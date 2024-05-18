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Индексная книга (каталог) CNews*
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Физика квантовая Квантовая механика Волновая механика Принцип неопределенности Гейзенберга Адиабатическая теорема теорема квантовой механики

СОБЫТИЯ


18.05.2024 Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона 1
15.11.2023 Алексей Федоров, Российский квантовый центр: Бизнес сможет использовать квантовые компьютеры через 3-5 лет 1
10.01.2022 Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир 1
21.12.2020 Максим Михайличенко, «ИНГРОСС Лтд» -

Надежный ЦОД нельзя построить без качественного проектирования

 1
10.06.2020 ABB совместно с HPE работает над снижением энергопотребления суперкомпьютеров 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
04.09.2018 «Мегафон» сообщил об открытии ЦОДа в особой экономической зоне Москвы 1
10.08.2017 Начал работу первый в мире невзламываемый спутник с квантовым шифрованием 1
01.07.2015 Gemalto выпустила многоканальный сетевой шифратор с общей производительностью 100 Гбит/с 1
03.09.2014 Google начинает разрабатывать собственные квантовые процессоры 1
31.10.2013 Club.CNews: Адиабатическое охлаждение ЦОД 1
08.11.2012 Фотон показал, как он стал и волной, и частицей 1
04.10.2012 Сам себе причина и следствие. Это возможно 1
11.09.2012 Принцип неопределенности Гейзенберга под сомнением 1
27.08.2012 К звездам - на "бесконечной" антиматерии. Новые детали смелой идеи 1
31.10.2011 В квантовой механике уберут наблюдателя. В теории 1
17.08.2011 Переворот: физика черных дыр отменяет гравитацию 1
07.06.2011 Физики "нарушили" принцип неопределенности 1
07.02.2011 Стекло плавится при абсолютном нуле 1
21.12.2010 Итоги года: десять самых крупных научных прорывов 1
10.11.2010 В центре Галактики обнаружены огромные газовые облака 1
28.10.2010 Куда смотрят современные микроскопы? 1
17.09.2010 Компьютеры будущего: основные концепты 1
31.08.2010 Квантовое шифрование оказалось ненадежным 1
29.07.2010 Принцип неопределённости Гейзенберга определённо некорректен 1
10.10.2008 Хаос утверждается в микромире 1
10.10.2008 Создана «абсолютная» защита данных 1
02.07.2008 Получен атом макроскопических масштабов 1
18.05.2007 Предложена гипотеза "плоского" времени: подробности 1
12.10.2006 Японцы научились передавать защищенную информацию по оптическим каналам 1
25.09.2006 Измерения охлаждают объект: проверка квантового эффекта 1
25.09.2006 Измерения охлаждают объект: проверка квантового эффекта 1
13.09.2005 Ученые ускорили квантовые вычисления 1
13.09.2005 Ученые ускорили квантовые вычисления 1
25.04.2005 Суперлинза: дифракционный предел преодолен 1
25.04.2005 Суперлинза: дифракционный предел преодолен 1
01.04.2005 Черных дыр нет и быть не может? 1
01.04.2005 Черных дыр нет и быть не может? 1
08.02.2005 Квантовая криптография станет общедоступной 1

