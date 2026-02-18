Россияне внезапно остались без обновлений Linux и Windows. Зацепило даже отечественные Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС»

Россияне массово жалуются на недоступность обновлений для операционных систем на базе ядра Linux, в том числе российских дистрибутивов «Альт», «Ред ОС» и Astra Linux. Тематические сайты перегружены сообщениями, что без спецсредств до апдейтов не добраться. Судя по всему, проблема затронула и обновления Windows – американской и самой популярной ОС не только в мире, но и в России. В Роскомнадзоре отрицают причастность.

Старое лучше нового

Жители России столкнулись с невозможностью обновить свои операционные системы. Судя по всему, проблема массовая, так как затронула пользователей не только Windows, но и Linux. К моменту выхода материала лишь владельцы компьютеров Apple не сообщали о проблемах с доступом к апдейтам для macOS.

Как пишет Telegram-канал Mash, пользователи Windows страдают от невозможности скачать обновления с на протяжении последней недели – как раз с момента, когда Роскомнадзор начал замедлять Telegram. ОС сообщает о невозможности подключиться к серверам обновлений, а у некоторых пользователей процесс загрузки патчей начинается, но зависает.

Некоторым все же удается докачать нужный апдейт, но на это уходит несколько дней.

Публикация Mash

Сохраняется вероятность того, что проблема находится на стороне Microsoft – корпорация очень активно поддерживает антироссийские санкции. К тому же в 2022 г. она закрывала россиянам доступ к обновлениям Windows. Впрочем, тогда никто не мог скачать апдейты без специальных технических средств, а сейчас они скачиваются, хоть и не у всех и очень медленно.

Официальный комментарий Роскомнадзора относительно сложившейся ситуации звучит так: «Решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали, меры ограничения к ним не применяются» (цитата по ТАСС).

Отметим, что подавляющее большинство обновлений Microsoft ломает Windows или целиком, или частично. Патчи, отменяющие эти апдейты, часто выходят с большим опозданием.

Linux тоже досталось

Адепты свободного ПО тоже столкнулись с проблемами при скачивании обновлений и доступом к репозиториям. На российском тематическом ресурсе Linux.org.ru 12 февраля 2026 г. была создана ветка обсуждений под названием «Сайт https://git.kernel.org больше недоступен».

Пользователи СПО активно включились в обсуждение проблемы и поиски виновного

Ресурс git.kernel.org представляет собой официальный сервер исходных кодов ядра Linux. Он нужен для получения апдейтов и патчей ядра. Именно через него обновления попадают в дистрибутивы Linux, притом не только иностранные, будь то Mint, Ubuntu и пр., но и в российские.

Обсуждение проблемы с доступом к git.kernel.org продолжается на момент выпуска материала более недели и пока не думает утихать. Тред собрал десятки комментариев с обсуждением происходящего. Создатель темы подчеркнул, что без специальных технических средств, знакомых большинству россиян, добраться до этого ресурса невозможно.

Удар по своим

Проблему, с которой столкнулись пользователи Linux, освещают и отечественные профильные издания. К примеру, сайт Digital Report назвал происходящее «ситуацией, граничащей с абсурдом».

По информации издания, пользователи российских ОС на базе Linux на протяжении многих дней не могут получить доступ к обновлениям ядра Linux «с официальных мировых репозиториев». В качестве примера приведены ОС Astra Linux (разработчик – «Группа Астра»), «Ред ОС» («Ред Софт») и Alt Linux («Базальт СПО»).

Digital Report Статья Digital Report

«Определенно утверждать о наличии блокировки затруднительно, поскольку наша работа базируется исключительно на исходных кодах ядра, полученных из исследовательского центра, и никаких негативных последствий нами зафиксировано не было», – сказали CNews представители «Группы Астра». – Обновления безопасности операционной системы Astra Linux являются результатами как собственной деятельности «Группы Астра», так и совместной работы компаний-разработчиков, входящих в консорциум исследований безопасности системного ПО, поэтому проблем с обеспечением защищенности операционной системы Astra Linux, используемой нашими клиентами, в настоящее время нет. Важно понимать, что при разработке операционной системы мы не просто берем обновления и заимствуем открытый исходный код, но и реализуем большой объем собственной разработки, независящий от апстрима. В части заимствованного кода «Группой Астра» проводится значительный комплекс проверок, в соответствии с требованиями по разработке безопасного программного обеспечения, что подтверждается соответствующим сертификатом по РБПО. Разработка операционной системы и, в частности, работа над ядром операционной системы российским сообществом осуществляется в довольно длительном жизненном цикле, поэтому кратковременные нарушения никак не влияют ни наши внутренние процессы разработки, ни на функциональность и безопасность наших решений.

Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО», сообщил CNews: «Действительно, наблюдается блокировка доступа к международному ресурсу git.kernel.org. Причем блокировка - результат не зарубежных санкций, а деятельности отечественного Роскомнадзора. Конечно, наша сборочница не тащит пакеты с международного ресурса, у нас свой репозиторий, но такое ограничение доступа мешает работе. И это не единственный пример, многие экспортеры жалуются на проблемы общения с клиентами в результате блокировок Тelegram. Блокировка kernel.org мешает также работе отечественного консорциума по проверке кода ядра Linux, созданного ФСТЭК России на базе ИСП РАН».

Рустамов Рустам, заместитель генерального директора «Ред Софт», сказал CNews: «Мы внимательно следим за ситуацией и доступностью ресурсов, связанных с поддержкой ядра Linux, включая kernel.org. Ограничения не коснутся наших пользователей, так как обновления «Ред ОС» продолжают быть доступными и находятся на наших серверах в России. Мы осознаем, что подобные блокировки возможны, и поэтому постоянно наращиваем компетенции по сопровождению, развитию ядра и других компонентов операционной системы «Ред ОС»».

Grok AI Большинство российских ОС базируются на Linux

Как пишет Digital Report, технические специалисты уверены, что происходящее – прямое следствие неких новых алгоритмов блокировки Роскомнадзора, «которые вместо борьбы с VPN-сервисами и замедления Telegram ударили по критической инфраструктуре самого российского государства». По информации издания, российские компании-разработчики на протяжении недели пытаются выйти на связь с Минцифры и добиться внесения адресов репозиториев в так называемые «белые списки» – перечни сайтов, на которые ограничения интернета не распространяются.

Однако ведомство, по всей видимости, пока не вышло на контакт. «Мы пишем, что у нас встала сборка обновлений безопасности для госсектора, а в ответ — тишина. Видимо, заявка потерялась где-то между блокировкой YouTube и замедлением WhatsApp*», – приводит Digital Report цитату DevOps-инженера из неназванной крупной российской ИT-компании.

Напомним, в начале февраля 2026 г. домен WhatsApp* пропал из DNS-серверов Роскомнадзора. Ранее аналогичным способом власти поступили с доменом YouTube. Это позволяет полностью закрыть доступ к сервису, чтобы им невозможно было пользоваться на территории России.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.