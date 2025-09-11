Яндекс.Нейростат

Разделы

11.09.2025 Глава Airbnb: те, кто лишится работы из-за ИИ, могут пойти в повара, массажисты и сантехники 1
17.07.2024 Логотипы, сценарии, татуировки и песни про котов — «Яндекс» изучил, что россияне создают с помощью нейросетей 2
21.03.2024 «Нейростат» выяснил, как россияне используют генеративные нейросети 2
04.12.2023 «Нейростат»: треть активных интернет-пользователей в России уже применяют генеративные нейросети 2

Yandex - Яндекс 8095 3
Promt - Промт 303 1
Цифра ГК 2514 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3713 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16440 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8429 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 82 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 53 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 876 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 289 1
Мальцева Наталия 1 1
Масюк Дмитрий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 152970 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2132 2
Татуировка 40 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5179 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5904 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31064 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5289 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 549 1
День молодёжи - 27 июня 968 1
