Власти подключат частников к оказанию госуслуг

Дмитрий Медведев утвердил план реализации проекта по созданию цифровой платформы госуправления. Документ предусматривает наделение коммерческих российских предприятий полномочиями оказывать россиянам различного рода госуслуги. О готовности сотрудничать с государством в этом направлении объявили оператор МТС и банк ВТБ.

Гослуслуги в негосударственных компаниях

В России утверждена «дорожная карта» по созданию цифровой платформы госуправления, предполагающая участие российских частных компаний в оказании государственных услуг. «Дорожную карту» (roadmap, план) развития этой платформы до 2024 г. утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет «Коммерсант».

Согласно документу, работы над созданием цифровой платформы государственного управления начнутся в 2020 г., без указания точной даты. Первым этапом станет запуск пилотных проектов с организациями по разработке сервисов. По словам представителя вице-премьера России Максима Акимова, результатом «станет квантовый скачок в скорости и полноте оказания услуг в электронном виде».

Участие бизнеса

Утвержденная Дмитрием Медведевым «дорожная карта» содержит 25 требований к процессам управления, работе с госданными, а также к информационным системам. Участие компаний в оказании госуслуг – одно из этих требований, и стандарты оказания бизнесом этих госуслуг должны быть проработаны до 1 января 2021 г. Другими словами, на их разработку выделено 13 месяцев.

Скоро госуслуги начнут предоставлять и частные компании

План предусматривает ряд условий для упрощения работы частных компаний с госуслугами. В частности, он вводит запрет госорганам создавать новые и модернизировать существующие сервисы для прямой конкуренции с коммерческими компаниями в сфере оказания данных услуг. Это подтвердил руководитель Аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко. «Если на рынке уже существуют успешные цифровые сервисы, например, системы электронного документооборота, антивирусные программы, автомобильные навигационные программы, программы бронирования билетов и так далее, то государство не будет для своих нужд разрабатывать аналогичные ИТ-продукты», – отметил он.

В качестве примера один из неназванных российских чиновников привел «Коммерсанту» такие сервисы как «Яндекс.такси» и ЦИАН. При этом то, какие именно госуслуги может оказывать агрегатор такси, он не уточнил.

Спектр госуслуг и условия сотрудничества с бизнесом

На момент публикации материала условия, по которым российский бизнес получит возможность оказывать госуслуги населению, не раскрывались – вероятно, они находятся в разработке. По словам Владислава Онищенко, государство разработает такие модели взаимодействия с бизнесом, которые позволят обеспечить компаниям коммерческую привлекательность оказания госуслуг и при этом снизят итоговые затраты населения на получение этих услуг при обращении к частным предприятиям.

В чем именно будет заключаться выгода для частных компаний при оказании госуслуг населению, остается неизвестным. Представитель неназванного российского оператора связи поделился с «Коммерсантом» предположением, что возможность оказания госуслуг откроет российскому бизнесу доступ к очень большому объему данных. При этом он не уточнил, о какой именно информации идет речь.

Бизнес не возражает

Ряд крупных российских компаний положительно отозвались об инициативе Правительства позволить им оказывать госуслуги жителям России. В частности, готовность рассматривать предложения об оказании госуслуг на базе своей инфраструктуры изъявил федеральный оператор связи МТС, который, как сообщал CNews, в настоящее время не принимает участие в тестировании единой российской БД IMEI-номеров.

Банк ВТБ тоже сообщил о готовности участвовать в формировании обязательных стандартов оказания государственных услуг посредством своих каналов. По состоянию на 2019 г. банк предоставляет населению ряд подобных услуг: в частности, он принимает заявления на назначение и доставку пенсий и социальных выплат.

Кто оплатит изменения

Все нововведения и изменения, предложенные в утвержденной премьер-министром России «дорожной карте», не потребуют расходования дополнительных бюджетных средств. По словам Владислава Онищенко, средства на их реализацию будут взяты из бюджета, заложенного на реализацию национальной программы «Цифровая экономика». В частности, на развитие проекта «Цифровое управление» с 2019 по 2024 гг. будет выделено 235,7 млрд руб.