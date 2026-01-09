Главный энергетический оператор России потратит полмиллиарда на отечественные серверы и SSD, цены на которые ракетой идут вверх

«СО ЕЭС» покупает 528 активно растущих в цене SSD-накопителей и 81 сервер производства российской компании Yadro за 516,7 млн руб. Оборудование поставят в филиалы компании по всей России.

Миллионы на SSD

Как выяснил CNews, АО «СО ЕЭС» — организация, которая единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление объектами Единой энергетической системы России покупает 528 SSD-накопителей Lenovo и 81 сервер производства российской компании Yadro. На закупку выделено 516,7 млн руб.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованном 29 декабря 2025 г. на сайте госзакупок техническом задании. заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 14 января 2026 г. Итоги выбора поставщика подведут 22 января.

Основной задачей закупки является оснащение серверным оборудованием центрального аппарата и филиалов АО «СО ЕЭС», расположенных по всей территории России — от Калининграда до Хабаровска. Поставки должны быть завершены единовременно и в полном объеме не позднее 30 апреля 2026 г., при этом участники конкурса вправе предложить и более сжатые сроки.

Сгенерировано GrokAI «СО ЕЭС» покупает SSD и серверы на полмиллиарда

Как указано в техническом задании, «СО ЕЭС» желает купить SSD Lenovo модели ThinkSystem 3.5" S4520 1.92TB Read Intensive SATA. Согласно информации на официальном сайте производителя, накопители S4520 оптимизированы для приложений с интенсивным чтением, например веб-серверы, операционные базы данных с низкой скоростью передачи данных и аналитика.

Стоит напомнить, что на момент выхода этого материала наблюдается большой рост цен на SSD. По данным издания ComputerBase, твердотельные накопители за два месяца — октябрь и ноябрь — подорожали на 10,92%.Причина подорожания — глобальный дефицит типов памяти DRAM и NAND, вызванный бурным развитием индустрии искусственного интеллекта. Крупные компании, работающие с ИИ, выкупают до 70% производственных мощностей фабрик памяти. Дата-центры и ИИ-кластеры забирают накопители быстрее, чем производители успевают их штамповать».

По итогам ноября 2025 г., по данным аналитиков TrendForce, контрактные цены на NAND выросли последовательно на величину от 20 до 60%.

Также активно дорожают и HDD. Модели, которые летом 2025 года стоили 3–4 тыс. руб., теперь продаются за 6–10 тыс. руб. Отдельные модели выросли в цене на 40–70% всего за несколько месяцев.

Другие подробности тендера

Помимо SSD в перечень поставляемой техники входят серверы Yadro Vegman R120 G2 различной конфигурации: серверы домен-контроллеров, серверы для систем регулирования и контроля (РК), серверы подсистемы визуализации и диспетчерского моделирования в режиме онлайн (ПВДМЗ), серверы общего файлового хранилища (ОФС), а также высокопроизводительные серверы ОИК СК-11 и серверы для платформы 1С. Отдельно закупаются комплекты модернизации для уже эксплуатируемых серверов Vegman R120, включающие твердотельные накопители и модули памяти.

В состав закупки включены и коммутаторы Kornfield D1156 того же производителя Yadro в двух типовых конфигурациях, а также серверы «точного времени» производства отечественной компании ООО «Комсет-сервис».

Серверы ОИК СК-11 на базе платформы VEGMAN R120 G2 комплектуются двумя процессорами Intel Xeon 6336Y, 512 ГБ оперативной памяти DDR4, RAID-контроллером и семью твердотельными накопителями SAS объемом 3.84 ТБ каждый. Еще один тип серверов — ГКР (AllFlash) имеют увеличенный объем оперативной памяти до 1.5 ТБ и массив из десяти SSD SAS по 7.68 ТБ. Все серверные решения оснащаются сетевыми контроллерами с оптическими трансиверами, резервированными блоками питания и полным комплектом для монтажа в стойку.