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Motorola Solutions Psion

Motorola Solutions - Psion

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.04.2013 Motorola Solutions и Psion представили новые мобильные компьютеры серии Omnii

Компания Motorola Solutions и входящая в ее состав компания Psion объявили о выпуске трех мобильных компьютеров серии Omnii: Omnii XT15 для сферы логистики и управления складом, Omnii XT15ni для использования в опасной среде и Omnii RT15 для работы на в
19.10.2012 Motorola Solutions завершила приобретение Psion PLC

тур, объявила об успешном завершении сделки по покупке производителя карманных компьютеров компании Psion PLC. Сумма сделки составила около $200 млн. «Приобретение Psion позволит Motorol
18.06.2012 Motorola Solutions покупает производителя карманных компьютеров Psion за $200 млн

Motorola Solutions объявила о подписании соглашения о покупке Psion путем выплаты 88 пенсов ($1,36) денежными средствами за каждую акцию, что оценивает компанию в 129 млн фунтов стерлингов ($200 млн). Предложенная сумма на 45% превысила стоимость акций

01.06.2009 Слово «нетбук» можно использовать без ограничений

Компания Psion, владеющая торговой маркой Netbook («Нетбук»), и корпорация Intel заключили мировое соглашение. Теперь использовать термин «нетбук» для обозначения небольших лэптопов сможет любая компани
02.03.2009 От Intel требуют $1,2 млрд за слово «нетбук»

Канадская компания Psion подала в суд на корпорацию Intel в связи с незаконным использованием принадлежащей ей торговой марки netBook. Она просит выплатить компенсацию, равную утроенной прибыли, которую Intel пол
02.03.2009 Psion подал в суд на Intel

Канадская компания Psion подала в суд на корпорацию Intel. По ее словам, последняя использует принадлежащую ей торговую марку netBook при продаже своих чипов незаконно. Она просит выплатить компенсацию, равную ут
25.02.2009 Intel и Dell требуют легализации нетбуков

Федеральный суд США рассмотрит ходатайство Intel об аннулировании торговой марки «нетбук», чьим владельцем является компания Psion, сообщает courthousenews.com. Компьютер под названием netBook был выпущен Psion в 1999 г. Он представлял собой нечто среднее между современными ноутбуком и КПК и предназначался для
25.02.2009 Intel и Dell призывают Psion отказаться от торговой марки «нетбук»

Федеральный суд США рассмотрит ходатайство Intel об аннулировании торговой марки «нетбук», владельцем которой является компания Psion, сообщает courthousenews.com. Компьютер под названием netBook был выпущен Psion в 1999 г. и представлял собой нечто среднее между ноутбуком и КПК и был предназначен главным образом
24.12.2004 Symbian OS – от Psion до Nokia и Sony Ericsson

Начало мобильной «эволюции» Если говорить формальным языком, то операционная система Symbian OS является прямой наследницей платформы EPOC, на которой в свое время базировались устройства класса Psion. В уже упомянутом 1984 году появился на свет первый персональный цифровой органайзер с незатейливым названием Psion Organizer. Именно это устройство и стало причиной, побудившей ин
04.03.2004 Psion выпускает серьезный "наладонник"

  Компания Psion Teklogix решила использовать деньги от продажи своей доли в консорциуме Symbian для создания мощного промышленного беспроводного мобильного микрокомпьютера. Workabout Pro является Windows
03.10.2003 Psion Teklogix представил гибрид КПК и ноутбука
29.08.2003 Nokia и Psion собираются увеличить свою долю в Symbian

Финская компания Nokia и британская Psion начали переговоры о приобретении пакета акций американского концерна Motorola в консорциуме по производству программного обеспечения для мобильных телефонов Symbian, сообщили сегодня пред
05.06.2002 TDK обеспечит техническую поддержку пользователям модемных карт Gold от Psion

TDK Systems заявила о готовности оказать поддержку пользователям модемных карт Gold и других продуктов Psion, прекратившей производство. Компания открыла в США "горячую телефонную линию" для покупателей, дистрибьюторов и всех, кто имел дело с Psion и решил переключиться на продукцию TDK.

22.05.2002 Сайт mabi.ru объявил о запуске онлайновой системы тестирования знаний по КПК Psion

ания знаний. Акция ориентирована на индивидуальных пользователей и компании, использующие ручные ПК Psion и предполагает возможность сдать экзамен в рамках программы тестирования на знание особ
02.04.2002 Словарь "СловоЕд" для Psion прошел испытания на совместимость с системой локализации RusPsion

с системой локализации RusPsion. Программа рекомендована к использованию на всех моделях ручных ПК Psion - Diamond Mako, Psion Revo, Psion Revo Plus, Psion Series 5mx,

26.03.2002 Mabi.ru и Galaxy Computers представили персональную систему управления финансами RusMoney для КПК Psion

ециализирующийся в области портативных мобильных устрйств: карманных ПК, коммуникаторов, смартфонов и интеллектуальных аксессуаров, - и компания Galaxy Computers, официальный представитель корпорации Psion в России, объявили о начале бесплатного распространения персональной системы управления финансами RusMoney. Пакет RusMoney, разработанный компанией Galaxy Computers, предназначается для к
12.03.2002 Подтверждена совместимость системы управления финансами RusMoney с RusPsion

