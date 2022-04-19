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Российский аналог Trello — «Agile-доски» Directum во Freemium-версии

Клиенты Directum RX могут использовать «Agile-доски», не покупая лицензию. Freemium-версия помогает оценить преимущества отечественного инструмента для планирования и эффективного взаимодействия в команде бесплатно. Об этом CNews сообщили представители Directum.

«Agile-доски» – решение, с помощью которого сотрудники планируют и отслеживают статус работ в едином пространстве интеллектуальной системы Directum RX. Виртуальная доска помогает наглядно отображать процесс выполнения проекта и детализировать его, задавать приоритет, трудоемкость, исполнителей и сроки, оперативно узнавать о текущем статусе и отражать изменения, сохранять полезную информацию, историю и обсуждения в одном месте.

Новая модель поставки помогает быстро перейти на импортонезависимый инструмент и испытать его на практике. В условиях, когда зарубежные ИТ-компании массово уходят с российского рынка, а те, что остаются, не дают долгосрочных гарантий, – это критически важно.

Возможности Freemium-модели

В бесплатной версии пользователи могут создать до трехсот тикетов. Система будет отображать их общее количество, включая удаленные, и пришлет уведомление администратору, когда лимит свободных тикетов будет заканчиваться. Количество досок во Freemium-версии не ограничено.

Отличия Freemium от полной версии

Freemium: не требует лицензирования; количество тикетов – 300, вложения – объекты Directum RX.

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Полная версия: серверная лицензия; количество тикетов – не ограничено, вложения – объекты Directum RX и файлы с компьютера без заполнения карточек.

После достижения лимита все данные по-прежнему можно редактировать и перемещать между досками без ограничения по времени. При этом в тикет можно вложить любой документ системы Directum RX.

Freemium-модель доступна для версии Directum RX 4.2 и выше. Клиенты облачного Directum RX могут начать работу с досками уже сейчас. Решение для локальной версии можно получить при обновлении системы по запросу или при первой поставке.

Полная версия расширяет возможности работы с тикетами: можно добавлять в них любые файлы с компьютера, при этом количество тикетов не ограничено.

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Система Directum RX включена в Единый реестр отечественного ПО и соответствуют всем критериям импортонезависимости и рискоустойчивости к внешним санкциям.

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