Вице-президент «ЭР-Телеком Холдинг» лично подключает интернет клиентам

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес», «Акадо») усилил работу команд для обеспечения стабильного подключения клиентов к надежному фиксированному интернету. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-Телеком Холдинга».

С июня 2025 г. рост обращений B2B и B2C-клиентов на подключение вырос более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. – впервые за многие годы образовались очереди.

Компания продемонстрировала свою надежность, оперативно усилив мощности и направив дополнительные команды в регионы.

Ключевые руководители холдинга также лично выезжают на подключение, чтобы абоненты могли всегда оставаться на связи.

Кроме того, в рамках принятых мер «ЭР-Телеком Холдинг»: увеличил количество выездных бригад для ускоренного подключения новых пользователей, расширил возможности контакт-центров для оперативного реагирования на запросы клиентов, ввел приоритизацию заявок на подключение абонентов.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

Города, где наблюдается наиболее высокий спрос на подключение фиксированного доступа в интернет – Ижевск, Пенза, Казань, Нижний Новгород, Омск, Барнаул, Брянск и Тула.

Кирилл Пищальников, вице-президент по технической инфраструктуре АО «ЭР-Телеком Холдинг»: «Сейчас мы находимся в ситуации, когда оптоволокно имеет стратегически важное значение в масштабах страны. Стабильный доступ в интернет необходим для работы, общения и доступа к информации. Наши команды работают в усиленном режиме, чтобы помочь как можно большему числу клиентов оперативно подключиться к надежному проводному интернету».

