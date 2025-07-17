В российских ЦОД запретили майнинг криптовалют

Госдума одобрила закон о центрах обработки данных, разработанный Правительством еще в 2021 г. Реестр ЦОД будет вести Минцифры, при этом в ЦОД будет запрещен майнинг.



Принят закон о ЦОД

Государственная дума в третьем чтении приняла закон о регулировании работы центров обработки данных (ЦОД) в России. Документ, представляющий из себя поправки в Закон «О связи», первоначально был разработан Правительством в 2021 г. и принят Госдумой в первом чтении в 2022 г. При этом ко второму чтению документ был значительно изменен.

Первая версия законопроекта о регулировании деятельности ЦОД

Первый вариант законопроекта предполагал определять ЦОД как сооружение связи с комплексом систем инженерно-технического обеспечения, спроектированное и используемое для размещения оборудования, обеспечивающего обработку или хранение данных, и соответствующее утвержденной классификации. Также вводились понятия оператора ЦОД, которым могло бы быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и органы государственной власти и местного самоуправления, и технологической мощности ЦОД.

GrokAI В российских ЦОД запретили майнинг

Правительство должно было бы утвердить классификацию ЦОД. Операторы ЦОД должны были бы предоставлять в Минцифры информацию о местоположении своих ЦОД, о технологической мощности ЦОД, о параметрах электроснабжения ЦОД, о способах и параметрах подключения ЦОД к сети связи общего пользования, о средней стоимости услуг размещения оборудования, обеспечивающего обработку и хранение данных в ЦОД, о перспективах развития ЦОД на очередной год.

Что такое ЦОД и кто будет вести реестр ЦОД

В нынешней редакции документа под ЦОД понимается совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением, включающим комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку и хранение данных. Помимо Закона «О связи», это определение добавляется в законы «О концессионных соглашениях» и «О государственно-частном партнерстве».

Минцифры будет вести реестр ЦОД, расположенных в России. Правительство установит правила формирования и ведения реестра, включая: требования к ЦОД, включенным в реестр, и к их владельцам; требования к обеспечению информационной безопасности в ЦОД, включенных в реестр; состав сведений, включаемых в реестр, в том числе об их технических характеристиках; порядок предоставления сведений из реестра.

Запрет на майнинг в ЦОД

В ЦОД, включенных в реестр, не допускается размещение майнинговой инфраструктуры, а также деятельность, связанная с майнингом цифровой валюты и организацией майнинг-пулов.

Кроме того, Правительство получает право определить особенности выполнения требований, включенных в 2024 г. в закон «О связи», в части идентификации абонентов и оказания услуг сотовой связи иностранным гражданам, на территории новых российских регионов в период до 2030 г. В случае окончательного утверждения большая часть положений закона вступит в силу с 1 марта 2026 г.