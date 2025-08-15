Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181065
ИКТ 14079
Организации 10943
Ведомства 1482
Ассоциации 1045
Технологии 3491
Системы 26030
Персоны 77930
География 2913
Статьи 1540
Пресса 1241
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2696
Мероприятия 865

Yandex Infrastructure Яндекс.Интернетометр

Yandex Infrastructure - Яндекс.Интернетометр

Интернетометр измеряет скорость интернета, используя сеть CDN-серверов Яндекса. Они распределены по стране и входят в инфраструктуру провайдеров.

УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 «Яндекс» вернул к жизни свой сервис измерения скорости интернета на замену заблокированному Speedtest 2
15.08.2025 «Яндекс» перезапускает сервис для измерения скорости интернета 2
23.05.2021 Какой скорости интернета на самом деле достаточно 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Yandex Infrastructure и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8001 3
Yandex Infrastructure 4 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9006 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 23 1
RuVDS - МТ Финанс 68 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 266 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 262 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2867 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17547 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16677 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31121 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7079 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9529 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4269 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28512 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 394 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4973 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3031 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21457 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3869 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12740 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3621 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6172 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7937 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6546 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1722 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3292 1
Пропускная способность - Bandwidth 1800 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1773 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 748 1
Google Stadia - облачный игровой (стриминговый) сервис 8 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 77 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 183 1
Blizzard - World of Warcraft 355 1
Прокопенко Антон 3 1
Цаплин Никита 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 743 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 965 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3601 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6634 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2043 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 92 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще