нового поколения Cisco 2
25.11.2021 Microsoft не сумела залатать поданную ей на блюдечке брешь в Windows. В нее хлынули хакеры 2
26.10.2021 Хакеры рассылают опасное ПО от имени авторитетной правозащитной организации 2
18.05.2021 Cisco: безопасность должна быть простой, интеллектуальной и повсеместной 1
01.04.2021 Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака 1
09.10.2020 Microsoft выплатила $374 300 экспертам в рамках исследования кибербезопасности Azure Sphere 1
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 1
27.08.2020 Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов 2
17.06.2020 Cisco упростила управление информационной безопасностью 1
05.06.2020 Критические «баги» в Zoom позволяют взламывать ПК собеседника 1
03.03.2020 Cisco представила облачную платформу SecureX 1
29.01.2020 Cisco предложила комплексную архитектуру ИБ для промышленного интернета вещей 1
22.10.2019 Cisco рассказала о ключевых тенденциях на рынке ИБ 1
04.10.2019 Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice 2
19.09.2019 Через видеокарты AMD можно захватить виртуальные машины Vmware 1
14.05.2019 В популярнейшей СУБД нашлась «дыра», через которую можно захватить чужой компьютер 2
30.04.2019 Чужую переписку в Telegram можно купить по цене SIM-карты 1
08.04.2019 В Facebook обнаружился маркетплейс краденых данных и хакерских инструментов на 400 тыс. участников 1
14.12.2018 Эксперты по безопасности раскритиковали Telegram, WhatsApp и Signal 1
14.11.2018 Cisco представила решение Cisco SD-WAN 1
17.10.2018 Эксплойты для Microsoft Word научились проникать через антивирусы 1
15.10.2018 Обнаружен «троян будущего». Как он ворует деньги пользователей? 1
12.09.2018 Хакеры научились создавать ботнеты из легального ПО 2
03.08.2018 США арестовали украинцев, взломавших 15 млн банковских карт 1
29.05.2018 Cisco исправила ошибку в обновлениях «железа» 1

Публикаций - 49, упоминаний - 69

Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 27
Cisco Systems 5230 27
Google LLC 12308 10
Microsoft Corporation 25292 8
Apple Inc 12687 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 882 5
Cisco Systems - Meraki 28 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 4
Broadcom - VMware 2506 3
GitHub 982 3
ESET - ESET Software 1147 3
Telegram Group 2610 3
MikroTik 44 2
Viptela 6 2
pCloud AG 8 2
Tenable Security 12 2
X Corp - Twitter 2912 2
Yandex - Яндекс 8545 2
Meta Platforms - Facebook 4543 2
Fortinet 408 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4568 2
Yahoo! 3711 2
Sophos - SophosLabs 424 2
Trend Micro 629 2
Trellix - FireEye 60 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 2
Megaport 6 1
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 68 1
SolarWinds 54 1
Netgear 240 1
Cisco’s Incident Response Services 1 1
SonicWall 57 1
Gamaredon - Хакерская группировка 5 1
ИТ-Прогресс 3 1
Rapid7 22 1
Kimsuky - Хакерская группировка 8 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 261 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Аструс - гостиница - Центральный дом туриста 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1509 1
Amnesty International 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8263 1
Tesla Motors 432 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 276 1
СДМ-Банк 66 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 88 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 37 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 56 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2946 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 740 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31894 43
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 32
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7037 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 15
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34037 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4360 8
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 864 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 8
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1351 8
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2350 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 7
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 702 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2262 6
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 141 6
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 570 5
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4687 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12028 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2719 4
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 13
Microsoft Windows 16396 12
Microsoft Office 3975 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 620 5
Cisco SecureX 10 4
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 18 4
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 61 4
Google Android 14760 4
Apple iOS 8295 4
Linux OS 10974 4
Microsoft Azure 1468 4
JavaScript - JS - язык программирования 1337 4
Cisco IOS - Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 24 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 3
Cisco Umbrella 11 3
Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD - Cisco Firepower Threat Defense Software - Cisco FDM - Cisco Firepower Device Manager - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower ASA Securit 28 3
Cisco Secure Endpoint - Cisco AMP for Endpoints 4 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1158 3
Microsoft Windows 10 1896 3
Apple macOS 2269 3
Microsoft Office 365 984 3
Microsoft Windows PowerShell 229 3
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 68 3
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 21 2
C/C++ - Язык программирования 849 2
Cisco Smart Install 6 2
Cisco IOS - Cisco IOS-XR Network OS 22 2
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client 23 2
Cisco Security 15 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 2
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 2
Cisco Secure ACS - Cisco Secure Access Control - Cisco SASE - Cisco Secure Access Service Edge - Cisco Secure Managed Remote Access - Cisco Duo Secure Access 15 2
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 39 2
FreePik 1467 2
Google Chrome - браузер 1653 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 2
Intel x86 - архитектура процессора 1987 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1223 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 2
Зайцев Михаил 313 7
Галушкин Олег 182 6
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 4
Мельникова Анастасия 432 4
Гинятуллин Роман 61 2
Зонов Александр 39 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Лагода Георгий 60 2
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
Гвоздев Дмитрий 138 1
Лукацкий Алексей 132 1
Centoni Liz - Чентони Лиз 5 1
Солонин Владимир 2 1
Розенберг Антон 4 1
Федоров Дмитрий (Дмитро) 1 1
Копаков Андрей (Андрiй) 2 1
Woodward Alan - Вудвард Алан 5 1
Bosack Leonard - Босек Леонард 1 1
Lerner Sandy - Лернер Сэнди 1 1
Suchy Nathaniel - Сачи Натаниэль 2 1
Ильяшев Ренат 2 1
Green Matthew - Грин Мэтью 8 1
Harrell Scott - Харрелл Скотт 2 1
Flisback Ola - Флисбек Ола 3 1
Robbins Chuck - Роббинс Чак 11 1
Полякова Елена 11 1
Павлов Никита 120 1
Каушанский Александр 54 1
Гладырь Федор 3 1
Зиновкина Ирина 11 1
Snitkin Sid - Сниткин Сид 2 1
Телехина Ирина 1 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 157808 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18310 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53525 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 3
Япония 13558 3
Польша - Республика 2003 3
Украина 7803 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45968 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 2
Канада 4990 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 2
Германия - Федеративная Республика 12949 2
Бразилия - Федеративная Республика 2455 2
Китай - Тайвань 4141 2
Испания - Королевство 3764 2
Северный полярный круг - Полярные регионы 124 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 578 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 131 1
Литва - Вильнюс 41 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1364 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3239 1
Южная Корея - Республика 6870 1
Беларусь - Белоруссия 6057 1
Сингапур - Республика 1910 1
Индия - Bharat 5717 1
Израиль 2785 1
Франция - Французская Республика 7986 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Америка Латинская 1887 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 1
Россия - УФО - Тюменская область 1274 1
Нидерланды 3639 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 1
Таиланд - Королевство 871 1
Филиппины - Республика 581 1
США - Вашингтон - Сиэтл 404 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1169 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15202 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3185 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 2
Modus operandi - Образ действия 9 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6269 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5295 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 238 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1341 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 46 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 229 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 26 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 361 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
BleepingComputer - Издание 422 3
Cisco CISO Benchmark Study - Cisco CISO Benchmark Report 3 3
Gartner - Гартнер 3615 2
HFS Research 49 1
ARC Advisory Group 20 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Black Hat - Конференция 117 1
