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Nano Diamond Battery
Nano Diamond Battery и организации, системы, технологии, персоны:
|CNNC - China National Nuclear Corporation - Китайская национальная ядерная корпорация 3 1
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 1
|FreePik 1071 1
|НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 180 1
|Yoshino Akira - Есино Акира 1 1
|Леготин Сергей 1 1
|Goodenough John - Гуденаф Джон 5 1
|Бурмистров Игорь 2 1
|Golsharifi Nima - Голшарифи Нима 1 1
|Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 1
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