Разделы

Бизнес Телеком
|

«Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» займутся разработкой ИИ-решений для ИКТ-отрасли

«Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг», российская цифровая инфраструктурная компания, заключили соглашение о стратегическом взаимодействии в сфере исследования, разработки и внедрения инновационных решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Подписи под документом поставили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Компании объединят усилия для создания передовых технологий, способствующих повышению эффективности бизнес-процессов, улучшению качества услуг и выводу новых продуктов для частных и корпоративных клиентов. Сотрудничество охватит такие области, как исследования в области машинного обучения, обработка естественного языка и компьютерного зрения; разработка пилотных проектов для тестирования и интеграции ИИ-решений; применение ИИ-продуктов для автоматизации управления сетями и оптимизации ресурсов; а также создание интеллектуальных чат-ботов и виртуальных помощников.

Кроме того, соглашение предусматривает формирование инициатив в области информационной безопасности и выработку совместных предложений для регулирования применения ИИ-технологий в сфере ИКТ. Компании также договорились оказывать взаимную поддержку в реализации совместных профильных мероприятий и планируют взаимовыгодный обмен опытом и актуальной информацией для повышения уровня внедрении ИИ-инструментов и обмена знаниями.

Миграция в облако: «Аэрофлот», «Авито» и «Ренессанс Страхование» поделились опытом
Цифровизация

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», сказал: «ИИ-трансформация является одним из важнейших приоритетов как на государственном, так и на корпоративном уровнях. Разделяя этот подход, “Ростелеком” и “ЭР-Телеком Холдинг” сфокусируются на повышении надежности и производительности телекоммуникационных сетей благодаря совместным ИИ-разработкам. Мы планируем внедрять инновационные решения для персонализации услуг и улучшения качества обслуживания клиентов. Уверен, что объединение усилий двух системообразующих компаний приведут к значительным достижениям в области искусственного интеллекта: внесут вклад в создание передовых продуктов и позволят непрерывно совершенствовать бизнес-процессы. В результате новые проекты обеспечат высокий уровень качества услуг и сервисов всей ИКТ-отрасли».

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинг», отметил: «Стратегическое сотрудничество с “Ростелекомом” — это шаг к формированию национальной платформы цифрового суверенитета. Объединяя наши ресурсы и экспертизу, мы создаем прочную основу для внедрения искусственного интеллекта, который будет не только инструментом, но и драйвером развития ключевых отраслей экономики России».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Жестко раскритикована государственная балльная система для чипов. Производители требуют ввести другую

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще