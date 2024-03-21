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«Нейростат» выяснил, как россияне используют генеративные нейросети

«Яндекс» узнал, как люди разных поколений используют нейросети и какие сценарии применения наиболее популярны. Результаты исследования опубликованы в сервисе «Нейростат». Он позволяет бизнесу, журналистам, исследователям и обычным пользователям следить за тем, как нейросети проникают в нашу жизнь. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Согласно анализу обезличенных запросов в «Яндекс Поиске», от возраста пользователей зависят задачи, которые они решают с помощью нейросетей. По данным «Нейростата», молодое поколение (18–34 лет) чаще других использует текстовые нейросети для работы и учёбы, в то время как более взрослая аудитория (45–65 лет) отдаёт предпочтение картиночным нейросетевым сервисам для личных дел и развлечения.

Самыми востребованными функциями у молодой аудитории стали написание кода, постов в соцсетях и формирование контент-планов. Пользователи старше 45 лет чаще других применяют нейросетевые инструменты для создания музыки, обработки и улучшения качества фото, а также написания стихов.

Возраст влияет на знание и использование текстовых нейросетей. Самые высокие показатели у пользователей 18–24 лет: 77% слышали о таких продуктах, а 59% применяли их. При этом лишь 45% опрошенных 55–65 лет слышали о текстовых нейросетях, а взаимодействовали с ними только 11%.

О нейросетях для генерации изображений аудитория осведомлена лучше. 83% респондентов молодого возраста и 74% опрошенных из самой старшей возрастной категории заявили, что знают о таких инструментах. Однако разрыв в использовании картиночных нейросетей двумя поколениями намного заметнее: 57% против 10% соответственно.

Исследование показало, что на отношение к нейросетям влияет и пол пользователей. Например, мужчины применяют их чаще, чем женщины. 29% опрошенных представителей мужского пола рассказали, что использовали нейросети для генерации текста, а 36% — изображений. Среди женской аудитории показатели составили 23% и 31%. По данным «Нейростата», мужчины больше верят в будущее нейросетей. Доля тех, кто воспринимает нейросети как временное развлечение, выше среди женщин.

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Бизнес

Для многих пользователей «Поиска» нейросети остаются новинкой. Больше половины поисковых запросов о нейросетях (52,8%), содержащих вопросительные слова («что», «как», «где» и так далее), посвящены тому, что это такое и как работает. В 37% случаев люди хотят узнать, где и как можно воспользоваться нейросетями. В оставшихся 10% запросов пользователи чаще всего интересуются, как сделать нейросеть, как заработать с её помощью и как появились генеративные модели.

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«Нейростат» — сервис «Яндекса», который позволяет оценить знание и использование генеративных нейросетей среди российских интернет-пользователей. Данные для «Нейростата» были получены с помощью опроса жителей городов России в возрасте от 18 до 65 лет, а также анализа обезличенных поисковых запросов пользователей «Яндекс Поиска». Сервис работает с декабря 2023 г. и обновляется раз в три месяца.

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