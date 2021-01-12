Самый защищенный мессенджер в мире, похоже, не взламывали. Дезинформация исходила от подрядчика силовиков

Нашумевшая статья компании Cellebrite об извлечении ключа шифрования мессенджера Signal подверглась самоцензуре, лишившись важных подробностей. Эксперты ставят компетентность авторов статьи под сомнение.

Signal взломан или нет?

Израильская фирма Cellebrite, один из ключевых игроков на рынке цифровой криминалистики, отредактировала ранее опубликованную статью, посвященную снятию защиты с мессенджера Signal на устройствах под Android. Внесение изменений в материал произошло вскоре после того как на него обратили внимание в BBC. На данный момент все инструкции о том, как получить доступ к данным в Signal, из материала удалены.

Мессенджер Signal считается одним из самых защищенных на рынке. О нем крайне лестно отзывался Эдвард Сноуден, многие специалисты по безопасности считают, что лучше Signal приватность пользователей не защищает никто.

Cellebrite в этом отношении находится по другую сторону баррикад: разработками этой компании активно пользуются правоохранительные органы самых разных стран, включая те, где политическая система не рассматривает собственно права человека как сколько-нибудь высокую ценность.

Разрекламированный взлом мессенджера Signal, предположительно, оказался фикцией

В исходном варианте статьи говорилось следующее. «Signal хранит свою базу данных в зашифрованном виде, используя SqlScipher, так что для ее чтения требуется ключ. Мы выяснили, что получение ключа потребует считывания значения из файла общих настроек и расшифровки ее с помощью ключа Android SecretKey, который сохраняется системой посредством функции Keystore. Как только ключ дешифрования получен, мы должны узнать, как расшифровать базу данных. Для этого мы искали любые вызовы к базе данных в открытом исходном коде Signal... Найдя их, мы просто запустили SqlCipher с расшифрованным ключом и значениями 4096 и 1 для размера страницы и итераций функции формирования ключа. Таким образом удалось расшифровать базу данных».

Позднее из статьи все эти подробности исчезли, осталось лишь заявление о том, что инструмент CellebritePhysicalAnalyzer обеспечивает «законный» доступ к данным в приложении Signal.

Насмешили

Один из основных разработчиков Signal Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike) отреагировал на публикацию довольно резко. «Это было статьей о “продвинутых методиках”, которые Cellebrite использует для декодирования базы данных сообщений Signal... на разблокированном устройстве под Android! Они могли бы просто зайти в приложение и просмотреть всю переписку в нем. Вся эта статья выглядит как любительская поделка, вероятно потому ее и удалили», — написал он в Twitter.

Со своей стороны, Алан Вудуорд (Alan Woodward), профессор информатики в Университете Суррея, отметил, что Signal — один из самых защищенных, а возможно и самый защищенный из публичных мессенджеров, который использует сквозное шифрование, а заодно обфускацию метаданных, чего нет у многих конкурентов (например, Whatsapp).

«Cellebrite могли каким-то образом получить ключ дешифрования, что выглядит крайне необычным — как правило, в современных мобильных устройствах эти ключи очень хорошо защищаются», — отметил Вудуорд, добавив, что если это так, то устранение всех подробностей из изначальной публикации вполне закономерно: либо руководству Cellebrite позвонили из органов власти, либо в компании поняли, что разгласили достаточно информации, чтобы другие могли повторить их результаты.

«Вероятно, речь действительно шла о разблокированном и, вполне вероятно, рутованном устройстве, из памяти которого вытащили ключ шифрования, благо это не так сложно сделать, — считает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Однако если смартфон попал в руки правоохранителей уже разблокированным, то действительно проще зайти в само приложение и прочитать всю переписку — без всяких изысков с извлечением ключей. Возможно, само появление этой публикации — ошибка, которая может сказаться на репутации Cellebrite».