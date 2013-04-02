Motorola Solutions и Psion представили новые мобильные компьютеры серии Omnii Компания Motorola Solutions и входящая в ее состав компания Psion объявили о выпуске трех мобильных компьютеров серии Omnii: Omnii XT15 для сферы логистики и управления складом, Omnii XT15ni для использования в опасной среде и Omnii RT15 для работы на в

Motorola Solutions завершила приобретение Psion PLC тур, объявила об успешном завершении сделки по покупке производителя карманных компьютеров компании Psion PLC. Сумма сделки составила около $200 млн. «Приобретение Psion позволит Motorol

Motorola Solutions покупает производителя карманных компьютеров Psion за $200 млн Motorola Solutions объявила о подписании соглашения о покупке Psion путем выплаты 88 пенсов ($1,36) денежными средствами за каждую акцию, что оценивает компанию в 129 млн фунтов стерлингов ($200 млн). Предложенная сумма на 45% превысила стоимость акций

Слово «нетбук» можно использовать без ограничений Компания Psion, владеющая торговой маркой Netbook («Нетбук»), и корпорация Intel заключили мировое соглашение. Теперь использовать термин «нетбук» для обозначения небольших лэптопов сможет любая компани

От Intel требуют $1,2 млрд за слово «нетбук» Канадская компания Psion подала в суд на корпорацию Intel в связи с незаконным использованием принадлежащей ей торговой марки netBook. Она просит выплатить компенсацию, равную утроенной прибыли, которую Intel пол

Psion подал в суд на Intel Канадская компания Psion подала в суд на корпорацию Intel. По ее словам, последняя использует принадлежащую ей торговую марку netBook при продаже своих чипов незаконно. Она просит выплатить компенсацию, равную ут

Intel и Dell требуют легализации нетбуков Федеральный суд США рассмотрит ходатайство Intel об аннулировании торговой марки «нетбук», чьим владельцем является компания Psion, сообщает courthousenews.com. Компьютер под названием netBook был выпущен Psion в 1999 г. Он представлял собой нечто среднее между современными ноутбуком и КПК и предназначался для

Intel и Dell призывают Psion отказаться от торговой марки «нетбук» Федеральный суд США рассмотрит ходатайство Intel об аннулировании торговой марки «нетбук», владельцем которой является компания Psion, сообщает courthousenews.com. Компьютер под названием netBook был выпущен Psion в 1999 г. и представлял собой нечто среднее между ноутбуком и КПК и был предназначен главным образом

Symbian OS – от Psion до Nokia и Sony Ericsson Начало мобильной «эволюции» Если говорить формальным языком, то операционная система Symbian OS является прямой наследницей платформы EPOC, на которой в свое время базировались устройства класса Psion. В уже упомянутом 1984 году появился на свет первый персональный цифровой органайзер с незатейливым названием Psion Organizer. Именно это устройство и стало причиной, побудившей ин

Psion выпускает серьезный "наладонник" Компания Psion Teklogix решила использовать деньги от продажи своей доли в консорциуме Symbian для создания мощного промышленного беспроводного мобильного микрокомпьютера. Workabout Pro является Windows

Nokia и Psion собираются увеличить свою долю в Symbian Финская компания Nokia и британская Psion начали переговоры о приобретении пакета акций американского концерна Motorola в консорциуме по производству программного обеспечения для мобильных телефонов Symbian, сообщили сегодня пред

TDK обеспечит техническую поддержку пользователям модемных карт Gold от Psion TDK Systems заявила о готовности оказать поддержку пользователям модемных карт Gold и других продуктов Psion, прекратившей производство. Компания открыла в США "горячую телефонную линию" для покупателей, дистрибьюторов и всех, кто имел дело с Psion и решил переключиться на продукцию TDK.

