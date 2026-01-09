Власти Европы обвинили ИИ Илона Маска в антисемитизме и педофии

Члены Европейской комиссии в январе 2026 г. обвинили ИТ-платформу X в генерации при помощи чат-бота Grok контента антисемитского и педофильского содержания. Модель искусственного интеллекта Grok, разработанная компанией xAI, на протяжении нескольких дней по запросу пользователей генерировала и размещала на странице в социальной сети X детскую порнографию. По словам представителя комиссии, такие материалы запрещены и представляют серьезную угрозу обществу, гражданам и демократии.

Нарушение законодательства

Европейская комиссия (Еврокомиссия) в январе 2026 г. обвинила социальную сеть X в генерации антисемитского и педофильского контента с помощью нейронной сети Grok, пишет Reuters. Источники издания в правительстве уточняют, что в рамках закона о безопасности в интернете платформе могут грозить многомиллиардные штрафы или техническое ограничение доступа.

Со слов представителя Еврокомиссии Тома Ренье (Thomas Rainier), такие материалы запрещены и представляют серьезную угрозу обществу, гражданам и демократии. Господин Ренье подтвердил, что Еврокомиссия изучает меры в рамках европейского законодательства о цифровых услугах. Он отметил, что цель регулятора — не запретить ИТ-платформу в Европейском союзе (Евросоюзе), а добиться наведения порядка в собственном доме.

Регулятор зафиксировал случаи, когда искусственный интеллект (ИИ) создавал материалы с антисемитскими высказываниями и изображениями сексуального характера, в которых участвовали дети. Поэтому Брюссель потребовал от X сохранить все внутренние документы, связанные с работой Grok, до конца 2026 г.

По информации Bloomberg, 2 января 2026 г., что ИИ-модель Grok, разработанная принадлежащей бизнесмену Илону Маску (Elon Musk) компанией xAI, на протяжении нескольких дней по запросу пользователей генерировала и размещала на странице в социальной сети X детскую порнографию.

ИТ-продукт с ИИ

Grok — это помощник на базе ИИ, который помогает выполнять разные задания, например поиск ответов на вопросы, решение задач и мозговые штурмы. Он разработан компанией миллиардера Илона Маска xAI и запущен в работу в 2023 г., после чего последовали Grok-2, Grok-3, Grok-4.

Grok, насчитывающий 30,1 млн активных пользователей осенью 2025 г., помогает людям решать проблемы, от корректировки рецептов до исправления ошибок в коде, а предприятиям — интегрировать его в рабочие процессы.

Компания xAI привлекла $42 млрд, ее оценка в сентябре 2025 г. составила $200 млрд. Раунды финансирования: $6 млрд долларов в мае 2024 г., $20 млрд в октябре 2025 г. Компания Grok заняла 8% рынка чат-ботов, прогнозируемая общая стоимость составляет $14 млрд.

X - Mario Nawfal Генеральный директор xAI Илон Маск

Илона Маск в ноябре 2025 г. заявил, что текущая версия Grok 4-Heavy остается все еще самым умным ИИ, однако ИТ-компания готовит куда более мощный релиз.

Заперт от Соединенного Королевства

Социальная сеть X может столкнуться с жесткими мерами, вплоть до полной блокировки на территории Великобритании, пишет The Daily Telegraph в январе 2026 г.

Причиной этому могут послужить сообщения о том, что встроенный в ИТ-платформу чат-бот Grok по запросам пользователей создает откровенные и незаконные изображения, в том числе с участием женщин и детей.

Отмечается, что британские власти, в том числе премьер-министр Кир Стармер (Keir Starmer), рассматривают жесткие шаги в отношении ИТ-платформы. В фокусе внимания правительства — так называемые дипфейки, которые уже затронули ряд публичных лиц, включая членов королевской семьи, политиков и знаменитостей. Стармер уже поручил медиарегулятору Office of Communications (Ofcom) изучить ситуацию. Меры в отношении социальной сети могут быть приняты в рамках закона о безопасности в интернете на территории Великобритании. Среди возможных санкций — многомиллиардные штрафы или полное ограничение доступа к социальной сети на территории Великобритании.