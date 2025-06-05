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Квантовая телепортация передача квантового состояния на расстояние квантовые повторители


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Китай придумал и испытал защиту от квантового взлома обычных линий связи 1
28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  1
09.08.2024 В Азии запущена первая коммерческая квантовая сеть связи 2
02.04.2024 Россия и Китай создали защищенный спутниковый квантовый канал связи длиной 3800 км 1
05.10.2022 Профессор НИЯУ МИФИ разъяснил ценность достижений нобелевских лауреатов по физике 1
02.02.2022 5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить 1
05.01.2022 Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров 1
17.12.2021 Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
18.10.2021 Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами 1
05.08.2020 В России потратят 19,5 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
30.07.2020 В России потратят 19,5 миллиардов на квантовые коммуникации 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 2
30.12.2019 Впервые в мире проведена квантовая телепортация 2
17.06.2013 Кванты запутали по обычному оптоволоконному кабелю 1
07.09.2012 Рекорд квантовой телепортации: 143 км 1
25.05.2012 Квантовая телепортация: теперь на 143 км 1
23.01.2009 Сверхдальняя атомная телепортация: новый рекорд 1
13.11.2006 Фотоны научились выпускать поштучно 1
13.11.2006 Фотоны научились выпускать поштучно 1
10.10.2006 Квантовая телепортация выходит на новый уровень 2
10.10.2006 Квантовая телепортация выходит на новый уровень 2
15.12.2004 Toshiba создала свою систему квантовой криптографии 1
15.12.2004 Toshiba создала свою систему квантовой криптографии 1
25.06.2003 Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность? 1
25.06.2003 Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность? 1
13.02.2003 Усовершенствована технология квантовой телепортации 1
13.02.2003 Усовершенствована технология квантовой телепортации 1

Публикаций - 27, упоминаний - 32

Квантовая телепортация и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9473 5
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 128 3
Google LLC 11965 2
Toshiba Corporation 2937 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 2
MCI 171 2
Галактика - Корпорация 1481 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 475 1
Ростелеком 9953 1
QRate - КуРэйт 30 1
Квант-Телеком 8 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 1
Vodafone Group 1384 1
Yandex - Яндекс 7761 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4161 1
ИИ-Технологии 136 1
Лаборатория Наносемантика - Синтелли 8 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 279 1
ХайТэк - Hi-Tech 205 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 281 1
Google DeepMind 53 1
Nano Diamond Battery 6 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 203 1
Neuralink 16 1
QSpace Technologies - КуСпэйс Технологии 3 1
Graphene Manufacturing Group 1 1
Groq 2 1
FinalSpark 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7628 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1154 2
РВК - Российская венчурная компания 551 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 896 2
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
Сконтел 8 1
Tesla Motors 409 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 400 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 382 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3133 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 349 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4635 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6085 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1989 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1377 26
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 500 21
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 582 20
Телепортация 75 14
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 128 13
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 239 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10938 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29147 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3406 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4735 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16373 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53087 6
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 841 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7056 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21164 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4391 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11497 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12351 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20860 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8091 4
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 341 4
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 34 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5601 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30627 3
Clone - Клонирование 511 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3054 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4289 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24885 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28294 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1657 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1529 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15075 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21220 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9879 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1413 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5527 2
Квантовый интернет - Quantum internet 25 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 868 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2887 2
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 2
9-мм пистолет Макарова 6 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5040 1
Google Chrome - браузер 1597 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 263 1
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 36 1
Nvidia Optimus 184 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 47 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1196 1
Geely Zeekr 14 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 181 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 171 1
Groq LPU - Groq Language Processing Unit 2 1
QuantumCTek - Xiaohong 4 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 188 3
Faraday Michael - Фарадей Майкл 28 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 2
Солонин Виталий 89 2
Вялый Михаил 2 2
Grover Lov - Гровер Лов 6 2
Хеммер Филипп 6 2
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 2
Williams Carl - Уильямс Карл 4 2
Shields Andrew - Шилдс Эндрю 9 2
Amer Nabil - Эймер Набил 2 2
Chuang Isaac - Ченг Айзек 6 2
Shore Peter - Шор Питер 8 2
Llewellyn Dan - Ллевеллин Дэн 1 1
Sagan Carl - Саган Карл 11 1
Макаров Вадим 28 1
Анисимова Елена 1 1
Merkle Ralph - Меркле Ральф 5 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 20 1
Котельников Владимир 2 1
Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 6 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 1
Зайлингер Антон 1 1
Hellman Martin - Хеллман Мартин 2 1
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 365 1
Goodenough John - Гуденаф Джон 5 1
Яковлев Валерий 2 1
Yoshino Akira - Есино Акира 1 1
Цайлингер Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17492 6
Европа 24395 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 4
Земля - планета Солнечной системы 10475 4
Германия - Федеративная Республика 12788 4
Дания - Королевство 1309 3
Австрия - Австрийская Республика 1315 3
США - Нью-Йорк 3106 3
Китай - Пекин - Beijing 1010 2
Франция - Французская Республика 7904 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2921 2
Великобритания - Лондон 2390 2
США - Калифорния 4681 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 2
США - Иллинойс 334 2
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 11 2
США - Нью-Йорк штат 241 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 24 2
Солнечная система - Solar system 2534 1
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3100 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4009 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2824 1
Индия - Bharat 5540 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 148 1
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 42 1
Египет - Арабская Республика 1023 1
США - Мэриленд 292 1
США - Мичиган 267 1
Ближний Восток - Месопотамия 21 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17878 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44274 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 1
Южная Корея - Республика 6734 1
США - Колумбия - Вашингтон 1408 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 124 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30251 13
Физика - Physics - область естествознания 2696 12
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1391 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8239 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49314 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52716 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6010 4
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 47 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4053 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2187 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5255 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3208 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5024 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1286 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10199 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1622 3
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 477 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19278 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6450 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2819 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4540 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7393 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3734 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1852 2
Информатика - computer science - informatique 1095 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9096 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11267 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1117 2
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 115 2
Физика квантовая - Quantum Physics 12 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16739 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4140 2
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 566 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5024 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 399 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14164 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 987 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1614 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2691 1
Nature 815 6
9to5Mac 70 2
9to5Google 51 2
Phys.org 972 2
New Scientist 1448 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Communications Physics 3 1
Independent 111 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1023 1
Optics Express 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 2
IBM Research 108 2
Markets&Markets Research 113 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 393 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1568 4
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 4
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 885 3
University of Bristol - Бристольский университет 84 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 287 2
University of Oxford - Оксфордский университет 204 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 235 2
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 7 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 82 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 473 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 18 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
Yokohama National University - Йокогамский государственный университет - Университет Иокогамы 2 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 24 1
IQC - Institute for Quantum Computing - Институт квантовых вычислений при Ватерлоо 1 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1002 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 51 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 400 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 157 1
НИЯУ МИФИ - Институт ЛаПлаз - Институт лазерных и плазменных технологий 8 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 97 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 1
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 1
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 14 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Техника

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