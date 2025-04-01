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CNNC China National Nuclear Corporation Китайская национальная ядерная корпорация


01.04.2025 Началось массовое производство атомных батареек размером с монету и сроком службы до 50 лет без подзарядки 1
27.03.2006 Китай делает ставку на ядерную энергетику 1
27.03.2006 Китай делает ставку на ядерную энергетику 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

CNNC и организации, системы, технологии, персоны:

Nano Diamond Battery 6 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 2
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 2
Росатом ЦИВД ФГУП 2 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 9 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 54 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12127 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 672 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4229 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9827 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5394 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24452 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14523 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2993 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 968 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7711 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9733 1
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 2
Путин Владимир 3213 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 3
Россия - РФ - Российская федерация 146794 3
Китай - Пекин - Beijing 1003 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13378 1
Солнечная система - Solar system 2529 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1524 2
Энергетика - Energy - Energetically 5170 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1116 1
Плутоний 39 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 291 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5020 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4082 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 987 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 136 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9994 1
Металлы - Никель - Nickel 335 1
Металлы - Медь - Copper 798 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8885 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 458 1
TechSpot 127 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 386 1
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