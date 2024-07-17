Логотипы, сценарии, татуировки и песни про котов — «Яндекс» изучил, что россияне создают с помощью нейросетей

Аналитики «Яндекса» изучили, какие тексты и картинки чаще всего создают пользователи нейросетей компании. К нейросети с текстовыми функциями YandexGPT обращаются как для развлечения, так и для решения рабочих задач. Например, пользователи просят ее придумать сказку, анекдот, название для бренда или рекламное объявление. С помощью YandexART, нейросети с функцией генерации изображений, часто создают логотипы, иконки и фоны. Инструмент также популярен, например, для генерации мемов, эскизов татуировки и даже карт таро. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Результаты исследования опубликованы в сервисе «Нейростат». Он позволяет бизнесу, журналистам, исследователям и обычным пользователям следить за тем, как нейросети проникают в нашу жизнь.

Самые распространенные типы развлекательных текстов, которые создают с помощью YandexGPT, — сказка, история, стихотворение, текст песни и поздравление. Истории хотят сочинить про мальчика, девочку, кота, собаку или девушку. А песни — про любовь, день рождения, кота, маму или девочку.

Ещё нейросеть компании часто используют для того, чтобы придумать имя персонажу или животному и рифму к слову. Также ее просят написать пост для социальных сетей, анекдот или сценарий для игры.

YandexGPT используют и для решения рабочих задач. Например, она помогает продавать товары — пользователи обращаются к нейросети, чтобы подготовить их описание. Самые популярные объекты и вещи, для которых хотят составить описание, — квартиры, платья и букеты. Также пользователи применяют возможности YandexGPT для генерации названий брендов и рекламных объявлений. Придумать название чаще всего просят для кафе, ресторанов, кофеен, строительных компаний и салонов красоты.

Чаще всего пользователи просят YandexART нарисовать людей. Чуть реже — котов, кошек и котят. Интересы пользователей разного возраста отличаются: например, молодёжь до 25 лет чаще других генерирует персонажей из вымышленных миров, таких как демоны и эльфийки, а люди старшего поколения — цветы.

Пользователи указывают и конкретные типы изображений, которые хотят создать. Самые популярные среди них — логотипы, иконки, фоны, схемы и аватарки. Логотипы чаще всего генерируют для компаний, телеграм-каналов и сайтов, фоны — для презентаций, карточек товаров и сайтов.

Нейросеть помогает найти идеи для творчества: так, пользователи создают с помощью такого инструмента открытки, эскизы татуировок, плакаты, мемы и карты таро. Татуировки чаще всего просят нарисовать с драконом, девушкой и змеёй, а открытки — с цветами, небом и тортом.

Согласно данным «Нейростата» за июнь 2024 г., знают о нейросетях с текстовыми функциями 63% россиян, доля пользователей таких инструментов выросла до 33%. Про нейросети, которые генерируют картинки, знают 77% опрошенных, а пользуются ими 28%.