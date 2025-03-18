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Gamaredon Хакерская группировка
Gamaredon и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 882 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5512 1
|NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
|Авезова Яна 16 2
|Мельникова Анастасия 398 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146308 2
|Литва - Вильнюс 41 1
|Словакия - Словацкая Республика 473 1
|Украина 7642 1
|Польша - Республика 1964 1
|Монголия 353 1
|Южная Корея - Республика 6685 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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