Сайт mabi.ru объявил о запуске онлайновой системы тестирования знаний по КПК Psion ания знаний. Акция ориентирована на индивидуальных пользователей и компании, использующие ручные ПК Psion и предполагает возможность сдать экзамен в рамках программы тестирования на знание особ

Словарь "СловоЕд" для Psion прошел испытания на совместимость с системой локализации RusPsion с системой локализации RusPsion. Программа рекомендована к использованию на всех моделях ручных ПК Psion - Diamond Mako, Psion Revo, Psion Revo Plus, Psion Series 5mx,

Mabi.ru и Galaxy Computers представили персональную систему управления финансами RusMoney для КПК Psion ециализирующийся в области портативных мобильных устрйств: карманных ПК, коммуникаторов, смартфонов и интеллектуальных аксессуаров, - и компания Galaxy Computers, официальный представитель корпорации Psion в России, объявили о начале бесплатного распространения персональной системы управления финансами RusMoney. Пакет RusMoney, разработанный компанией Galaxy Computers, предназначается для к

Подтверждена совместимость системы управления финансами RusMoney с RusPsion Портал Mabi.ru, специализирующийся на распространении информации о портативных мобильных устройствах, и компания Galaxy Computers, официальный представитель корпорации Psion в России, объявили о завершении испытаний персональной системы управления финансами RusMoney на совместимость с системой локализации RusPsion (RussianEPOC). Тестирование показало, что пак

Mabi.ru будет "подкупать" IT-журналистов Веб-ресурс Mabi.ru объявил о запуске новой маркетинговой инициативы "Заработай себе Psion". В рамках данной кампании авторы материалов, посвященных мобильным технологиям и карманным ПК, могут присылать их на Mabi.ru и, в случае, если они будут опубликованы, авторы статей и обз

Mabi.ru представляет сайт, посвященный интеграции приемников GPS и КПК Psion Портал Mabi.ru, специализирующийся на освещении событий в мире портативных мобильных устройств, объявил об открытии сайта - GPS.Mabi.ru, - посвященного использованию карманных компьютеров Psion в качестве терминала для систем спутниковой навигации GPS (Global Positioning System). Приемники спутниковой навигации сегодня стремительно набирают популярность, однако, как правило, нед

Портал Mabi.ru станет распространителем системы локализации RusPsion для КПК Psion Revo Plus вой акции мы объявляем о начале бесплатного распространения версии системы локализации RusPsion для Psion Revo Plus". "В рамках этого соглашения портал Mabi.ru имеет самые широкие права в отнош

Psion больше не будет делать КПК Отказываясь от производства КПК, Psion фактически признает свой проигрыш конкурентам - Palm, Compaq и Microsoft. Со времени св

Psion больше не будет делать КПК в, сделал сенсационное заявление - компания прекращает выпуск КПК. Отказываясь от производства КПК, Psion фактически признает свой проигрыш конкурентам - Palm, Compaq и Microsoft. Со времени св

Акции Psion упали на 16% после cообщения об изменении структуры компании Сегодня акции компании Psion, британского производителя карманных компьютеров, упали на 16% после сообщения о намерении сократить на 20% число рабочих мест в отделении по производству КПК, а также о предстоящей рестр

КПК от Psion с доступом в интернет все-таки выйдет Как сообщает CNet, в 2001 году это снизит прибыль подразделения компьютеров Psion (в настоящий момент крупнейшего европейского производителя КПК) на $17,5 млн. без учета налогов. Как заявил представитель компании Psion Петер Банкрофт (Peter Bancroft), в настоящи

Psion и Motorola расторгли договор о совместной разработке беспроводных устройств Компания Motorola в качестве одного из шагов по снижению расходов и увеличению прибыльности решила выйти из договора о совместной разработке беспроводных устройств с английской Psion. Как сообщает Cnet, в 2001 году это снизит прибыль подразделения компьютеров крупнейшего европейского производителя КПК на $17,5 млн. без учета налогов. Как заявила сама компания, теперь