Публикаций - 49, упоминаний - 49

Физика квантовая и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9666 7
Галактика - Корпорация 1536 3
Google LLC 12573 3
Wave Systems - Safend 12 2
Magiq Technologies 4 2
Toshiba Corporation 2976 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 147 2
D-Wave Systems 26 2
MCI 175 2
Hitachi Advanced Research Laboratory 2 1
Siemens AG - Siemens Group 2662 1
Sycamore Networks - SCMR 57 1
КуБорд - ОКТ 4 1
ИНГРОСС Лтд - Engross 3 1
BT Counterpane - Counterpane Internet Security 10 1
Ростелеком 10819 1
МегаФон 10542 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 709 1
Microsoft Corporation 25657 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Intel Corporation 12752 1
HP Inc. 5866 1
9444 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 260 1
Fujitsu 2097 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 74 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 1
БАРС Груп 572 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Schneider Electric 607 1
Код Безопасности 768 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1158 1
Парус Корпорация 206 1
Thales - Gemalto 189 1
DataPro - ДатаПро 99 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 2
РЖД - Российские железные дороги 2064 1
eBay Inc 1637 1
Volkswagen Group - VW 305 1
Airbus Group - Airbus Industries 245 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Сконтел 10 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 777 1
Геометрия НПО 159 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 607 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 71 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1540 39
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 538 19
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 661 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 13
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 148 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5035 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3620 9
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 278 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16875 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 7
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1807 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2329 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 5
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 902 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13669 5
Квантовая телепортация - передача квантового состояния на расстояние - квантовые повторители - квантовый скачок - квантовое туннелирование 48 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2993 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22664 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 4
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 415 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4968 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22318 4
Кольцевой резонатор - оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении 67 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10212 3
Репитер - Repeater - физическое устройство, повторяющее входящий сигнал 71 3
Квантовый интернет - Quantum internet 34 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6547 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4961 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4162 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 639 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10543 3
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1143 3
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 106 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5461 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4715 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 226 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 647 2
IBM Eagle 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 26 1
NASA Parker Solar Probe - Обсерватория Паркера 6 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
Thales - Gemalto - SafeNet Ethernet 2 1
Thales - Gemalto - SafeNet HSE - SafeNet High Speed Encryptors 1 1
Schneider Electric EcoBreeze 5 1
HPE InfoSight 23 1
Apple iPhone 6 4861 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 234 1
ABB Ability 26 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 348 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
HPE OneView 19 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
HPE iLO - HPE Integrated Lights Out 16 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 9 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 5
Bennett Charles - Беннетт Чарльз 5 3
Feynman Richard - Фейнман Ричард 12 2
Вялый Михаил 2 2
Несвежевский Валерий 2 2
Grover Lov - Гровер Лов 6 2
Хеммер Филипп 6 2
Веселаго Виктор 2 2
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 2
Paul Dirac - Дирак Поль 6 2
Williams Carl - Уильямс Карл 4 2
Smith David - Смит Дэвид 40 2
Shields Andrew - Шилдс Эндрю 9 2
Martinis John - Мартинес Джон 6 2
Pendry John - Пендри Джон 10 2
Leonard Ulf - Леонард Ульф 3 2
Amer Nabil - Эймер Набил 2 2
Chuang Isaac - Ченг Айзек 6 2
Head-Gordon Martin - Хэд-Гордон Мартин 2 2
Shore Peter - Шор Питер 8 2
Deutsch David - Дойч Дэвид 3 2
Benioff Paul - Бениофф Пол 4 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 438 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 2
Солонин Виталий 90 2
Louis de Broglie - Бройль Луи де 1 1
Андрианов Сергей 1 1
Bars Itzhak - Барс Ицхак 2 1
Головинский Роман 1 1
Домовой Григорий 1 1
Adleman Leonard - Эдлеман Леонард 1 1
Pearl Philip - Перл Филип 1 1
Балкаров Михаил 1 1
Орешков Огнян 1 1
Зейлингер Антон 5 1
Brassard Gilles - Брэссард Жиллес 3 1
Cleland Andrew - Клиланд Эндрю 3 1
Gisin Nicolas - Гизин Николас 5 1
Rudnick Zeev - Рудник Зеев 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 19
Россия - РФ - Российская федерация 163944 9
Европа 24878 9
США - Калифорния 4803 9
Франция - Французская Республика 8119 6
Земля - планета Солнечной системы 10824 5
Великобритания - Лондон 2427 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2585 4
Солнечная система - Solar system 2561 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 3
Япония 13739 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3115 3
США - Нью-Йорк 3172 3
Австрия - Австрийская Республика 1352 3
США - Нью-Йорк штат 250 2
Франция - Гренобль 63 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 2
Канада 5050 2
Германия - Федеративная Республика 13124 2
Германия - Бавария - Мюнхен 483 2
Великобритания - Шотландия 341 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 414 2
США - Иллинойс 338 2
США - Калифорния - Беркли 286 2
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 12 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5444 2
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 186 1
Германия - Гессен - Дармштадт 39 1
США - Калифорния - Южная Калифорния 7 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Индия - Bharat 5824 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 1
Израиль 2835 1
Африка - Африканский регион 3624 1
Италия - Итальянская Республика 4488 1
Дания - Копенгаген 155 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3538 1
Физика - Physics - область естествознания 2907 30
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1618 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 11
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 574 11
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1262 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3355 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2242 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 7
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 878 7
Молекула - Molecula 1097 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1743 7
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 6
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 121 5
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1361 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4565 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3805 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6551 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7276 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1741 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1443 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1319 4
Физика квантовая - Quantum Physics 13 3
Энергетика - Energy - Energetically 5759 3
Литий - Lithium - химический элемент 637 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1322 3
Общая теория относительности Эйнштейна - allgemeine Relativitätstheorie - Einstein's General Theory of Relativity 29 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4386 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5520 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2083 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5446 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 501 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1277 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1020 2
Nature 827 9
PhysicsWeb 184 4
Physical Review Letters 159 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
9to5Google 59 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
9to5Mac 70 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8510 2
IBM Research 109 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
Tractica 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 5
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 3
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 95 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 2
ILL - Institut Laue–Langevin - Институт Лауэ–Ланжевена 7 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 455 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 78 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 2
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 2
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 25 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 2
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 8 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
Vrije Universiteit Brussel - Брюссельский свободный университет 9 1
FAU Erlangen-Nürnber - University of Erlangen–Nuremberg - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена-Нюрнберга - Эрлангенский университет 6 1
McGill University - Макгиллский университет 1 1
JCVI - J. Craig Venter Institute - Институт Дж. Крейга Вентера 11 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 573 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1185 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 24 1
РАН - Российская академия наук 2091 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 442 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 641 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 481 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 81 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 55 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 6
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
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