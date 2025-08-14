Linux-сообщество несет потери. Прекращена разработка мощного дистрибутива для сисадминов. Видео

Проект Kaisen Linux официально закрыт. Он развивался с 2019 г. и создавался всего одним разработчиком с прицелом на системных администраторов и просто ИТ-специалистов. Причина – автору проекта не хватает времени на свои личные дела и работу, и он просто расставил приоритеты, в которых его шестилетнему детищу места не нашлось.

Выбор сужается

Мировая коллекция развивающихся дистрибутивов Linux лишилась экспоната под названием Kaisen Linux, пишет портал Neowin. Этот проект разрабатывался на основе Debian и регулярно получал обновления.

Релиз самой первой доступной пользователям версии Kaisen Linux состоялся в 2019 г. За шесть своего существования дистрибутив дорос до версии 3.0, которая стала для него последней.

За проектом Kaisen Linux стоит всего один разработчик – выходец из Франции Кевин Шеврей (Kevin Chevreuil). Прекращение работы над дистрибутивом в данном случае никак не связано с хамским поведением основателя Linux Линуса Торвальдса (Linus Torvalds), который регулярно оскорбляет других участников сообщества, и из-за которого комьюнити ранее в 2025 г. покинул автор Asahi Linux – пока единственного в мире дистрибутива, способного корректно работать на ПК Apple с ARM-процессорами.

kaisenlinux.org Kaisen Linux

Кевин заявил, что все дело в нем самом – у него просто нет времени на Kaisen Linux. В публикации о выходе версии 3.0 он написал: «Я хотел бы начать этот пост с объявления о завершении проекта Kaisen Linux с выходом этого релиза. Я хочу заняться другими профессиональными и личными проектами, которые займут значительную часть моего времени, и по этой причине я больше не могу продолжать разработку Kaisen Linux. Поэтому этот релиз будет последним».

Непростой дистрибутив

Kaisen Linux с самых первых версий создавался с прицелом не на обычных пользователей, а на ИТ-специалистов с большим опытом работы и заодно на системных администраторов. Каждая сборка этой ОС комплектовалась гигантским количеством программ для диагностики и настройки сетей, управления «железом» компьютера, устранения неисправностей, восстановления информации и пр.

К моменту выхода материала Kaisen Linux версии 3.0 по-прежнему был доступен для скачивания с официального сайта проекта, притом сразу в пяти версиях. ISO-образы четырех из них «весят» приблизительно по 7 ГБ и предназначены для установки на ПК, а пятый распаковывается на флешку и имеет «вес» около 3,6 ГБ. В нем также есть опция полной выгрузки в оперативную память c возможностью последующего извлечения USB-накопителя.

kaisenlinux.org Дистрибутив - один, разработчик у него - тоже один, а интерфейсов - целых четыре

Первые четыре сборки отличаются только встроенной графической средой. На выбор есть Mate, KDE, XFCE и LXQT.

Что нового

Релиз Kaisen Linux 3.0 построен на новейшей ОС Debian Trixie, она же Debian 13, которая вышла в начале августа 2025 г. Из системы для облечения и ускорения удалено множество инструментов, среди которых – как neofetch, dmraid, hping3 и reiser4progs.





В числе прочего обновленная система получила более простой алгоритм автоматического разбиения накопителя на несколько логических при установке системы. Также Kaisen Linux 3.0 получила ключи шифрования OpenPGP (GPG-ключи, GNU Privacy Guard), действующих до 2029 г.

Intel, учись, как надо

Kaisen Linux – это второй крупный и известный дистрибутив Linux, разработка которого была прекращена за последний месяц. Первым стал Clear Linux, считающийся одним из самых быстрых в мире.

За Clear Linux стоит корпорация Intel, и первую его версию она представила в феврале 2015 г. Проект пользовался популярностью, а его разработка была прекращена совершенно внезапно – как сообщал CNews, Intel объявила об этом в конце июля 2025 г.

Grok AI Развивающихся дистрибутивов Linux становится все меньше

Самая вероятна причина – огромные финансовые проблемы Intel, вынуждающие ее отказываться от одного проекта за другим. Clear Linux мог «попасть под раздачу». К тому же в компании идут массовые увольнения, и разработчики ОС оказались в числе тех, кто остался без работы.

Intel оставила пользователей Clear Linux не только без новых версий системы, но и без обновлений безопасности. Система мертва, и теперь есть лишь два варианта – продолжить пользоваться доступными сборками или оперативно сменить дистрибутив.

Автор Kaisen Linux поступил совершенно иначе – он пообещал выпускать патчи безопасности для своего детища в течение следующих двух лет. По его мнению, этого времени должно хватить чтобы если не все, то большинство пользователей нашли новый подходящий для себя дистрибутив и без спешки перешли на него.