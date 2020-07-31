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Спецпроекты

Creately запускает решение для совместной работы в России

Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО
, Текст: Эльяс Касми

Компания Creately представляет российскую версию платформы, которая позволяет использовать виртуальный конференц-зал более эффективно, чем Zoom. Теперь компаниям и командам, работающим в сфере ИТ, управления продуктом, маркетинга, продаж и образовательных проектов, будут доступны универсальные инструменты, которые оценили более 4 млн пользователей и тысячи компаний по всему миру.

Новые функции Creately позволяют проводить мозговые штурмы, совмещая работу на доске с видеосвязью и позволяя всем участникам быть по-настоящему вовлеченными. При этом все изменения мгновенно синхронизируются в режиме реального времени у всех участников. Благодаря Creately командам доступны более 1000 шаблонов блок-схем, диаграмм связей, органиграмм, шаблонов ИТ-проектов, Customer Journey Maps (CJM) и других инструментов планирования и операционной деятельности.

Сервис работает по модели freemium, в которой представлены следующие варианты подписки:

бесплатная версия для 5 проектов и 3 человек;

подписка для личного использования с неограниченным количеством проектов, возможностью импорта и экспорта ($4.95 в месяц);

подписка для команд, включающая в себя возможность использования видеоконференций и командные ресурсы ($18 в месяц);

корпоративный план, включающий в себя дополнительные функции по обеспечению безопасности работы (технологии единого входа, SSO).

Российские корпоративные клиенты получат выделенную линию поддержки на русском языке. Для компаний в сегментах НКО и образовательных проектов Creately предоставляет скидки на подписку до 50%.

Десктоп-версия решения совместима с платформами Windows, iOS и Linux, мобильная – с iOS и Android.



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