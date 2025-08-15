Разделы

Yandex Infrastructure


УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 «Яндекс» вернул к жизни свой сервис измерения скорости интернета на замену заблокированному Speedtest 1
15.08.2025 «Яндекс» перезапускает сервис для измерения скорости интернета 1
30.09.2024 «Телемост» для бизнеса теперь поддерживает видеовстречи до 1000 участников 1
07.08.2024 «Телемост» запустил новые возможности для всех пользователей: демонстрация экрана в 4К и встречи на 500 участников 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Yandex Infrastructure и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8001 4
RuVDS - МТ Финанс 68 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9006 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 23 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 266 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 262 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4973 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7899 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4269 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17547 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31121 2
Микрофон - Microphone 2636 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9529 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 394 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7079 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28512 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3621 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16677 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3869 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7591 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21457 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1016 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4734 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8557 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3031 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25350 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1492 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 185 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 206 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 236 2
Yandex Infrastructure - Яндекс.Интернетометр 3 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Goloom WebRTC-платформа 1 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 748 1
Петроченко Алексей 3 1
Прокопенко Антон 3 1
Шеко Игорь 2 1
Цаплин Никита 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 743 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 965 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5134 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2043 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 92 1
