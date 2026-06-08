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Создатели знаменитого российского Linux пошли войной на Минцифры, потому что его не включили в реестр российского ПО

Разработчик ОС «Альт» компания «Базальт СПО» судится с Минцифры из-за отказа включить ее офисный пакет «Свободный офис» в реестр отечественного ПО. Парадокс в том, что в реестре уже много лет присутствует «АльтерОфис» — так же форк международного LibreOffice.

Суд с Минцифры

Как выяснил CNews, компания «Базальт СПО» (разработчик ОС «Альт») оспаривает в суде отказ Минцифры включить ее офисный пакет «Свободный офис» (на базе международного LibreOffice) в Единый реестр российского ПО.

Иск принят к производству Арбитражного суда Москвы — слушания назначены на 6 июля 2026 г., следует из картотеки.

Что произошло

Согласно исковому заявлению, «Базальт СПО» пытается оспорить решение, принятое экспертным советом по программному обеспечению при Минцифры 15 апреля 2026 г.

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Grok AI
«Базальт СПО» судится с Минцифры за включение ПО в реестр

Как ранее сообщал ComNews, экспертный совет отказал «Базальт СПО» во включении «Свободного офиса» в реестр российского ПО. Хотя продукт представляет собой локализованную и доработанную версию международного open-source пакета LibreOffice.

При этом в реестре давно есть продукты на LibreOffice.

Позиция «Базальт СПО»

Как рассказал CNews представитель «Базальт СПО», эксперты применили к «Свободному офису» требование, которого нет в правилах формирования реестра, утвержденных Правительством. «Они исходили из того, что исключительные права должны принадлежать заявителю на каждую программу в составе комплекса, тогда как правила требуют этого лишь в отношении самого программного обеспечения, заявленного к включению в реестр», — пояснили в компании.

«Свободный офис» является составным произведением: согласно статье 1260 ГК РФ, права на такой объект охраняются самостоятельно, а использование сторонних компонентов допустимо при соблюдении прав их авторов. А все включенные в продукт сторонние компоненты распространяются на условиях свободных лицензий, предоставленных безвозмездно, бессрочно и с правом модификации, отмечают в «Базальт СПО».

«Свободный офис» соответствует всем существенным требованиям правил: исключительные права на программный комплекс в целом и на самостоятельные разработки «Базальт СПО» принадлежат заявителю; условия лицензий на сторонние компоненты соблюдены; исходный код, средства сборки и инфраструктура обновлений размещены на серверах компании в России; механизм принудительного обновления или внешнего управления продуктом отсутствует, утверждают разработчики.

Позиция Минцифры

Как рассказал CNews представитель Минцифры, все решения включаются в реестр отечественного софта при их строгом соответствии установленным требованиям и существующему регламенту. «И правила для всех едины, — отмечают в министерстве. — Если ПО не отвечает хотя бы одному из критериев, то оно не может быть внесено в реестр».

По данным ведомства, решение об отказе включения ПО «Базальта» было принято в ходе очного заседания совета большинством голосов. «В настоящее время Минцифры готовит позицию по исковому заявлению и будет настаивать на правомерности принятого решения», — заключили там.

AlterOffice уже в реестре

При этом в реестре уже присутствует пакет офисных программ «АльтерОфис» (AlterOffice) от ООО «Алми Партнер» — продукт, который также является производным (форком) от международного open-source пакета LibreOffice.

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В ноябре 2019 г. Минцифры исключило его из реестра, посчитав «клоном» LibreOffice, а разработчика — скрывшим факт заимствований. Но в сентябре 2020 г. Арбитражный суд Москвы признал исключение незаконным и обязал ведомство восстановить продукт в реестре.

Суд тогда изучил экспертизу НИИ «Восход» и пришел к выводу, что она, наоборот, свидетельствует о соответствии «АльтерОфиса» требованиям реестра. Судья отметил, что компания «Алми партнер» является правообладателем продукта (регистрация в Роспатенте), а исходный код доступен на Github

Кристина Холупова

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