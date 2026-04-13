Выпущено ядро Linux 7.0. Код на Rust в нем перестал быть экспериментом
Линус Торвальдс представил стабильное ядро Linux 7.0, где код на Rust наконец-то переведен из разряда экспериментального в полностью поддерживаемый для разработки драйверов и подсистем. Новая мажорная версия также включает «ленивое вытеснение» в планировщике, самовосстановление XFS и рост производительности UDP.
Rust в массы
Линус Торвальдс (Linus Torvalds) объявил о выходе новой стабильной версии ядра Linux 7.0. Исходный код новинки стал доступен с 12 апреля 2026 г. в основном репозитории для хранения и распространения исходного кода ядра Linux — Kernel.org.
Хотя глобальной перестройки архитектуры не произошло, переход к новой мажорной версии объясняется традицией Торвальдса повышать номер после достижения отметки X.19. Обновление, тем не менее, содержит множество важных доработок и станет технологическим фундаментом для грядущего Ubuntu 26.04 LTS.
Что касается технического наполнения, то ключевым изменением в этой версии стало официальное снятие с кода на Rust экспериментального статуса, что делает этот язык полностью поддерживаемым для разработки драйверов и подсистем ядра.
Состоялся переход планировщика на модель «ленивого вытеснения» по умолчанию, призванную улучшить отзывчивость без ущерба для общей производительности. Сетевой стек получил ощутимый прирост производительности UDP благодаря встраиванию функций, а также общую поддержку уведомлений о перегрузке AccECN.
Для файловых систем появился механизм автономного самовосстановления для XFS, который позволяет в реальном времени отслеживать ошибки метаданных и автоматически запускать процесс восстановления без размонтирования раздела, что значительно повышает надежность.
Была также значительно улучшена производительность записи в EXT4 при параллельных операциях прямого ввода-вывода.
Мелкие, но важные
Сам Линус в своем сопроводительном письме обратил внимание на необычное для прежних лет обстоятельство: поток мелких, но важных исправлений, поступавших вплоть до самого релиза, по его мнению, теперь может стать «новой нормой». Он связывает это явление с растущей интеграцией инструментов на базе искусственного интеллекта в процесс разработки и тестирования.
Торвальдс пояснил, что, по его подозрениям, именно активное использование ИИ будет и дальше выявлять все новые нестандартные ситуации и пограничные случаи, которые ранее ускользали от внимания разработчиков.
Эта идея перекликается с недавними наблюдениями второго человека в иерархии разработки ядра, Грега Кроа-Хартмана (Greg Kroah-Hartman), который отметил, что искусственный интеллект стал действительно полезным инструментом для обнаружения ошибок. Более того, количество отчетов о безопасности, генерируемых с помощью ИИ, в последние недели резко возросло, что говорит о смене парадигмы в обеспечении качества кода.
«Барахло и мусор»
Ранее CNews писал, что Торвальдс грубо раскритиковал предложенные для ядра Linux 7.0 изменения, связанные с поддержкой подсистемы ММС.
Предполагалось, что новые патчи добавят в подсистему MMC поддержку нового оборудования, оптимизируют работу безопасного стирания и TRIM для некоторых eMMC-карт, а также внесут ряд других улучшений. Однако Линус Торвальдс отказался принимать эти изменения в ядро. По его словам, перед ним не патчи, а «сплошной мусор» (complete garbage) и «непротестированное барахло» (untested crap).
Как сообщал Phoronix, патчи для подсистемы MMC включали идентификаторы устройств NXP IW61x для чипов Wi-Fi, работающих через SDIO. Кроме того, разработчики хотели добавить полноценную поддержку устройств с датой производства после 2025 г.
Среди прочего они планировали оптимизировать процесс безопасного стирания/TRIM для некоторых eMMC-карт Kingston, реализовать поддержку мобильного процессора MediaTek MT8189 в драйвере mtk-sd, внести различные обновления в драйверы SHDCI, а также провести чистку кода DW_MMC.