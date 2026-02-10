На базе Cocoon запущен первый ИИ-ассистент в Telegram — Mira

Mira — первый ИИ-ассистент в Telegram с доступом к приватному режиму. Он использует технологическую базу децентрализованной сети Cocoon, представленной Павлом Дуровым осенью 2025. Mira — портфельный проект The Open Platform (TOP). Ассистент работает внутри Telegram и выполняет ежедневные задачи пользователя в чате: поиск информации, ответы на вопросы, генерацию текста, фото и видео. Mira органично вписывается в привычные сценарии пользователей и помогает держать информационный поток внутри мессенджера под контролем — без перехода в отдельные сервисы. Об этом CNews сообщили представители TOP.

Уникальная особенность Mira — возможность активировать приватный режим, в котором все запросы проходят через децентрализованную GPU-сеть Cocoon. В этом режиме сохранение данных в память отключено. Система обеспечивает шифрование данных на этапе обработки, а также исключает возможность доступа к запросам со стороны владельцев GPU.

Помимо этого, в Mira доступен стандартный режим, в котором включена память: ИИ-ассистент запоминает предпочтения, понимает контекст переписок, подстраивается под стиль общения пользователя.

Общение с ИИ-ассистентом доступно всем пользователям Telegram бесплатно. Также в Mira можно генерировать фото и видео за кредиты, которые покупаются за Telegram Stars.

В стандартном режиме Mira работает с широким набором ведущих ИИ-моделей, автоматически выбирая оптимальную под каждую задачу пользователя. Для текстовых запросов используется ChatGPT, для генерации изображений — Nano Banana, а для создания видео в версии Pro доступна Google Veo 3.

В отличие от других ассистентов, Mira разрабатывается как нативный ИИ-ассистент внутри Telegram, используя все возможности мессенджера. В ближайшее время Mira станет доступна для интеграции в чаты: ассистент сможет работать «поверх» привычного общения, каналов и групп. Такой подход напоминает стратегию встроенных ассистентов вроде Grok в X, но адаптирован специально под коммуникационные сценарии Telegram и масштаб его пользовательской базы.

В 2026 г. команда планируют значительно расширить возможности Mira: представить умные дайджесты каналов и саммари любых чатов, подключить работу ассистента в групповых обсуждениях, запустить Characters (персональных ИИ-личностей с уникальным стилем и логикой поведения) и открыть доступ к Pro-моделям для улучшенной генерации фото, видео и текстового контента. Также Mira планирует интеграцию с Кошельком в Telegram.