У Windows нет шансов. Linux полностью уничтожает ее в соревнованиях на производительность. Среди победителей Ubuntu и Fedora

Windows 11 проиграла Linux в тестах на скорость работы. Притом уступила она не одному конкретному дистрибутиву, а сразу четырем, к тому же от разных разработчиков. Система Microsoft потребляет очень много ресурсов и плохо оптимизирована, хотя Microsoft обещает решить вопрос с этим к концу 2026 г.

Без шансов на победу

ОС Windows 11, единственная настольная ОС Microsoft, которая пока получает бесплатные обновления, уступила сразу четырем дистрибутивам Linux в тестах на производительность. Эксперты авторитетного портала Phoronix сравнили ее с системами CachyOS, AlmaLinux 10.2, Ubuntu 26.04 и Fedora Workstation 44, и полученные результаты оказались далеко не в пользу операционки Microsoft. За софтверного гиганта выступала Windows 11 Pro.

Windows проиграла почти во всех сценариях, и это при том факте, что тест проводился на очень мощной рабочей станции – HP Z4 G6i. Она собрана на 48-ядерном серверном процессоре Intel Xeon 6798X Granite Rapids WS с поддержкой 96 потоков инструкций, располагает 128 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 (четыре планки по 32 ГБ) и видеоподсистемой в виде дискретного ускорителя Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell. В качестве дисковой подсистемы использовались два 2-терабайтных и SSD с поддержкой NVMe.

grok ai Спустя десятилетия и миллиарды долларов, потраченные Microsoft на развитие Windows, она все еще работает хуже Linux

Каждая из пяти ОС запускалась на одной и той же аппаратной конфигурации, так что стартовые позиции у них были одинаковые. Но данный факт не смог уберечь Windows 11 от поражения.

Очевидный лидер

Несмотря на то, что в основе CachyOS, AlmaLinux 10.2, Ubuntu 26.04 и Fedora Workstation 44 находится одно и то же ядро, системы показали себя в тестах по-разному. CachyOS и вовсе тестировалась в двух режимах – обычном и производительном (Perfomance), и последний в по итогам всех испытаний вышел победителем. Использование режима Perfomance в Cachy OS связано с тем, что в дистрибутиве AlmaLinux 10.2 он активирован по умолчанию.

В суммарном зачете CachyOS Perfomance оказалась на 14,9% быстрее в сравнении с Windows 11 Pro. Иными словами, разрыв находится далеко не на уровне погрешности – даже на сверхпроизводительном «железе» операционка Microsoft ухитряется работать медленно.

Все очень плохо

В обычных задачах пользователь едва ли заметит разницу в работе операционных систем – все-таки каждая из них способна быстро открыть новую вкладку в браузере или текстовый документ. Впрочем, не все простые задачи даются Windows с легкостью. К примеру, она отстала от конкурентов в тестах с использованием популярного архиватора 7-Zip

В чем-то более серьезном система Microsoft начинает впустую тратить время пользователей в больших масштабах. Самое серьезное отставание Windows 11 Pro от прямых конкурентов было выявлено в задачах, связанных с рендерингом. К примеру, эксперты Phoronix тестировали ОС в нескольких программах, например, в 3D-редакторе Blender и бенчмарке IndigoBench, и всякий раз Linux оказывался быстрее.

Но в некоторых тестах Windows все же удалось вырваться вперед. Так, она была шустрее в работе с рендеринговым движком V-Ray 6.0, который используется как плагин в 3D-редакторах с целью создания фотореалистичной трехмерной визуализации. Если в других тестах Windows отставала в среднем на 12%, то здесь в режиме RTX ее результат был лучше приблизительно на 6%, а при работе с ядрами CUDA – примерно на 2%.

Linux пока для избранных

На Linux переходит все большее количество пользователей, учитывая то, что многие дистрибутивы имеют почти идеально скопированный с Windows интерфейс. Разработчики идут на такие меры для максимального упрощения процесса адаптации. Среди таких дистрибутивов – упомянутая Cachy OS.

Но Linux пока нельзя назвать сверхпопулярной платформой, хотя ее успехи в деле прироста аудитории более чем очевидны. Для сравнения, в июле 2026 г. Linux занимал 7,53% мирового рынка настольных ОС, а годом ранее – лишь 4,29%, то есть почти в 1,8 раза меньше (данные StatCounter). За тот же период доля Windows во всем мире упала с 79,54% до 71,11%

Иными словами, в Linux работает почти каждый восьмой владелец настольного ПК или ноутбука. Но Windows по-прежнему остается самой популярной настольной платформой в на планете.

В России пользователи более консервативны. У Windows здесь 91,12% рынка, притом год назад было 90,11%. Доля Linux почти не изменилась – 3,32% в июле 2025 г. и 3,28% в июле 2026 г.