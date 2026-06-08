Создатели знаменитого российского Linux пошли войной на Минцифры, потому что его не включили в реестр российского ПО

Разработчик ОС «Альт» компания «Базальт СПО» судится с Минцифры из-за отказа включить ее офисный пакет «Свободный офис» в реестр отечественного ПО. Парадокс в том, что в реестре уже много лет присутствует «АльтерОфис» — так же форк международного LibreOffice.

Суд с Минцифры

Как выяснил CNews, компания «Базальт СПО» (разработчик ОС «Альт») оспаривает в суде отказ Минцифры включить ее офисный пакет «Свободный офис» (на базе международного LibreOffice) в Единый реестр российского ПО.

Иск принят к производству Арбитражного суда Москвы — слушания назначены на 6 июля 2026 г., следует из картотеки.

Что произошло

Согласно исковому заявлению, «Базальт СПО» пытается оспорить решение, принятое экспертным советом по программному обеспечению при Минцифры 15 апреля 2026 г.

Grok AI «Базальт СПО» судится с Минцифры за включение ПО в реестр

Как ранее сообщал ComNews, экспертный совет отказал «Базальт СПО» во включении «Свободного офиса» в реестр российского ПО. Хотя продукт представляет собой локализованную и доработанную версию международного open-source пакета LibreOffice.

При этом в реестре давно есть продукты на LibreOffice.

Позиция «Базальт СПО»

Как рассказал CNews представитель «Базальт СПО», эксперты применили к «Свободному офису» требование, которого нет в правилах формирования реестра, утвержденных Правительством. «Они исходили из того, что исключительные права должны принадлежать заявителю на каждую программу в составе комплекса, тогда как правила требуют этого лишь в отношении самого программного обеспечения, заявленного к включению в реестр», — пояснили в компании.

«Свободный офис» является составным произведением: согласно статье 1260 ГК РФ, права на такой объект охраняются самостоятельно, а использование сторонних компонентов допустимо при соблюдении прав их авторов. А все включенные в продукт сторонние компоненты распространяются на условиях свободных лицензий, предоставленных безвозмездно, бессрочно и с правом модификации, отмечают в «Базальт СПО».

«Свободный офис» соответствует всем существенным требованиям правил: исключительные права на программный комплекс в целом и на самостоятельные разработки «Базальт СПО» принадлежат заявителю; условия лицензий на сторонние компоненты соблюдены; исходный код, средства сборки и инфраструктура обновлений размещены на серверах компании в России; механизм принудительного обновления или внешнего управления продуктом отсутствует, утверждают разработчики.

Позиция Минцифры

Как рассказал CNews представитель Минцифры, все решения включаются в реестр отечественного софта при их строгом соответствии установленным требованиям и существующему регламенту. «И правила для всех едины, — отмечают в министерстве. — Если ПО не отвечает хотя бы одному из критериев, то оно не может быть внесено в реестр».

По данным ведомства, решение об отказе включения ПО «Базальта» было принято в ходе очного заседания совета большинством голосов. «В настоящее время Минцифры готовит позицию по исковому заявлению и будет настаивать на правомерности принятого решения», — заключили там.

AlterOffice уже в реестре

При этом в реестре уже присутствует пакет офисных программ «АльтерОфис» (AlterOffice) от ООО «Алми Партнер» — продукт, который также является производным (форком) от международного open-source пакета LibreOffice.

В ноябре 2019 г. Минцифры исключило его из реестра, посчитав «клоном» LibreOffice, а разработчика — скрывшим факт заимствований. Но в сентябре 2020 г. Арбитражный суд Москвы признал исключение незаконным и обязал ведомство восстановить продукт в реестре.

Суд тогда изучил экспертизу НИИ «Восход» и пришел к выводу, что она, наоборот, свидетельствует о соответствии «АльтерОфиса» требованиям реестра. Судья отметил, что компания «Алми партнер» является правообладателем продукта (регистрация в Роспатенте), а исходный код доступен на Github