Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190841
ИКТ 14721
Организации 11403
Ведомства 1495
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26606
Персоны 82998
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 747
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2765
Мероприятия 882

Shannon Claude Шеннон Клод


СОБЫТИЯ


20.02.2026 ИИ залез в Linux и за секунду исправил мерзкий баг ядра, по пути сломав виртуальный диск 2
05.03.2024 ML кодек VideoMost для супер сжатия видео получил патенты в России и в США 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
24.03.2017 Разработана технология хранения данных в ДНК 1
28.11.2012 Руслан Демидов: Делаем ставку на качество! 1
22.08.2007 Жизнь после смерти: эволюция КПК 1
22.02.2002 Новый прорыв в технологиях сжатия данных от ZeoSync - 100:1 1
28.02.2001 Скончался один из основателей теории информации Клод Шеннон 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Shannon Claude и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12354 3
Amazon Inc - Amazon.com 3165 2
Microsoft Corporation 25346 2
Apple Inc 12769 2
Intel Corporation 12589 2
HP Inc. 5776 2
AT&T Inc 1699 2
HP 3Com 680 1
VideoMost Research - Видеомост Рисерч 2 1
Intuit 80 1
QRate - КуРэйт 35 1
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 1
Dialogic Corp 92 1
Casio 335 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 92 1
ACCESS PalmSource 82 1
Motorola Solutions - Psion 124 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 467 1
Парадигма 161 1
Datalight 2 1
Ростелеком 10434 1
Dell EMC 5108 1
Cisco Systems 5238 1
Huawei 4299 1
Meta Platforms - Facebook 4557 1
LG Electronics 3685 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Toshiba Corporation 2958 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 519 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Philips 2078 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
Sony 6641 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
HTC Corporation 1506 1
Lenovo Motorola 3531 1
McKinsey & Company Int 281 1
Adobe Systems 1574 1
iCore - Ай Ко ЗАО 58 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8324 1
ГПБ - Газпромбанк 1191 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1135 1
Сконтел 11 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 393 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57702 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5797 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22046 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74042 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23341 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14954 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11206 2
Аналоговые технологии 2836 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10161 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25747 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17221 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27211 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8481 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16693 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34110 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4815 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8966 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8531 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32044 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4372 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1295 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8171 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13351 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6648 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1218 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 461 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5960 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 714 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 879 1
Clone - Клонирование 528 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4060 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13114 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1052 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1974 1
NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 22 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 346 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1413 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 1
Microsoft Outlook Mobile 11 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 469 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
HP - palmOne - Zire 26 1
Intel - StrongARM - 121 1
Sharp Zaurus 43 1
Motorola PowerPC 10 1
HP - palmOne - Palm Pilot 65 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
Hitachi SH 6 1
Microsoft Windows Mobile 7 39 1
NSO Group - Pegasus 97 1
HP Compaq Jornada Pocket PC 55 1
Casio Cassiopeia Pocket PC 38 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 1
Microsoft Windows Mobile 5 192 1
Dell Axim PDA 59 1
NEC MobilePro 8 1
Google Chrome - браузер 1663 1
Linux OS 11049 1
Microsoft Office 4005 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Intel x86 - архитектура процессора 1996 1
Microsoft Windows 16450 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 832 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 877 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 101 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 421 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 287 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 1
Merkle Ralph - Меркле Ральф 5 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 22 1
Демидов Михаил 133 1
Прозоровский Василий 40 1
Варёнов Дмитрий 9 1
Сафонов Андрей 5 1
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 1
Свириденко Владимир 8 1
Гречаник Александр 1 1
Краев Алексей 1 1
Smale Steve - Смейл Стив 2 1
Sculley John - Скалли Джон 14 1
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 1
Scheirer Eric - Шрайер Эрик 5 1
Hill David - Хилл Дэвид 5 1
Zielinski Dina - Зилински Дина 1 1
Edison Thomas - Эдисон Томас 16 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 359 1
Карпинский Алексей 42 1
Котельников Владимир 2 1
Демидов Руслан 10 1
Hellman Martin - Хеллман Мартин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158736 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53611 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18391 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46176 2
Япония 13574 2
Германия - Федеративная Республика 12970 2
США - Калифорния 4782 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5358 1
Ближний Восток - Месопотамия 21 1
Европа 24693 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Южная Корея - Республика 6885 1
Индия - Bharat 5736 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3321 1
Польша - Варшава 110 1
Франция - Французская Республика 8013 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2952 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 1
США - Колумбия - Вашингтон 1456 1
Египет - Арабская Республика 1053 1
Китай - Пекин - Beijing 1057 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32043 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55173 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51443 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20459 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15291 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2925 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 630 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1815 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2815 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11462 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1016 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 171 1
Физика - Physics - область естествознания 2837 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1302 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1658 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17461 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5336 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6977 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6434 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8560 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1630 1
Спорт - Шахматы - Chess 255 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10779 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1045 1
Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 56 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 150 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 1
Увлечения и хобби - Hobbies 384 1
Молекула - Molecula 1085 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8251 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 75 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 112 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4270 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1542 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
9to5Mac 70 1
Independent 111 1
9to5Google 58 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Aberdeen Group 48 1
Forrester Research 830 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 981 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1664 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 23 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 638 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420747, в очереди разбора - 726184.
Создано именных указателей - 190841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще