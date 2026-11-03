Минцифры получит полномочия координировать внедрение ИИ в России

Проектом изменений в постановление Правительства, которое будет рассмотрено на ближайшем его заседании, предусмотрено наделение Минцифры России функциями по координации всех мероприятий по внедрению технологий искусственного интеллекта. Государство тратит на эти цели десятки миллиардов рублей. Отечественный ИИ-рынок растет в два раза быстрее рынка ИТ в целом.



Расширение полномочий Минцифры

Правительство рассмотрит вопрос о расширении полномочий Минцифры России и наделении его функцией детальной координации внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет «Интерфакс».

Изменения планируется внести в постановление Правительства от 2 июня 2008 г. Заседание, на котором будут рассмотрены поправки, состоится 3 ноября 2026 г.

Единый центр регулирования

Проект изменений в постановление Правительства № 418 от 2 июня 2008 г., содержащий идею сделать Минцифры единым центром по регулированию ИИ в целях обеспечения безопасности общества и государства, подготовило само министерство. Об этом CNews писал в августе 2026 г.

magnific.com/wirestock Минцифры станет центром регулирования ИИ

Документ предусматривал, в частности, прохождение через ведомство всех проектов федеральных законов, актов Президента и Правительства России, других документов.

В Минцифры констатировали отсутствие системного регулирования, неопределенность прав и обязанностей лиц, связанных с ИИ, а также недостаточность мер поддержки, что сдерживает развитие нейросетей и грозит техническим отставанием. Но если развитие набирает обороты, а должный контроль отсутствует, появляются куда более весомые риски.

Эксперты тогда называли грядущее усиление позиций Минцифры в регулировании ИИ сверхзадачей и признавали его неоднозначным.

В конце октября 2026 г. Минцифры в своем составе уже выделило отдельный департамент по развитию ИИ, как сообщали «Ведомости».

Бюджеты на внедрение ИИ

На федпроект «Искусственный интеллект» (часть национального проекта «Экономика данных») в проекте федерального бюджета на 2027-2029 гг. выделено 35,1 млрд руб. Общий размер затрат по курируемым Минцифпы госпрограммам превысит 1 трлн руб.

Затраты на реализацию проекта «ИИ» в 2025 г. составили 9,03 млрд руб. — на 19% больше, чем в 2024 г. Стоимость внедрения языковых моделей в России за год выросла почти в три раза, подсчитали в августе 2026 г. представители MWS Cloud (входит в «МТС Web Services»). Отечественный ИИ-рынок растет в два раза быстрее рынка ИТ в целом. По данным CNews, основной вклад в рост рынка вносит крупный бизнес — финансовые организации, ритейл, телеком.

Затраты российских компаний и госучреждений на внедрение и использование ИИ в 2025 г. выросли на 95%, или почти вдвое, согласно подсчетам аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанным на основе данных Росстата. За год предприятия вложили в технологии искусственного интеллекта 176,1 млрд руб.