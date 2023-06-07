«Сбер» открыл полный доступ к своей платформе синтеза и распознавания речи SaluteSpeech

«Сбер» открыл полный доступ к своей платформе синтеза и распознавания речи SaluteSpeech всем желающим. Ранее для коммерческого использования технологии платформы были доступны только юридическим лицам, а частные пользователи могли применять их исключительно для некоммерческих проектов в ограниченном формате.

Новый тариф Freemium для физических лиц позволит сразу нескольким категориям пользователей решать задачи, связанные с генерацией речи и её текстовой расшифровкой. С помощью программного интерфейса приложения (API) авторы произведений могут создавать аудиокниги, блогеры — озвучивать контент или, наоборот, превращать аудиозаписи в текст. Например, быстро расшифровать интервью.

Средний и малый бизнес может использовать новый тариф для создания мобильных и веб-приложений, делать предзаписи для телефонии, озвучивать презентационные материалы, транскрибировать аудиозаписи встреч и многое другое. У крупного бизнеса появляется возможность удобным и быстрым способом протестировать платформу SaluteSpeech до принятия решения о дальнейшем внедрении речевых технологий в свои бизнес-процессы.

Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов «Салют» Сбербанка, сказал: «Понимая ценность и востребованность речевых технологий, нашей целью было обеспечить людей быстрым и простым доступом к платформе SaluteSpeech. Теперь все пользователи могут в самые короткие сроки реализовывать любые, в том числе коммерческие проекты, связанные с расшифровкой и генерацией речи».

С тарифом Freemium пользователи получат доступ к 100 минутам распознавания аудиозаписей и генерации речи на 200 тыс. символов на месяц. Каждый месяц этот лимит возобновляется. Если пользователь до истечения месячного периода израсходует базовый лимит, он может докупить дополнительные пакеты и продолжить работу с платформой SaluteSpeech. В этом случае стоимость 1 тыс. минут распознавания речи — 1,2 тыс. руб., генерация речи на 1 млн символов — 1 тыс. руб.

Продвижением и дистрибуцией решения занимается компания-партнёр SberDevices (ООО «Салютдевайсы»).