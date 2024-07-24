Провайдер «Дом.ру» запустил интернет-магазин умных устройств и роутеров

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» анонсировал запуск собственного интернет-магазина с различными устройства для дома и бизнеса, включая: интернет-оборудование, видеокамеры, ТВ-приставки Movix, «Яндекс Станции», домофоны и аудиотрубки, а также гаджеты для умного дома. Об этом CNews сообщили представители «Дом.ру».

Платформа представляет собой классический маркетплейс: от каталога товаров и личного кабинета покупателя до раздела с отзывами и корзины. Из интересных функций можно выделить возможность сравнения отдельных категорий товаров. Сортировка позволяет распределить все устройства, доступные в интернет-магазине, по фильтрам: цене, бренду, скорости интернета, стандарту Wi-Fi и не только. На сайте есть подробная информация о технических характеристиках устройств, инструкции, а также полезные статьи и обзоры от экспертов «Дом.ру».

Помимо вкладки с отзывами, на сайте интернет-магазина доступна отдельная вкладка с вопросами. Можно задать уточняющий вопрос специалистам техподдержки до покупки гаджетов. Например, как перезагрузить роутер или подключить ТВ-приставку.

«Запуск интернет-магазина от «Дом.ру» — это ответ на растущий спрос на качественные технологичные устройства. Покупатели уже сейчас могут выбрать нужные гаджеты из большого разнообразия товаров, которые удовлетворят любые потребности: от надежного интернет-соединения до продвинутых систем умного дома. В будущем на маркетплейсе «Дом.ру» будут представлены и товары сторонних компаний», — отметил Дмитрий Гуляев, директор по продуктам «Интернет» в «Дом.ру».

В «Дом.ру» отмечают, что важная особенность интернет-магазина — это выбор Wi-Fi роутеров. Специалисты «Дом.ру» собрали на сайте всю актуальную информацию по маршрутизаторам разных Wi-Fi стандартов. Дополнительно на страницах роутеров можно ознакомиться с фотографиями устройств в интерьере, чтобы пользователи подобрали ту модель роутера, которая будет лучше всего подходить для их квартиры или дома.