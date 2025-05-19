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Мыльников Леонид
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|НИУ ВШЭ и Росприроднадзор оценили профессионализм ИИ-моделей в сфере экологии 1
Мыльников Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 82 1
|X Corp - xAI - Grok AI 9 1
|Alibaba Group - Qwen - Tongyi Qianwen 15 1
|СалютДевайсы - GigaChat 250 1
|Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 262 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149326 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1541 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1525 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 1
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