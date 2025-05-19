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Мыльников Леонид


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 НИУ ВШЭ и Росприроднадзор оценили профессионализм ИИ-моделей в сфере экологии 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мыльников Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

ESG - Enterprise Strategy Group 245 1
DeepSeek - ДипСик 50 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 82 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 364 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 154 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1514 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15044 1
X Corp - xAI - Grok AI 9 1
Alibaba Group - Qwen - Tongyi Qianwen 15 1
СалютДевайсы - GigaChat 250 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 262 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1541 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1525 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4139 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1160 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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