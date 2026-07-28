Крупнейший энергохолдинг России разрабатывает БПЛА для защиты линий электропередач

«Россети» разрабатывают автономные дроны-инспекторы со встроенным искусственным интеллектом для охраны и диагностики линий электропередачи протяженностью более 52 тысяч километров — комплекс будет выявлять террористические угрозы, несанкционированные изменения опор и критичные дефекты в реальном времени.



ИИ-дроны

Как выяснил CNews, «Россети» создают дроны на базе ИИ для мониторинга безопасности и антитеррористической защищенности линий электропередачи. В рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) разрабатывается автономный роботизированный комплекс с встроенным агентом искусственного интеллекта на базе беспилотного воздушного судна (БПЛА-инспектор). На работы холдинг выделил 109,8 млн руб.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованных на сайте госзакупок документах. Тендер разместили на торговой площадке 9 июля 2026 г. Заявки от подрядчиков принимают до 7 августа. Итоги электронного аукциона подведут 20 августа.

Как указано в документах, протяженность сетей ПАО «Россети Ленэнерго», для которых идет разработка БПЛА, составляет более 52 тыс. километров, причем пятая часть из них проходит по труднодоступной местности, что делает традиционные методы охраны малоэффективными.

Grok.AI «Россети» создают дроны на базе ИИ для защиты линий электропередач

Новый комплекс призван решить проблему защиты критической инфраструктуры от вандализма, краж, диверсионных и террористических атак, а также обеспечить оперативный контроль технического состояния элементов конструкций линейных объектов.

Группа «Россети» — это, по словам самой компании, один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

В состав Группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

Цели проекта

Создание БПЛА-инспектора обусловлено необходимостью надежной защиты высоковольтных линий, которые зачастую физически не охраняются из-за их огромной протяженности.

Система позволит управлять рисками и своевременно реагировать на угрозы, избегая серьезных технологических и экономических последствий.

Среди ключевых задач — обеспечение антитеррористической защищенности, обнаружение несанкционированных изменений опор, таких как вырезы частей конструкций или закладки взрывных устройств, а также формирование базы данных изображений лиц граждан и номеров автомобилей, находящихся вблизи ЛЭП.

Комплекс также предназначен для повышения качества работы сотрудников, помогая им соблюдать правила безопасного труда, и для соблюдения многочисленных нормативных актов в сфере электроэнергетики.

В рамках ОКР предполагается создать не только летательный аппарат, но и специализированное программное обеспечение, а также дронопорты для автономной работы.

Одной из ключевых целей является реализация методики динамического построения траектории движения БВС относительно ЛЭП с учетом их конструкционных особенностей, классов напряжения от 35 до 220 кВ, типов опор и внешних климатических факторов.

Комплекс должен уметь распознавать потенциально опасные события, например наличие машин, людей и механизмов в охранной зоне, а также критические дефекты, включая падение опоры, обрыв провода или наличие упавших деревьев.

Функциональность управления подвесом с видео/фото и тепловизионными камерами дополняется алгоритмами работы нейронных сетей для детекции, сегментации и слежения. Архитектура ПАК включает модули навигации, компьютерного зрения, обработки графических данных, управления и связи, а также web-приложение для планирования миссий, сбора телеметрии и анализа полученных материалов.

Особое внимание в проекте уделяется импортозамещению. Все используемое или разрабатываемое программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ либо создано на базе открыто распространяемого ПО.

Применение иностранных компонентов допускается только в исключительных случаях с технико-экономическим обоснованием и согласованием с заказчиком.

Также установлены жесткие требования к информационной безопасности: в ПО и СУБД не должно быть функций для удаленного управления или автоматической передачи данных третьим лицам, а все средства хранения и обработки информации должны размещаться на территории России. Разработка ведется в соответствии со стандартами безопасной разработки ФСТЭК России и с учетом корпоративных планов импортозамещения ПАО «Россети» и ПАО «Россети Ленэнерго».