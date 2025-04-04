Fork-Tech представит PWS – платформу для продуктовой разработки клиентских решений

Финтех-разработчик и интегратор Fork-Tech начал работу над первым продуктом – платформой для разработки приложений и любых цифровых клиентских решений PWS (Product Web Services). Платформа закроет все потребности продуктовой команды, начиная от дистрибуции во внутреннем контуре и A/B-тестирования заканчивая инструментами для аналитики работы систем. Прототип PWS будет доступен для бета-тестирования на сайте проекта в июне 2025 г., релиз MVP намечен на конец II квартала 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

Функциональность платформы PWS направлена на обеспечение продуктовой команды разработки всеми инструментами, необходимыми для управления и улучшения клиентских ИТ-решений без изменения кода или развертывания новой версии. Аналогом PWS на международном рынке можно назвать Google Firebase, которым до 2022 г. пользовались многие разработчики в России.

В платформе будут учтены потребности не только фронтенд-, но и бэкенд-разработчиков. Решение Fork-Tech применимо в работе с мобильными приложениями, веб-приложениями и бэкэндом, а также будет поддерживать матрицу доступов и возможность задать окружение для проверки работы новых функций.

PWS будет представлена в трех видах – on-premise, а также по модели SaaS, что сделает ее доступной для команд из сегмент малого и среднего бизнеса. Важным фактором также станет соответствие продукта всем требования политики импортозамещения.

В рамках MVP команда Fork-Tech представит базовую функциональность, востребованную для дистрибуции решения во внутренний контур заказчика. На платформе будет реализован механизм Remote Config (удаленной конфигурации). Кроме того, на PWS будет осуществляться поддержка Feature Toggles (переключателей функций), с помощью которой продуктовая команда сможет оперативно и гибко управлять доступом к новым возможностям приложения удаленно.

«Идея PWS пришла к нам, когда санкционные ограничения затронули доступ из России к инструментам продуктовой разработки. На западном рынке есть большой выбор подобных платформ, которые ранее были доступны по подписке Freemium, что полностью обеспечивало потребности ИТ-команд. В рамках MVP платформы мы реализуем только базовые инструменты для управления клиентскими сервисами, но на следующем этапе мы намерены обеспечить пользователей функциональностью, необходимой для проведения A/B-тестов для формирования полноценных аналитических отчетов по работе решений», - сказал Владислав Лаптев, директор по инновациям Fork-Tech.

Подробный роудмап PWS уже доступен на сайте платформы. Предзаказ можно оформить с апреля 2025 г.