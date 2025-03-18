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Gamaredon Хакерская группировка


18.03.2025 Новая кибершпионская группировка атакует российскую промышленность 1
19.04.2024 Правительственные информсистемы Украины девять лет заражены вирусом, созданным начинающим разработчиком 1
15.06.2020 Eset: киберпреступники атаковали компании с использованием инструментов MS Office 1
06.03.2020 Positive Technologies подвела киберитоги IV квартала 2019 1
22.11.2019 Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Gamaredon и организации, системы, технологии, персоны:

Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 10 2
TA505 - Хакерские группировки 7 2
APT-C - Donot - Хакерская группировка 4 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1229 2
Cisco Talos 43 1
Cisco Systems 5134 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
APT40 - Хакерская группировка 1 1
Bisonal - хакерская группировка 2 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Cloud Atlas - Клауд Атлас 15 1
ESET - ESET Software 1135 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Unsplash 882 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5512 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12791 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 664 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2219 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7467 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12695 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7769 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3110 2
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 62 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2977 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7525 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5142 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1477 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3601 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1144 1
Repository - Репозиторий 886 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 113 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 195 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11525 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1757 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 725 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1094 1
C&C - Command and Control server 88 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 919 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1479 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 971 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6815 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 542 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 795 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 159 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 1
Microsoft Office 3769 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 135 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 292 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 763 1
Microsoft Windows 15781 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 41 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 119 1
Microsoft Office Word 781 1
Microsoft Outlook 1394 1
Click2Gov - система оплаты госуслуг США 1 1
WordPress Foundation - WordPress 226 1
Авезова Яна 16 2
Мельникова Анастасия 398 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 2
Литва - Вильнюс 41 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Украина 7642 1
Польша - Республика 1964 1
Монголия 353 1
Южная Корея - Республика 6685 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6243 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 200 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8850 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 908 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 1
Английский язык 6685 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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