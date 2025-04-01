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Все категории 172049
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Nano Diamond Battery


01.04.2025 Началось массовое производство атомных батареек размером с монету и сроком службы до 50 лет без подзарядки 1
05.12.2024 Создана первая в мире алмазная батарея, способная проработать тысячи лет 1
17.12.2021 Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
02.03.2021 Создан аккумулятор, способный работать без подзарядки сотни лет 1
28.08.2020 Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела 1
26.08.2020 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Nano Diamond Battery и организации, системы, технологии, персоны:

Graphene Manufacturing Group 1 1
CNNC - China National Nuclear Corporation - Китайская национальная ядерная корпорация 3 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9733 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9827 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2262 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12127 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4640 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13923 2
Типоразмеры гальванических элементов 25 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 2
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 42 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4229 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 787 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 569 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1128 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 259 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 535 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 496 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 504 1
Телепортация 75 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10860 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7711 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 236 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16264 1
Clone - Клонирование 500 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1798 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1347 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8440 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11269 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4319 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7973 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2210 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3367 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3269 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4705 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 968 1
FreePik 1071 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 180 1
Yoshino Akira - Есино Акира 1 1
Леготин Сергей 1 1
Goodenough John - Гуденаф Джон 5 1
Бурмистров Игорь 2 1
Golsharifi Nima - Голшарифи Нима 1 1
Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 5
Россия - РФ - Российская федерация 146794 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13378 2
Япония 13332 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5215 1
Бразилия - Федеративная Республика 2381 1
Германия - Федеративная Республика 12743 1
США - Огайо 281 1
Швеция - Королевство 3634 1
Нидерланды 3544 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4082 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5020 3
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 291 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 364 2
Металлы - Никель - Nickel 335 2
Литий - Lithium - химический элемент 554 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4914 1
Материаловедение - Materials Science 175 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1116 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9994 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8885 1
Ботаника - Растения - Plantae 1056 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1390 1
Германий 43 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 458 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4048 1
Физика - Physics - область естествознания 2667 1
Эффект Зеебека 7 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 816 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 329 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4512 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1685 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 136 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 521 1
Markets&Markets Research 112 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 384 4
University of Bristol - Бристольский университет 83 2
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 95 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 26 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 252 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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