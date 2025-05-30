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Все категории 175779
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Woodward Alan Вудвард Алан


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Гигантский сотовый оператор годами сливал маршруты миллионов абонентов преступникам всех мастей 1
19.01.2021 Самый защищенный мессенджер в мире, похоже, не взламывали. Дезинформация исходила от подрядчика силовиков 1
30.04.2019 Чужую переписку в Telegram можно купить по цене SIM-карты 2
27.06.2016 Telegram назван самым опасным мессенджером в мире 2
14.03.2012 Олимпиаде 2012 угрожает солнечная буря 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Woodward Alan и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2219 2
Virgin Media O2 23 1
Cellebrite 22 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1497 1
X Corp - Twitter 2882 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4147 1
pCloud AG 8 1
Cisco Talos 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5571 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7473 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6425 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24726 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11743 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29056 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4386 2
Командная строка - Command Line 381 2
Умные платформы 1756 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11476 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 270 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7050 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9557 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8637 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2812 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21134 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 298 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24927 1
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 248 1
Астрономия - Космос - Космороботы - роботы, приспособленные работать в космическом пространстве 38 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1309 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1508 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4186 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4903 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21828 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52864 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4631 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10435 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13016 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1123 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 783 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Apple iMessage - Мессенджер 161 1
Google Android 14279 1
SQLite - встраиваемая СУБД 45 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 156 1
MTProto Proxy 6 1
Open Whisper Systems - Signal Messenger - мессенджер 16 1
Green Matthew - Грин Мэтью 7 2
Flisback Ola - Флисбек Ола 3 2
Мельникова Анастасия 412 1
Suchy Nathaniel - Сачи Натаниэль 2 1
Розенберг Антон 4 1
Marlinspike Moxie - Марлинспайк Мокси 6 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13410 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52597 2
Россия - РФ - Российская федерация 149070 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 465 1
Израиль 2753 1
Земля - планета Солнечной системы 10467 1
Япония 13372 1
Беларусь - Белоруссия 5840 1
США - Колорадо 382 1
Великобритания - Лондон 2390 1
США - Колорадо - Боулдер 82 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5253 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11134 1
Английский язык 6744 1
Физика - Physics - область естествознания 2691 1
Информатика - computer science - informatique 1093 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 354 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 952 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1613 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4136 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52611 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 204 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 476 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
Gizmodo 130 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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