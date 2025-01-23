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Shore Peter Шор Питер

СОБЫТИЯ


23.01.2025 В России создали новый способ получения подложек для квантовых компьютеров 2
14.11.2024 10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров 1
17.10.2024 Создан самый маленький в мире квантовый компьютер, в котором используется один фотон 2
29.03.2024 Разработан новый метод создания квантовых компьютеров, позволяющий им работать без сбоев 2
22.03.2005 Квантовый компьютер – наживка для доверчивых инвесторов 1
22.03.2005 Квантовый компьютер – наживка для доверчивых инвесторов 1
25.06.2003 Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность? 2
25.06.2003 Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность? 2

Публикаций - 9, упоминаний - 14

Shore Peter и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9680 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Apple Inc 13074 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 149 1
Google LLC 12610 1
D-Wave Systems 26 1
QuantumCTek 6 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1052 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 408 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6509 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2311 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 682 8
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1564 8
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 283 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16918 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34404 5
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 540 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1821 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8688 3
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 53 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5478 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5145 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4711 2
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 160 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 376 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 645 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 660 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3632 2
Квантовая телепортация - передача квантового состояния на расстояние - квантовые повторители - квантовый скачок - квантовое туннелирование 49 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6358 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1676 2
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 133 2
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 417 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 643 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22431 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61151 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6465 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3389 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4529 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13766 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3012 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4734 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 183 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 228 2
IBM Quantum Experience 8 1
Google Sycamore 7 1
QuantumCTek - Xiaohong 5 1
Feynman Richard - Фейнман Ричард 12 5
Grover Lov - Гровер Лов 6 5
Deutsch David - Дойч Дэвид 3 3
Benioff Paul - Бениофф Пол 4 3
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3128 2
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США - Калифорния 4811 2
Германия - Бавария - Мюнхен 483 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
США - Иллинойс 339 2
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1441 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 24 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 457 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 108 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 82 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 26 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 39 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 2
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