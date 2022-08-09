«Эр-телеком» инвестирует в импортозамещение ПО для виртуализации

Холдинг «Эр-телеком» приобрел 51% акций ООО «Шаркс датацентр», независимого российского разработчика ПО в области виртуализации и гиперконвергенции.

В рамках нового партнерства «Эр-телеком» сможет продолжить реализацию своей стратегии развития облачных сервисов и ЦОДов, а также существенно расширить продуктовый портфель компании перспективными цифровыми продуктами в области виртуализации серверных мощностей, спрос на которые подтвержден со стороны государственных и коммерческих компаний. В свою очередь, «Шаркс датацентр» получает крупного стратегического партнера, что способствует масштабированию и привлечению новых клиентов.

«Приобретение компании «Шаркс датацентр» – это следующий шаг для расширения бизнеса холдинга. Развитие дата-центров и облаков является сейчас одним из наших ключевых направлений», – сказал Евгений Мандрик, директор по стратегическому развитию b2b компании «Эр-телеком холдинг».

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Сделка направлена на поддержку импортозамещения и призвана обеспечить бесшовную миграцию облачной ИТ-инфраструктуры клиентов «Эр-телекома» с западных программных решений на отечественное ПО.