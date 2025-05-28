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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175515
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Dump Дамп снимок информации о состоянии компьютерной системы


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Servicepipe представила DosGate Autopilot — модуль, который сам пишет защитные правила во время DDoS-атаки 1
11.10.2024 Microsoft все сломала: Не работает известнейший почтовый сервис. Чудесным образом баг не зацепил пользователей из США 1
24.01.2024 Китайская киберразведка полтора года пользовалась в VMware зияющей «дырой», о которой не знали ни разработчики, ни жертвы 1
15.12.2023 ГК «Солар»: число утекших телефонных номеров в 2023 г. в 1,5 раза превысило численность населения России 1
14.08.2023 «Ростех» создал защищенные мессенджеры для ОС «Аврора» и Android 1
21.07.2023 Объем утечек за полгода превысил общее число россиян 1
20.07.2022 Хакеры переключились на админов 1
17.03.2021 Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов 1
23.12.2020 Хакеры по всему миру взвинтили цены на DDoS-атаки, ворованные данные и взломы серверов 1
26.11.2020 Group-IB совместно с Европолом предотвратили ущерб для банков на 40 млн евро 1
27.01.2020 В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру 1
04.12.2019 Group-IB: рынок финансовых высокотехнологичных преступлений в России сократился на 85% 1
29.11.2019 В России на 85% снизилась киберпреступность против банков 1
30.10.2019 Россияне нашли в интернете самую большую в истории базу данных банковских карт 1
09.11.2018 «Лаборатория Касперского»: цифровая личность может стоить менее $50 в Dark Web 1
22.12.2015 DriverPack выпустила бесплатную систему мониторинга компьютеров Notifier 1
31.10.2014 Сергей Вихорев - Важно быть уверенным, что вашим компьютером без вас никто не сможет воспользоваться 1
08.11.2013 Федеральное казначейство заказывает модернизацию ГАС «Управление» за 200 млн руб. 1
26.07.2013 Код проприетарной файловой системы Microsoft утек в интернет 1
27.03.2013 Открытые данные: Россия стоит на низком старте 1
20.09.2007 Хакер опубликовал эксплойт к уязвимости в Mac OS X 1
11.05.2007 S.T.A.L.K.E.R.: Патч 1.0003 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Dump и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 5
Microsoft Corporation 24848 4
Apple Inc 12272 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 74 2
SilentCards - Хакерская группировка 3 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
Yandex - Яндекс 7720 2
Telegram Group 2212 2
Google LLC 11948 2
GitHub 874 2
1С-Битрикс - Bitrix 595 2
Buhtrap - Хакерская группировка 19 2
Shiny Hunters - Хакерская группировка 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 1
Samsung Electronics 10373 1
IBM - International Business Machines Corp 9472 1
Amazon Inc - Amazon.com 3048 1
Citrix Systems 821 1
SAP SE 5329 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 1
Meta Platforms - Facebook 4466 1
Sharp Corporation 1043 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
GSC Game World 101 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 1
DRP - DriverPack Solution - Драйверпак 11 1
Microsoft Open Technologies 9 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 34 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1495 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1002 1
Broadcom - VMware 2404 1
Почта России ПАО 2161 2
Спортмастер - Sportmaster 181 2
British Airways - British Midland International 127 1
FILA 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7587 1
Лента - Сеть розничной торговли 2146 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 259 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 33 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 157 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 255 1
Uber 333 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 80 1
Unsplash 1009 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1133 1
Uber - Drizly 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12038 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 180 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2819 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3121 1
Федеральное казначейство России 1815 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1408 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1419 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 17 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 329 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29016 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7003 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30538 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2307 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2044 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25997 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12983 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3815 4
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 150 4
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3152 4
JavaScript-сниффер - JS-сниффер - Вредоносный JavaScript-код 13 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13008 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11734 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12885 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7664 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16200 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24917 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21809 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17375 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12392 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14092 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2992 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14620 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5342 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1530 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11468 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24710 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8060 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6317 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 775 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 803 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 298 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3244 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 417 2
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 62 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 425 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2222 2
FastCash - метод хищения 4 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4698 5
Google Android 14271 4
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 3
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 3
Microsoft Windows 15902 3
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 50 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5443 2
Microsoft Azure 1427 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 121 2
Microsoft Office 3819 1
Oracle Java - язык программирования 3136 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 890 1
Linux OS 10228 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
Apple macOS 2111 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 598 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1781 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2998 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 159 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 334 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 838 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2108 1
JavaScript - JS - язык программирования 1227 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 530 1
Microsoft Edge - браузер 2001 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3295 1
Oracle Java Development Kit - JDK 173 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 430 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 210 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1454 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 119 1
Apple Siri - Голосовой помощник 402 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 115 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 64 1
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 140 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Колибри-SIP - Комплексное программно-аппаратное решение 8 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 861 1
Оганесян Ашот 127 2
Матвеева Веста 2 1
Jones Craig - Джонс Крейг 5 1
Окороков Виктор 2 1
Ложкин Сергей 43 1
Кудрин Алексей 124 1
Демидов Михаил 133 1
Бегтин Иван 61 1
Аникин Леонид 61 1
Сачков Илья 124 1
Фунтиков Вячеслав 5 1
Наенко Андрей 2 1
Вихорев Сергей 15 1
Wales Jimmy - Уэйлс Джимми - Уолесс Джимми 42 1
Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
Храмцовская Наталья 48 1
Зайцев Михаил 283 1
Вураско Александр 28 1
Moglen Eben - Моглен Ибен 20 1
Maynor David - Мэйнор Дэвид 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52583 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13407 5
Европа 24385 5
Украина 7668 4
Индия - Bharat 5538 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 2
Азия - Азиатский регион 5614 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 2
Африка - Африканский регион 3518 2
Мальта - Республика 132 2
Кения - Республика 154 2
Индонезия - Республика 974 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 1
Америка Южная 858 1
Германия - Федеративная Республика 12784 1
Бразилия - Федеративная Республика 2395 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 563 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3013 1
Швеция - Королевство 3642 1
Италия - Итальянская Республика 4378 1
США - Вашингтон - Редмонд 231 1
Канада 4924 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2043 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1276 1
Венгрия 841 1
Сингапур - Республика 1870 1
Южная Корея - Республика 6730 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3208 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2312 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2816 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 712 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17466 1
Япония 13370 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 959 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1180 1
Нидерланды 3560 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 10
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 494 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24786 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3555 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2896 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11128 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3569 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7091 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7935 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14110 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 950 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" 175 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30140 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10185 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5068 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19207 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5987 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6420 1
Английский язык 6740 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3625 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2944 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1923 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 636 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7993 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6053 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 433 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8224 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1080 1
Зоология - Животные - Птицы - Голуби - Columba - Голубиная почта - Pigeon mail 26 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5997 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 201 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4034 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 934 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 214 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1963 1
BleepingComputer - Издание 370 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1972 1
Phoronix 46 1
Wikipedia - Википедия 531 1
Wired - Издание 235 1
Joker’s Stash 2 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
IDG - CSO 36 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 117 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 376 1
Black Hat - Конференция 116 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2485 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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