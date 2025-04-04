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Freemium Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги"
Freemium и организации, системы, технологии, персоны:
|Гордеев Евгений 8 3
|Мельников Александр 89 2
|Lorentzon Martin - Мартин Лоренцтон 2 2
|Ek Daniel - Эк Дэниэл 4 2
|Степанов Антон 69 2
|Kurian George - Джордж Кьюриан 12 1
|Костенаров Константин 1 1
|Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 1
|Шутова Екатерина 1 1
|Кумпель Артем 35 1
|Клочков Алексей 34 1
|Чистов Дмитрий 12 1
|Попова Мария 141 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Рожковский Кирилл 14 1
|Кудрин Сергей 11 1
|Синицкий Руслан 9 1
|Мишустин Михаил 688 1
|Путин Владимир 3217 1
|Сергеев Григорий 17 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 466 1
|Казина Евгения 1 1
|Приходько Максим 2 1
|Груздев Максим 1 1
|Клебан Виталий 1 1
|Ахтямов Руслан 10 1
|Лукашенко Александр 98 1
|Попов Андрей 111 1
|Семенов Анатолий 32 1
|Пешков Алексей 4 1
|Бобров Эдуард 1 1
|Саранчин Владимир 1 1
|Свириденко Андрей 98 1
|Maslow Abraham - Маслоу Абрахам 3 1
|Чачава Александр 102 1
|Абашкина Елена 2 1
|Макаров Вячеслав 9 1
|Семенчук Вячеслав 3 1
|Орловский Сергей 33 1
|Шапошник Роман 1 1
|FT - Financial Times 1229 2
|Ведомости 1050 2
|Reddit 320 1
|Crunchbase 74 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1925 1
|Forbes - Форбс 843 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11283 1
|The Bell - Издание 42 1
|Bloomberg 1305 1
|Популярная механика 10 1
|National Geographic 95 1
|Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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