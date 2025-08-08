Лед тронулся. Компании по всему миру отказываются от Windows в пользу ОС Linux

Бизнес начал отказываться от Windows в пользу Linux. Доля открытой ОС стала расти, хотя до полной победы еще далеко. Причина – недоверие к Windows в плане защищенности и слишком большой интерес к ней со стороны хакеров.

Обойдемся без Windows

В бизнес-сегменте стала расти популярность ПК под управлением Linux, пишет ZDnet. Компании постепенно теряют доверие к Windows и переходят на СПО ввиду меньшего интереса к нему со стороны киберпреступников.

Согласно статистике компании Lansweeper, к июню 2025 г. доля Linux-ПК в бизнес-среде достигла 1,9%. Безусловно, это пока очень незначительный показатель, но он растет – в начале 2025 г. доля таких компьютеров была на уровне 1,6%.

Это общая статистика как по старым, так и по новым компьютерам, использующимся в офисах. Если же рассматривать только те, что были установлены после 1 марта 2025 г., то Linux работает на 2,5% из них. Windows пока доминирует, но эксперты склонны полагать, что это временно.

Перемены не за горами

По оценке технического директора Lansweeper Гвидо Патанеллы (Guido Patanella), происходящее сейчас в сегменте бизнес-ПК – это вовсе не временный всплеск интереса к Linux. Он уверен, что это начало постоянного роста доли Linux.

grok ai Сообщество пользователей Linux растет стремительно

Пантанелла отметил, что статистика Lansweeper основана на данных с 18,5 млн компьютеров – 15 млн домашних и 3,5 млн корпоративных. К последним компания относит компьютеры, управляемые Windows Active Directory (AD).

Основная причина происходящего – это рост требований к безопасности, отмечают аналитики компании. Windows далеко не всегда может обеспечить достойный уровень защищенности – достаточно вспомнить случай с CrowdStrike, когда летом 2024 г. из-за крошечного обновления ПО миллионы Windows-компьютеров по всему миру вышли из строя, вызвав хаос в аэропортах, кафе, банках и пр.

Свою лепту также вносит и скорое прекращение поддержки Windows 10 – она завершится в октябре 2025 г. Windows 11 гораздо более требовательна к «железу», что сулит компаниям расходы на апгрейд парка компьютеров, да и сама по себе она отнюдь не бесплатна.

Linux в этом плане гораздо более удобен – подавляющее большинство дистрибутивов полностью бесплатны, да и системные требования у них гораздо менее высокие в сравнении с Windows 11.

По всему миру

Эксперты Lansweeper отмечают всплеск интереса к Linux в бизнес-среде во многих странах мира. Особенно силен он в США и европейских государствах, притом в Старом свете к Linux компании тянутся гораздо охотнее, чем в Новом.

В Северной Америке активнее всего на Linux переходят компании их сфер ИТ и телекоммуникаций, финансов и страхования. В Северной Америке технологический сектор является лидером по внедрению Linux, тогда как в Европе на первом месте сфера бизнес-услуг.

Активнее всего в США и Европе на Linux переходят компании малого и среднего бизнеса.

Обычные пользователи не отстают

Как пишет ZDnet, доля Linux на пользовательских ПК приближается к отметке в 6%. А если смотреть на статистику властей США, то в этой стране доля Linux на рынке десктопов за последние 90 дней достигла 6,3%, что стало новым максимумом.

По данным StatCounter, в июле 2025 г. доля Linux на десктопах также достигла рекордного значения, составив 5,24%.

К минусам Linux многие бизнес-пользователи относят совместимость ПО и необходимость переучивать сотрудников, которые, как правило, умеют работать либо только в Windows, либо только в macOS. И если с первым в той или иной степени можно справиться при помощи утилиты Wine для запуска Windows-программ под Linux, то переобучение сотрудников требует затрат времени и часто денег.