Портал Mabi.ru, специализирующийся на распространении информации о портативных мобильных устройствах, и компания Galaxy Computers, официальный представитель корпорации Psion в России, объявили о завершении испытаний персональной системы управления финансами RusMoney на совместимость с системой локализации RusPsion (RussianEPOC). Тестирование показало, что пак
21.02.2002 Mabi.ru будет "подкупать" IT-журналистов

Веб-ресурс Mabi.ru объявил о запуске новой маркетинговой инициативы "Заработай себе Psion". В рамках данной кампании авторы материалов, посвященных мобильным технологиям и карманным ПК, могут присылать их на Mabi.ru и, в случае, если они будут опубликованы, авторы статей и обз
29.01.2002 Mabi.ru представляет сайт, посвященный интеграции приемников GPS и КПК Psion

Портал Mabi.ru, специализирующийся на освещении событий в мире портативных мобильных устройств, объявил об открытии сайта - GPS.Mabi.ru, - посвященного использованию карманных компьютеров Psion в качестве терминала для систем спутниковой навигации GPS (Global Positioning System). Приемники спутниковой навигации сегодня стремительно набирают популярность, однако, как правило, нед
28.01.2002 Портал Mabi.ru станет распространителем системы локализации RusPsion для КПК Psion Revo Plus

вой акции мы объявляем о начале бесплатного распространения версии системы локализации RusPsion для Psion Revo Plus". "В рамках этого соглашения портал Mabi.ru имеет самые широкие права в отнош
13.07.2001 Psion больше не будет делать КПК

Отказываясь от производства КПК, Psion фактически признает свой проигрыш конкурентам - Palm, Compaq и Microsoft. Со времени св
13.07.2001 Psion больше не будет делать КПК

в, сделал сенсационное заявление - компания прекращает выпуск КПК. Отказываясь от производства КПК, Psion фактически признает свой проигрыш конкурентам - Palm, Compaq и Microsoft. Со времени св
01.03.2001 Акции Psion упали на 16% после cообщения об изменении структуры компании

Сегодня акции компании Psion, британского производителя карманных компьютеров, упали на 16% после сообщения о намерении сократить на 20% число рабочих мест в отделении по производству КПК, а также о предстоящей рестр
30.01.2001 КПК от Psion с доступом в интернет все-таки выйдет

Как сообщает CNet, в 2001 году это снизит прибыль подразделения компьютеров Psion (в настоящий момент крупнейшего европейского производителя КПК) на $17,5 млн. без учета налогов. Как заявил представитель компании Psion Петер Банкрофт (Peter Bancroft), в настоящи
30.01.2001 Psion и Motorola расторгли договор о совместной разработке беспроводных устройств

Компания Motorola в качестве одного из шагов по снижению расходов и увеличению прибыльности решила выйти из договора о совместной разработке беспроводных устройств с английской Psion. Как сообщает Cnet, в 2001 году это снизит прибыль подразделения компьютеров крупнейшего европейского производителя КПК на $17,5 млн. без учета налогов. Как заявила сама компания, теперь

30.10.2000 Акции Psion упали на 29% после опубликования прогноза финансовых результатов по итогам года

Акции компании Psion, производителя карманных компьютеров и органайзеров, в пятницу упали на лондонской бирже на 29% (до 4 фунтов стерлингов 10 пенсов) после сообщения компании о прогнозе финансовых результат
10.10.2000 Компании Paragon Software и Арсеналъ объявили о переносе на платформу Symbian карманного русско-английского словаря СловоЕд

на платформу Symbian карманного русско-английского словаря СловоЕд. СловоЕд для платформы Symbian (Psion) является клоном англо-русско-английского словаря СловоЕд (http://russia.penreader.com/
09.08.2000 Psion выпустит на биржу акции Symbian не ранее середины 2001 года

Компания Psion - крупнейший в Европе производитель миниатюрных компьютеров - намерена выпустить на биржу акции консорциума Symbian, созданного ей для продвижения на рынок своей операционной системы для

12.07.2000 Psion приобретет Teklogix за $368 млн.

Сегодня британская компания Psion Plc объявила о приобретении канадской компании-разработчика беспроводных сетей и програ
27.06.2000 Psion обеспечит продукцию Compaq технологией Bluetooth

Высокотехнологичная британская компания Psion заявила сегодня о заключении договора c крупным производителем компьютеров Compaq Corp. по обеспечению компьютерного гиганта технологией Bluetooth. Сделка позволит Compaq внедрить эту тех
16.06.2000 Psion заявила о преувеличенных возможностях протокола WAP

протокола WAP (Wireless Application Protocol - Протокола Беспроводных Приложений) являются сильно преувеличенными", - заявил David Levin, глава британской компании-производителя карманных компьютеров Psion. WAP, широко рекламируемый в последнее время как "Интернет в кармане", не в состоянии обеспечить в полной мере обещанные рекламой возможности соединения с Интернет по сотовому телефону. L
06.05.2000 Psion будет поставлять беспроводные технологии, включая Bluetooth, для Dell

