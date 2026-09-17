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Индексная книга (каталог) CNews*
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Universität Wien University of Vienna Венский университет

СОБЫТИЯ


17.09.2026 Полиция в ЕС «клонирует аккаунты», чтобы читать чужие Telegram, WhatsApp* и Signal без взлома шифрования 1
17.12.2021 Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
15.12.2021 В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно 1
05.09.2017 Искусственный интеллект научили предлагать рецепты по фотографиям готовой еды 1
20.02.2013 Создан бионический программируемый белок 1
07.02.2013 Созданы микроструктуры со встроенными живыми клетками 1
27.06.2012 Новая угроза экологии: за наночастицами последуют нанопестициды 1
07.06.2012 Найдены истоки человеческих слов 1
25.05.2012 Квантовая телепортация: теперь на 143 км 1
30.11.2011 Почти как люди: вороны научились общаться жестами 1
31.10.2011 В квантовой механике уберут наблюдателя. В теории 1
24.10.2011 Квантовые часы Эйнштейна: физики ставят новый эксперимент 1
06.04.2011 Создан квантовый объект-"тяжеловес" 1
22.02.2011 Самок коалы привлекают дикий рев и хрюканье 1
14.11.2008 Австрийские ученые: ГМ-злаки опасны для здоровья 1
10.10.2008 Создана «абсолютная» защита данных 1
03.07.2008 Найден новый способ создания протяженных квантовых каналов 1
10.06.2008 Существование связанных состояний проверят в космосе 1
21.01.2008 В «T-Systems-Россия» назначен глава центра проектных решений 1
08.11.2007 Ученые вывели мышь, которая не боится котов 1
16.10.2007 Исследовано действие слухов на репутацию 1
30.08.2007 Разгадана тайна смерти Бетховена 1
04.06.2007 Историю Ассирии уточнили по звездам 1
23.04.2007 Принцип квантового реализма: очередная проверка 1
09.03.2007 Беспроводная квантовая криптография: новые результаты 1
28.06.2006 Российская СА стала двухглавой 1
13.02.2003 Усовершенствована технология квантовой телепортации 1
13.02.2003 Усовершенствована технология квантовой телепортации 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Universität Wien и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9717 2
SAP SE 5625 1
Microsoft Corporation 25842 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
Nano Diamond Battery 6 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Graphene Manufacturing Group 1 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 38 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1604 13
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 555 6
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 702 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3744 4
Квантовая телепортация - передача квантового состояния на расстояние - квантовые повторители - квантовый скачок - квантовое туннелирование 49 4
Телепортация 76 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1774 2
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 162 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 295 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12298 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10285 2
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2844 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10002 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1719 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10305 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13249 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5065 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3822 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1639 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17076 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5879 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5241 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5037 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7301 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 583 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2290 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14381 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11903 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13520 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8868 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7568 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 216 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 718 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 763 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 1
Rambler Group - Рамблер Карты 31 1
ESA - Space-QUEST - Quantum Entanglement for Space Experiments 1 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Ellis William - Эллис Уильям 1 1
Зейлингер Антон 5 1
Зайлингер Антон 1 1
Leggett Anthony - Леггетт Энтони 10 1
Барзаков Васил 7 1
Brassard Gilles - Брэссард Жиллес 3 1
Chen Denise - Чен Дениз 1 1
Aytar Yusuf - Айтар Юсуф 1 1
Bennett Charles - Беннетт Чарльз 5 1
Huebel Hannes - Хебель Ганнес 1 1
Schrödinger Erwin - Шредингер Эрвин 8 1
Goodenough John - Гуденаф Джон 5 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Овсянников Александр 5 1
Тарасов Сергей 48 1
Громов Дмитрий 3 1
Kobayakawa Ko - Кобаякава Ко 1 1
Sommerfeld Ralf - Зоммерфельд Ральф 1 1
Wawruch Andreas - Ваврух Андреас 1 1
Yoshino Akira - Есино Акира 1 1
Schaefer Brad - Шефер Брэд 1 1
Zeilinger Anton - Зелингер Антон 2 1
Pearl Philip - Перл Филип 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 8
Россия - РФ - Российская федерация 167709 7
Европа 25014 4
Земля - планета Солнечной системы 10893 4
Австрия - Австрийская Республика 1359 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 3
Япония 13839 3
Германия - Федеративная Республика 13281 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 2
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 45 2
Австралия - Квинсленд 33 1
Россия - ДФО - Приморский край - Большой Камень 20 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 1
Швеция - Королевство 3792 1
Европа Восточная 3140 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 1
Венгрия 857 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Великобритания - Лондон 2434 1
Австрия - Вена 261 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14843 1
Болгария - Республика 800 1
Нидерланды 3765 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 1
Румыния 753 1
Филиппины - Республика 601 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
США - Техас 1059 1
Катар 193 1
Аргентина - Аргентинская Республика 618 1
США - Колорадо 385 1
США - Огайо 291 1
Болгария - София 64 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 170 1
США - Колорадо - Денвер 122 1
США - Луизиана 112 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5511 1
Югославия 75 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 7
Физика - Physics - область естествознания 2962 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1700 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5031 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10484 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3062 3
Зоология - наука о животных 2902 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4601 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5788 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 916 2
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 51 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 2
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 208 2
Молекула - Molecula 1106 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12399 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3076 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6591 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Германий 46 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1328 1
Физика квантовая - Quantum Physics 13 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Здравоохранение - Биотехнология - CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия - ГМО - Генетически модифицированный организм 108 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6784 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5668 1
Энергетика - Energy - Energetically 5933 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1381 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5551 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3129 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4723 1
Химическая промышленность - Chemical industry 314 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 893 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2072 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 1
Nature 834 4
Telegraph 203 2
New Scientist 1448 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 1
PhysicsWeb 184 1
Optics 143 1
Communications Physics 4 1
Wissenschaft 35 1
IDC - International Data Corporation 4998 1
Markets&Markets Research 114 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 2
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
McGill University - Макгиллский университет 1 1
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 657 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 469 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
University of Bristol - Бристольский университет 87 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 164 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 19 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 1
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 1
University of Houston - Хьюстонский университет 22 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2685 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Создано именных указателей - 201331.
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