Акции Psion упали на 29% после опубликования прогноза финансовых результатов по итогам года Акции компании Psion, производителя карманных компьютеров и органайзеров, в пятницу упали на лондонской бирже на 29% (до 4 фунтов стерлингов 10 пенсов) после сообщения компании о прогнозе финансовых результат

Компании Paragon Software и Арсеналъ объявили о переносе на платформу Symbian карманного русско-английского словаря СловоЕд на платформу Symbian карманного русско-английского словаря СловоЕд. СловоЕд для платформы Symbian (Psion) является клоном англо-русско-английского словаря СловоЕд (http://russia.penreader.com/

Psion выпустит на биржу акции Symbian не ранее середины 2001 года Компания Psion - крупнейший в Европе производитель миниатюрных компьютеров - намерена выпустить на биржу акции консорциума Symbian, созданного ей для продвижения на рынок своей операционной системы для

Psion приобретет Teklogix за $368 млн. Сегодня британская компания Psion Plc объявила о приобретении канадской компании-разработчика беспроводных сетей и програ

Psion обеспечит продукцию Compaq технологией Bluetooth Высокотехнологичная британская компания Psion заявила сегодня о заключении договора c крупным производителем компьютеров Compaq Corp. по обеспечению компьютерного гиганта технологией Bluetooth. Сделка позволит Compaq внедрить эту тех

Psion заявила о преувеличенных возможностях протокола WAP протокола WAP (Wireless Application Protocol - Протокола Беспроводных Приложений) являются сильно преувеличенными", - заявил David Levin, глава британской компании-производителя карманных компьютеров Psion. WAP, широко рекламируемый в последнее время как "Интернет в кармане", не в состоянии обеспечить в полной мере обещанные рекламой возможности соединения с Интернет по сотовому телефону. L

Psion будет поставлять беспроводные технологии, включая Bluetooth, для Dell Компания Psion заключила договор на поставку беспроводных технологий для Dell Computer. Договор также включает в себя поставку технологии Bluetooth, которая позволяет устанавливать беспроводную связь ме

Sony лицензировала программную платформу Symbian компании Psion Компания Sony объявила о подписании лицензионного договора с компанией Psion на использование программной платформы Symbian. Эта платформа будет использована в беспроводных устройствах Sony нового поколения. Symbian основана на операционной системе EPOC, разработа

Psion и WIDCOMM Inc создали альянс для разработки Bluetooth-устройств MM Inc создали альянс для разработки устройств с интерфейсом Bluetooth. Bluetooth - это технология беспроводной связи, которая позволяет передавать данные между устройствами на небольших расстояниях. Psion и WIDCOMM будут совместно разрабатывать PC-карту для Bluetooth-лэптопов и USB-адаптер для Bluetooth-ПК. Новые устройства будут доступны в третьем квартале этого года.

Sony лицензирует ПО Psion для использования в своих новых мобильных устройствах Компания Psion Plc, крупнейший в Европе производитель портативных компьютеров, сообщила, что Sony Corp

Psion и Motorola работают над мобильными устройствами выхода в Интернет Компании Psion и Motorola объявили о заключении договора направленного на совместную разработку устройств для беспроводного доступа в Интернет. Эти устройства будут работать с сотовыми сетями Европы, Се

Psion объявила о назначении нового главы компьютерного отделения Компания Psion, крупнейший европейский производитель карманных компьютеров, объявила о назначении нового главы ее компьютерного подразделения Psion Computers. Им стала Margaret Rice-Jones, ранее

Выпущена система полной русской локализации RusPsion-Эверест для устройств Psion REVO oftware (MCD) объявляет о выпуске системы полной русской локализации RusPsion-Эверест для устройств Psion REVO. Многие аналитики полагают, что эти устройства станут "убийцами Palm'ов". Компактн

Paragon Software (MCD) выпустила версию системы полной русской локализации RussianEPOC - "Эверест" для устройств Psion Series 5 Ранее выпущенная версия предназначался для новой модификации Psion Series 5 mx, доля которых на российском рынке пока ещё не столь велика, в то время как