Компания Psion заключила договор на поставку беспроводных технологий для Dell Computer. Договор также включает в себя поставку технологии Bluetooth, которая позволяет устанавливать беспроводную связь ме
27.04.2000 Sony лицензировала программную платформу Symbian компании Psion

Компания Sony объявила о подписании лицензионного договора с компанией Psion на использование программной платформы Symbian. Эта платформа будет использована в беспроводных устройствах Sony нового поколения. Symbian основана на операционной системе EPOC, разработа
26.04.2000 Psion и WIDCOMM Inc создали альянс для разработки Bluetooth-устройств

MM Inc создали альянс для разработки устройств с интерфейсом Bluetooth. Bluetooth - это технология беспроводной связи, которая позволяет передавать данные между устройствами на небольших расстояниях. Psion и WIDCOMM будут совместно разрабатывать PC-карту для Bluetooth-лэптопов и USB-адаптер для Bluetooth-ПК. Новые устройства будут доступны в третьем квартале этого года.
26.04.2000 Sony лицензирует ПО Psion для использования в своих новых мобильных устройствах

Компания Psion Plc, крупнейший в Европе производитель портативных компьютеров, сообщила, что Sony Corp
01.02.2000 Psion и Motorola работают над мобильными устройствами выхода в Интернет

Компании Psion и Motorola объявили о заключении договора направленного на совместную разработку устройств для беспроводного доступа в Интернет. Эти устройства будут работать с сотовыми сетями Европы, Се
20.01.2000 Psion объявила о назначении нового главы компьютерного отделения

Компания Psion, крупнейший европейский производитель карманных компьютеров, объявила о назначении нового главы ее компьютерного подразделения Psion Computers. Им стала Margaret Rice-Jones, ранее

23.12.1999 Выпущена система полной русской локализации RusPsion-Эверест для устройств Psion REVO

oftware (MCD) объявляет о выпуске системы полной русской локализации RusPsion-Эверест для устройств Psion REVO. Многие аналитики полагают, что эти устройства станут "убийцами Palm'ов". Компактн
20.10.1999 Paragon Software (MCD) выпустила версию системы полной русской локализации RussianEPOC - "Эверест" для устройств Psion Series 5

Ранее выпущенная версия предназначался для новой модификации Psion Series 5 mx, доля которых на российском рынке пока ещё не столь велика, в то время как

06.10.1999 Paragon Software (MCD) объявляет о выпуске полной русификации для устройств Psion Series 5mx

ланами, Paragon Software (MCD) объявляет о выпуске системы полной русской локализации для устройств Psion Series 5mx. Система полной локализации имеет название RussianEPOC-"Эверест". Отличитель

Публикаций - 127, упоминаний - 144

Motorola Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 51
Lenovo Motorola 3566 50
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 45
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 28
Microsoft Corporation 25775 26
Sony 6739 25
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 24
HP - Hewlett-Packard 3662 23
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 22
Casio 338 20
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Motorola Inc 1156 13
Zebra Technologies - Psion Teklogix 18 12
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 11
Dell EMC 5180 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
HP Inc. 5883 9
Samsung Electronics 11065 8
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Motorola Solutions 113 6
HP 3Com 681 6
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Philips 2099 4
Google LLC 12690 4
Otello Corporation - Opera Software 340 4
Медиалингва 46 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Vodafone Group 1412 3
Sharp Corporation 1062 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Белый Ветер 365 3
Warner 540 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 1
Havas 10 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Jacobs Douwe Egberts - JDE - Якобс Рус - Якобс Дау Эгбертс Рус 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Visa International 1993 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 19
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
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Nokia 7650 63 6
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 6
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
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Intel - StrongARM - 121 4
HP - palmOne - Palm Pilot 65 4
Microsoft Windows Mobile 2003 156 4
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HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 4
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Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 4
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
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Nokia Sseries - серия телефонов 149 4
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HP - palmOne - Handspring Visor - Visor Edge - Visor Prism - Visor Platinum 33 3
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Potter David - Поттер Дэвид 5 5
Долгих Леонид 4 4
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Киппельман Игнатий 7 1
Pineda Luis - Паинда Льюис 2 1
Kochikar Purnima - Кочикар Пурнима 3 1
Svanberg Carl-Henric - Сванберг Карл-Хенрик 23 1
Лимпинг Кирилл 1 1
Vanhoutte Philip - Ванхутт Филип 4 1
Miller Michael - Миллер Майкл 10 1
Johnsson Niklas - Йохнссон Никлас 1 1
Cockerton Paul - Кокертон Пол 1 1
Holbrow Tim - Холброу Тим 7 1
Williams Lee - Вильямс Ли 5 1
Calder Bill - Кэлдер Билл 5 1
Greg Brown - Браун Грег 23 1
Sculley John - Скалли Джон 14 1
Shim Richard - Шим Ричард 15 1
Scholes Simon - Шольс Симон 3 1
Blaber Geoff - Блейбер Джофф 6 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Shen Jerry - Шен Джерри 30 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
Низовский Григорий 36 1
Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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