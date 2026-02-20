«Жижи» обновила ИИ-сервис «Артифика» и добавила новые модели генерации изображений

Компания «Жижи» выпустила обновление платформы «Артифика», сервиса для генерации и редактирования визуального контента на базе искусственного интеллекта. В новой версии пользователям стали доступны дополнительные модели генерации изображений и расширенный функционал редактирования. Об этом CNews сообщили представители «Жижи».

В сервисе стали доступны модели GPT Image 1.5, Nano Banana, Seedream 4.0, Ideogram v3 и Minimax Image 02, ориентированные на разные сценарии работы с визуальным контентом. GPT Image 1.5 используется как универсальная модель для повседневных задач генерации изображений, Nano Banana предназначена для быстрого создания концептов и черновых вариантов, Seedream 4.0 ориентирована на художественные сцены и атмосферные иллюстрации, Ideogram v3 подходит для изображений с текстом и рекламных макетов, где важна корректная типографика, а Minimax Image 02 применяется для детализированных и реалистичных изображений, в том числе для маркетинговых материалов. Все модели уже интегрированы в платформу и доступны для тестирования.

Обновление также включает расширенный набор инструментов для редактирования изображений. Теперь доступно автоматическое удаление фона, инструменты повышения детализации и четкости, а также возможность реставрации старых фотографий с восстановлением цвета и устранением дефектов.

Кроме того, в платформу интегрированы нейросетевые модели Qwen и Ideogram. Модели семейства Qwen используются для анализа изображений и выполнения сложных трансформаций на основе текстовых инструкций, включая создание вариаций и изменение отдельных элементов сцены. Ideogram применяется для генерации и редактирования изображений с текстом, позволяя создавать визуалы с корректной типографикой и рекламные макеты на основе исходных материалов.

«Это обновление направлено на расширение сценариев использования платформы и повышение удобства работы с визуальным контентом. Новая версия “Артифики” объединяет генерацию и редактирование изображений, а в дальнейшем — и видео, в единой среде», — сказал Алексей Нечаев, генеральный директор и сооснователь компании «Жижи».

«Мы последовательно развиваем встроенный функционал редактирования внутри “Артифики”. В ближайших обновлениях пользователи смогут обрезать изображения, выполнять базовую коррекцию и добавлять текст без использования сторонних приложений. Такой подход позволяет реализовать полный цикл работы с визуальным контентом в одном сервисе», — сказал Григорий Антонов, технический директор компании «Жижи».

В ближайшие недели компания планирует добавить в сервис видеомодели Sora 2 Pro, Veo 3.1, Runway Gen 4.5, Wan 2.6, Seedance 1, Kling 2.0 Pro и Hailuo 02. Они позволят создавать рекламные ролики, клипы, промоматериалы и контент для социальных сетей профессионального уровня.

Также компания готовит запуск мобильного приложения «Артифика» для iOS и Android.