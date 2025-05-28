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Dump Дамп снимок информации о состоянии компьютерной системы
УПОМИНАНИЯ
Dump и организации, системы, технологии, персоны:
|FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
|ASF - Apache Software Foundation 212 1
|Оганесян Ашот 127 2
|Матвеева Веста 2 1
|Jones Craig - Джонс Крейг 5 1
|Окороков Виктор 2 1
|Ложкин Сергей 43 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Демидов Михаил 133 1
|Бегтин Иван 61 1
|Аникин Леонид 61 1
|Сачков Илья 124 1
|Фунтиков Вячеслав 5 1
|Наенко Андрей 2 1
|Вихорев Сергей 15 1
|Wales Jimmy - Уэйлс Джимми - Уолесс Джимми 42 1
|Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Зайцев Михаил 283 1
|Вураско Александр 28 1
|Moglen Eben - Моглен Ибен 20 1
|Maynor David - Мэйнор Дэвид 6 1
|BleepingComputer - Издание 370 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1972 1
|Phoronix 46 1
|Wikipedia - Википедия 531 1
|Wired - Издание 235 1
|Joker’s Stash 2 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
|IDG - CSO 36 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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