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Honor анонсировал серию смартфонов Honor 400 и 400 Pro с ИИ‑камерой 200 МП и новыми технологиями обработки изображений

Бренд Honor объявил о международном запуске серии Honor 400. Смартфоны получили технологии искусственного интеллекта для создания фотографий и видео, а также инструменты редактирования изображений. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Ключевой особенностью серии стала ультрачеткая ИИ-камера 200 МП. Благодаря большому сенсору (1/1.4 дюйма), светосильному объективу (f/1.9) и двойной стабилизации (OIS и EIS) снимки получаются яркими и детализированными даже при недостаточном освещении и в сложных сценариях. В дополнение к основной камере смартфоны оснащены ультраширокоугольной камерой 12 МП с углом обзора 112° и поддержкой макросъемки. Фронтальная портретная камера – 50 МП с улучшенными ИИ-алгоритмами.

Смартфон Honor 400 поддерживает функцию ИИ-суперзум с приближением до 30х для городских пейзажей и природных ландшафтов. Специально для съемки людей в движении Honor разработал функцию AI Portrait Snap. Также смартфон предлагает портретный режим Harcourt и имитацию классических фотопленок.

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Honor
Honor анонсировал серию смартфонов Honor 400 и 400 Pro

В смартфонах серии Honor 400 впервые появилась технология генерации видеороликов Veo 2 от Google (на базе Google Cloud Vertex AI), позволяющая создавать короткие видео из статичных изображений. Новая функция HD Moving Photo автоматически записывает 3-секундные моменты, а инструмент Moving Photo Collage позволяет объединить от двух до девяти «живых» фотографий в видео.

Кроме этого, смартфоны поддерживают функции AI Eraser для удаления лишних объектов, AI Outpainting для расширения изображения за пределы исходного кадра, AI Erase passers-by для удаления прохожих из кадра и AI Remove Reflection для устранения нежелательных отражений.

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Новые технологии съемки и ИИ-функции редактирования изображений представлены также и в старшей модели — Honor 400 Pro. Смартфон на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3 оснащен дополнительной телефотокамерой 50 МП с трехкратным оптическим зумом и OIS. Новая функция AI Enhanced Portrait позволяет получать портреты в сверхвысоком разрешении с максимально естественной цветопередачей, а режим ИИ-суперзум дает возможность приближать объекты до 50 раз. Honor 400 Pro также поддерживает еще более мощную проводную зарядку 100 Вт и беспроводную 50 Вт, а корпус защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

Смартфон Honor 400 поступит в продажу на международных рынках в цветах Midnight Black, Meteor Silver, Desert Gold и Tidal Blue, покупатели Honor 400 Pro смогут выбирать из трех расцветок — Midnight Black, Lunar Grey и Tidal Blue. Даты начала продаж и цены зависят от рынка реализации.

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