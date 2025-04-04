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Индексная книга (каталог) CNews*
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Freemium Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги"



04.04.2025 Fork-Tech представит PWS – платформу для продуктовой разработки клиентских решений 1
12.04.2024 Российский рынок офисного ПО: итоги 2023 года и прогноз до 2030 года 1
15.12.2023 Бизнесу и разработчикам стал доступен самый мощный искусственный интеллект Сбербанка — GigaChat Pro 1
07.06.2023 «Сбер» открыл полный доступ к своей платформе синтеза и распознавания речи SaluteSpeech 1
16.06.2022 Napoleon IT разработал сервис для распознавания товаров и цен в розничных продуктовых сетях 1
19.04.2022 Российский аналог Trello — «Agile-доски» Directum во Freemium-версии 1
08.07.2021 CMS Smart Engine объявила о бесплатном распространении стартовой лицензии 1
04.03.2021 Mamba инвестирует $1,3 млн в феминистское приложение Swant в Испании 1
31.07.2020 Creately запускает решение для совместной работы в России 1
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 1
21.10.2019 Основатель Ligualeo избежал тюрьмы за убийство родной сестры 1
05.07.2019 Названа цена на Spotify в России. Это будет дешевле «Яндекс.Музыки» и Apple Music 1
19.06.2019 NetApp преобразует Data Fabric для гибридного мультиоблака 1
14.12.2018 Алексей Клочков - Ни один бизнес не готов ждать запуска новых продуктов годами 1
03.12.2018 «Террасофт» представила bpm’online 7.13 и bpm’online designer 1
31.10.2018 Сбор пользовательских данных достиг невиданных масштабов 1
25.09.2018 MVNO захватывают рынок за счет недовольных абонентов 1
15.11.2017 App Annie представила исследование экономики мобильных приложений 1
03.10.2017 MCN Telecom представил новые тарифы, позволяющие экономить до 20% при годовом списании 1
11.04.2017 Топ-менеджер Spotify погиб в теракте в Стокгольме 1
02.03.2017 Россияне вывели на рынок новый мессенджер с почти открытым кодом 1
13.12.2016 Похититель $5 млн потратил $1 млн на онлайн-игру 1
03.12.2015 Детские гаджеты: что подарить ребенку на Новый Год? 1
23.11.2015 Zebra Telecom запускает подключение услуги «Виртуальная АТС» по модели freemium 1
28.10.2015 TeamViewer активирован на 1 млрд устройств 1
16.07.2015 Популярный российский словарь для iPhone и Android стал бесплатным 1
08.06.2015 Будущее больших данных – Open Source 1
13.05.2015 Выручка «ВымпелКома» за 1 квартал 2015 г. выросла на 0,2% до 66,3 млрд руб. 1
30.03.2015 Copiny возвращает бесплатный тариф для СМБ 1
17.10.2014 Почему не заработал обещанный Москве бесплатный сотовый оператор 1
30.01.2014 Названы самые популярные и самые доходные мобильные приложения в России 1
10.12.2013 Бесплатный сотовый оператор готовится к запуску: Начался сбор заявок в России 1
21.11.2013 В России готовится к запуску бесплатный сотовый оператор 1
12.09.2013 Infobox запустил бета-версию облачной платформы Jelastic 1
11.02.2013 160 млн людей будут пользоваться мобильными видеозвонками в 2017 г. 1
20.08.2012 Как российский сервис изучения английского языка тратит $3 млн инвестиций 1
04.07.2012 "Телеком Идея": как стартапы продавали себя МТС 1
21.12.2011 2012: Топ-5 прогнозов для рынка безопасности 1
19.10.2011 DynamicPixels выпустила freemium-игру «Король вечеринок» 1
06.10.2011 SmsCoin запустила открытую библиотеку мобильных платежей для Android 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Freemium и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11886 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12989 4
Microsoft Corporation 24747 4
Meta Platforms - Facebook 4451 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2935 2
X Corp - Twitter 2874 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 99 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 2
VK - Mail.ru Group 3470 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4045 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
data.ai - App Annie 85 2
Apple Inc 12205 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4976 2
Huawei 3981 2
Yandex - Яндекс 7550 2
ESET - ESET Software 1135 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 176 1
МТС - МТТ MVNO - AIVA mobile - МТТ.Мобайл - виртуальный оператор мобильной связи 16 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Teradata - Терадата 213 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Dell EMC 5038 1
Broadcom - VMware 2390 1
Softline - Софтлайн 2902 1
SAS Institute 980 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
TeamViewer 123 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 130 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 1
NetCAT - НетКэт 39 1
Cloudera 58 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
Capgemini Consulting 121 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 2
Лента - Сеть розничной торговли 2113 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 2
Russian Ventures 2 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
Ducati 12 1
Airbus Group - Airbus Industries 226 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 462 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 88 1
Связной ГК 1372 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Runa Capital 158 1
Татнефть 228 1
WMG - Warner Music Group 209 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Мулен Руж - Mjulin Rouge 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11878 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2953 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1539 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2007 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4868 1
ASF - Apache Software Foundation 211 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21533 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24466 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3999 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10687 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15969 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51799 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11353 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12142 6
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7568 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20082 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4568 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24751 4
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25736 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2368 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1088 3
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10449 3
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16188 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14239 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7719 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7275 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12212 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7484 3
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Microsoft ANF - Microsoft Azure NetApp Files 5 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 328 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
РАН - Российская академия наук 1906 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 956 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 962 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1102 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 124 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2463 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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