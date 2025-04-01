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CNNC China National Nuclear Corporation Китайская национальная ядерная корпорация
|01.04.2025
|Началось массовое производство атомных батареек размером с монету и сроком службы до 50 лет без подзарядки 1
|27.03.2006
|Китай делает ставку на ядерную энергетику 1
|27.03.2006
|Китай делает ставку на ядерную энергетику 1
CNNC и организации, системы, технологии, персоны:
|Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 2
|Путин Владимир 3213 2
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