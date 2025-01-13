Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

DDoS-Guard ДДоС-Гвард

DDoS-Guard - ДДоС-Гвард


13.01.2025 США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции 1
29.11.2024 В сезон распродаж хакеры в России активизировались больше, чем покупатели 1
29.08.2024 SpaceWeb усиливает защиту сайтов до уровня  L7 1
02.06.2023 TrueConf создала технологию для защиты платформ видеоконференцсвязи от внешних угроз 1
24.05.2023 Василий Степаненко, Nubes: Мы создали новое поколение безопасных облаков 1
25.04.2023 Хакеры устали нападать на Россию. Кибератаки на российскую инфраструктуру стали слишком дорогими 1
16.03.2023 7 тенденций на рынке российского ИТ-аутсорсинга 1
10.01.2023 Число DDoS-атак на российские компании к весне подскочит на 300% 1
29.12.2022 Не обновлять ПО, заблокировать иностранный трафик: Распоряжения властей ради кибербезопасности школ России 1
02.09.2022 Проукраинские хакеры атаковали российские системы документооборота, чтобы оставить россиян без молока 1
03.08.2022 TrueConf и DDoS-Guard заявили о совместимости решений для видеосвязи и защиты от информационных атак 1
05.08.2021 Хостинг-провайдер FirstVDS расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate 1
22.01.2021 Трамп напоследок наказал облачным провайдерам США усилить шпионаж за иностранными клиентами 2
15.01.2021 Российскую ИТ-компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа 2
09.11.2020 Selectel подключила бесплатную защиту от DDoS-атак 1
05.04.2019 Selectel и DDoS-Guard запустили узел фильтрации трафика в Санкт-Петербурге 2
29.11.2017 ТТК усилил защиту корпоративных клиентов от DDoS-атак 1
24.10.2017 ISPsystem и DDoS-GUARD представили защиту от DDoS-атак 1
05.07.2017 Сервис DDoS-GUARD внесен в реестр отечественного ПО 2
23.03.2017 DDoS-Guard перенес корпоративное общение в защищенный мессенджер «Сибрус» 1
18.11.2016 Запущена новая клиентская панель DDoS-GUARD с доступом к статистике трафика 1

Публикаций - 21, упоминаний - 25

DDoS-Guard и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 385 2
X Corp - Twitter 2845 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Telegram Group 1983 2
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 2
8213 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
Информзащита 756 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Broadcom - VMware 2359 1
Киберника 16 1
Ростелеком 9700 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
PayPal 654 1
Webmoney 542 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
CrowdStrike Holdings 39 1
SolarWinds 49 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Cloudflare 104 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
Цифра ГК 2426 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Тензор 97 1
Accenture plc 682 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Такском - Taxcom 240 1
FirstVDS - ИОТ 9 1
Cisco Systems 5114 1
Naumen - Наумен 625 1
Softline - Софтлайн 2810 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Visa International 1949 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ОрдерКом 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
OSI - Open Source Initiative 73 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 28 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Linux OS 9936 2
Apple macOS 2059 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 2
Microsoft Windows 15656 2
Apple iPhone 6 4862 2
FreePik 980 2
Киберника Сибрус - мессенджер 27 1
Ispmanager - ИСПменеджер 22 1
Selectel ЦОД 18 1
Broadcom - VMware Cloud Services 15 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
1С:Отчетность 19 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 59 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 19 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 1
1С:ОФД 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Бизнес-Портал 23 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 19 1
Nubes Alto 17 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 16 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 1
Red Hat WildFly - Keycloak 30 1
TrueConf Enterprise 22 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 102 1
Недобросовестная конкуренция 47 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 2
Никонов Дмитрий 3 2
Тугов Александр 14 1
Рудь Дмитрий 1 1
Колегов Иван 5 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
Кулин Филипп 51 1
Лихачев Алексей 44 1
Дубинин Александр 19 1
Biden Joe - Байден Джо 127 1
Марченко Евгений 2 1
Сабитов Дмитрий 1 1
Альперович Дмитрий 9 1
Остапенко Евгений 2 1
Аксенов Андрей 38 1
Путин Владимир 3171 1
Сергеев Михаил 108 1
Кузьмин Антон 12 1
Кузьмин Игорь 5 1
Галушко Дмитрий 19 1
Качуров Евгений 7 1
Сивцов Денис 1 1
Степаненко Василий 42 1
Лямин Александр 74 1
Тимофеев Кирилл 6 1
Шашкин Алексей 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Нидерланды 3517 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 2
Украина 7608 2
Нидерланды - Амстердам 607 1
Казахстан - Республика 5525 1
Япония 13282 1
Израиль 2730 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Канада 4881 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
США - Вашингтон штат 125 1
Европа 21767 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Webmaster - Вебмастер 126 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Английский язык 6634 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
KrebsOnSecurity 15 1
FCW 6 1
Mash - telegram-канал 15 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ведомости 996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Juniper Research 522 1
Mordor Intelligence 29 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще