Китай запретил любимый программистами текстовый редактор

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Жители Китая лишились возможности скачать популярный текстовый редактор Notepad++. Власти КНР заблокировали официальный сайт проекта за политические взгляды разработчика – он использует кодовые названия, противоречащие многим действиям властей Китая.

Политическая блокировка

Власти Китая заблокировали в стране текстовый редактор Notepad++, которым нередко пользуются разработчики приложений. Официальная причина блокировки на момент публикации материала не раскрывалась.

По информации авторитетного портала TechCrunch, блокировка может иметь отношение к политическим взглядам разработчика программы Дона Хо (Don Ho). В кодовых названиях нескольких последних версий Notepad++ были обнаружены выражения "Free Uyghur" («свободу уйгурам») и "Stand With Hong Kong" («поддерживаем Гонконг»).

Выражение "Stand With Hong Kong" может быть связано с ужесточением политического контроля Китая над Гонконгом и протестам против этого местного населения. Этой фразой была помечена версия 7.8.9, последний к нынешнему времени релиз Notepad++, вышедший 16 июля 2020 г.

NotePad++ невзлюбили в Китае

Метка "Free Uyghur" может иметь отношение к притеснениям уйгуров, тюркского коренного народа Восточного Туркестана, в настоящее время являющегося Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Она была обнаружена в названиях версий с 7.8.1 по 7.8.3, дебютировавших в период с октября 2019 г. по январь 2020 г.

Блокировку можно обойти

По данным TechCrunch, на 17 августа блокировка Notepad++ затрагивала исключительно страницу «Download» на официальном сайте проекта, где можно увидеть последние версии редактора. Если попытаться открыть страницу с китайского браузера, то эта страница будет недоступна.

При использовании китайских браузеров в России блокировка не действует

Специалисты ресурса попробовали открыть страницу во встроенном браузере мессенджера WeChat и обозревателе QQ Browser (оба разработаны компанией Tencent), но вместо искомого получили надпись, гласящую о том, что страница заблокирована местными регулирующими органами. Аналогичный результат был получен при использовании браузеров UC Browser, 360 и Sogou.

За пределами КНР блокировка страницы загрузки Notepad++ не действует. Редакция CNews убедилась, что скачать редактор можно с мобильных версий UC Browser и Sogou под Android.

Активная позиция разработчика

Дон Хо известен тем, что не скрывает своего отношения к происходящему в мире. Несмотря на то, что сам он проживает во Франции, он нередко обращает внимание пользователей Notepad++ со всего мира на происходящее (или происходившее) в Азии.

Не исключено, что будущем Дон Хо выпустит новые версии Notepad++ с опасными названиями

Так, в 2014 г. в Notepad++ были найдены слова поддержки протестантам на Тяньаньмэнь – крупнейшей площади Пекина, столицы Китая. С 15 апреля по 4 июня 1989 г. на ней проходили многочисленные акции протеста против политики властей. Во время акции 4 июня 1989 г. по демонстрантам был открыт огонь из автоматов и танков – в результате этих событий, ставших известными как «бойня на площади Тяньаньмэнь», погибло несколько тысяч мирных жителей.

На тот момент акция разработчика Notepad++ внимания властей КНР не привлекла. С блокировкой за фразу «Free Uyghur» в названии они тоже опоздали более чем на полгода, тогда как хакеры отреагировали быстрее – в конце 2019 г., после выпуска одной из версий редактора с таким названием, они атаковали сайт разработчика.

История Notepad++

Первая версия Notepad++ вышла в ноябре 2003 г., то есть программе в настоящее время почти 17 лет. Редактор распространяется с открытым исходным кодом, но поначалу Дон Хо выпускал его только для Windows. В 2007 г. появились его первые кроссплатформенные версии под macOS и Linux, однако на август 2020 г. официальный сайт проекта позволял скачивать только Windows-дистрибутивы программы.

Разработчики ПО используют Notepad++ благодаря его особенностям, в том числе подсветке синтаксиса многочисленных языков программирования – С++, Python, PHP и многих других. Есть даже поддержка COBOL – очень старого языка, который из-за пандемии коронавируса, как сообщал CNews, вновь стал очень востребован.

Также при написании кода в Notepad++ он автоматически закрывает скобки и тэги. При необходимости он может сравнить несколько файлов с кодом и выявить их различия. И это лишь часть функций программы, которые могут пригодиться разработчикам.