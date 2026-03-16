Западные военные БПЛА на ИИ станут обучать на украинских боевых данных

Украина начала передавать западным союзникам данные с поля боя для обучения боевых дронов на искусственном интеллекте. Речь идет об уникальном массиве информации, который поможет создавать полностью автономные ударные системы, неуязвимые для средств РЭБ.



ИИ для войны

Украина начала предоставлять своим союзникам данные с поля боя для разработки и обучения программного обеспечения беспилотных летательных аппаратов, функционирующих на базе искусственного интеллекта — сообщает издание Reuters с ссылкой на министра обороны Украины.

Издание отмечает, что этот шаг связан с тем, что вооруженные силы по всему миру переходят на автоматизированные системы. Эти системы могут направлять беспилотники к цели без участия пилота и быстро анализировать большие объемы данных.

Зарубежные партнеры Украины стремятся получить доступ к таким данным. Reuters пишет, что эти сведения необходимы для разработки моделей, способных анализировать поведение людей и техники на поле боя, выявлять закономерности и формы.

Сгенерировано GrokAI Западные боевые дроны с искусственным интеллектом будут обучаться на данных, собранных в ходе боевых действий на Украине

Министр обороны Украины Михаил Федоров также заявил, что уже создана платформа для безопасного обучения моделей ИИ без разглашения конфиденциальных данных, но при этом предоставляющая постоянно обновляемые наборы данных, а также большие объемы фотографий и видеоматериалов.

В своем Telegram-канале он также написал, что на сегодняшний день Украина, якобы «обладает уникальным массивом данных о боевых действиях, не имеющим аналогов нигде в мире». «Это включает в себя миллионы аннотированных изображений, собранных во время десятков тысяч боевых вылетов».

Также сообщается, что Украина уже применяла такие данные для обучения ИИ в боевой компьютерной системе Delta (украинская система информационной поддержки решений и ситуационной осведомленности на поле боя), использующейся для координации боев и управления войсками, отметили в Минобороны страны.

Данные собирали уже давно

Украина начала собирать и активно использовать боевые данные для развития искусственного интеллекта задолго до текущего этапа обмена с союзниками.

Еще в декабре 2024 г. Reuters подробно описывала, как страна формирует огромный датасет из миллионов часов видеоматериалов и аннотированных изображений с дронов — именно эти материалы уже тогда активно применялись в системе Delta для анализа поля боя в реальном времени.

К августу 2025 г. министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркивал, что накопленный массив боевых данных представляет собой бесценный ресурс, который Киев может использовать как один из ключевых козырей в переговорах с Западом, и приводил оценку, согласно которой до 90 процентов поражений вражеских целей на фронте наносятся именно дронами с элементами ИИ.

В январе 2026 г., уже после назначения на пост министра обороны, Федоров официально объявил о переходе вооруженных сил на полностью data-driven модель управления и развития, включая планы по безопасному обмену этими данными с партнерами для ускорения создания автономных систем.

Дроны на ИИ уже «в ходу»

В 2025 г. Американо-немецкая компания Auterion, которая разрабатывает программное обеспечение для дронов, передала Украине 33 тыс. беспилотных ударных комплектов, работающих на основе искусственного интеллекта.

Беспилотники были оснащены технологией Skynode, которая включает в себя мини-компьютер и контроллер полета. На сайте Auterion указано, что система «компьютерного зрения» способна противостоять глушителям GPS.

Кроме того, она позволяет управлять группой дронов и обеспечивает полностью автономный полет. Генеральный директор Auterion Лоренц Майер (Lorenz Mayer) утверждал, что данные комплекты способны превратить управляемые вручную дроны в «ударные системы с искусственным интеллектом», которые невозможно заглушить. Глава компании отметил, что системы могут отслеживать движущуюся цель на удалении до 1 километра.

Помимо этого, в прошлом году между Киевом и Вашингтоном было достигнуто соглашение, предусматривающее значительные поставки дронов на Украину. В обмен на это Украина обязалась делиться с США информацией о том, как эти дроны применяются в боевых операциях.